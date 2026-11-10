Enviou o e-mail errado? Veja até quando dá para desfazer o envio no Gmail

Desfazer envio no Gmail: prazo para cancelar um e-mail vai de 5 a 30 segundos (Fabian Sommer/Getty Images)
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Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11h00.
O artigo explica como o recurso "Desfazer envio" do Gmail funciona, incluindo detalhes sobre o tempo disponível para cancelar um e-mail enviado por engano, como ajustar esse período e o que fazer quando o prazo se esgota. O texto também aborda diferenças entre o Gmail e outros serviços de e-mail quanto à possibilidade de recolher mensagens já entregues.
O Gmail permite desfazer o envio de um e-mail, mas a janela é curta: o botão Desfazer aparece logo após o clique em Enviar e some em 5 segundos na configuração padrão. O prazo pode chegar a 30 segundos, o máximo oferecido pelo Google, desde que o ajuste seja feito antes do erro.
Passado esse intervalo, a mensagem segue para a caixa de entrada do destinatário, e o Gmail não tem recurso para recolhê-la. A partir daí, o que resta é corrigir o estrago com uma nova mensagem.
O recurso não puxa de volta uma mensagem entregue. Ao clicar em Enviar, o Gmail segura o e-mail por alguns segundos antes de despachá-lo. Nesse intervalo, o aviso "Mensagem enviada" aparece no canto inferior esquerdo da tela, com as opções "Desfazer" e "Ver mensagem".
Ao clicar em Desfazer, o e-mail volta a abrir como rascunho, com texto, anexos e destinatários preservados para correção. Como a mensagem não chega a ser entregue, o destinatário não recebe nenhum aviso do cancelamento.
O Gmail oferece quatro opções de período de cancelamento: 5, 10, 20 ou 30 segundos. A configuração padrão é a de 5 segundos, tempo que costuma se esgotar antes de o usuário perceber um destinatário trocado ou um anexo esquecido.
Não existe opção acima de 30 segundos. O limite é o mesmo nas contas pessoais e nas contas do Google Workspace, usadas por empresas.
O ajuste é feito pelo navegador do computador e fica salvo na conta. O passo a passo, segundo a Central de Ajuda do Google, é este:
Os apps do Gmail para Android e iPhone também exibem o botão Desfazer, mas a escolha do período é feita pela versão web.
Nos dois casos, a mensagem reabre como rascunho e pode ser editada ou descartada. Se o aviso já sumiu da tela, o envio foi concluído.
Não. Excluir a mensagem da pasta Enviados remove apenas a cópia do remetente, e a versão entregue continua na caixa de entrada de quem recebeu. O Gmail não tem função de recolhimento de mensagens, ao contrário do Outlook, que oferece o recurso apenas entre contas corporativas da mesma organização.
A exceção são os e-mails enviados no modo confidencial, que permite cortar o acesso do destinatário depois do envio.
O modo confidencial é ativado pelo ícone de cadeado com relógio, na parte inferior da janela de escrita (no app, pelo menu de três pontos). Ele define uma data de validade para a mensagem e bloqueia encaminhamento, cópia, download e impressão. Para revogar o acesso antes do prazo:
O recurso precisa ser ativado antes do envio e não vale para mensagens comuns. Ele também não impede capturas de tela feitas pelo destinatário enquanto o acesso estava liberado.
Para mensagens delicadas, o Programar envio funciona como uma janela de cancelamento estendida. No computador, clique na seta ao lado do botão Enviar e escolha a opção; no app, ela fica no menu de três pontos. O Gmail aceita até 100 e-mails programados por conta.
Até o horário marcado, a mensagem fica na pasta Programados. Para desistir ou corrigir, abra o e-mail nessa pasta e clique em Cancelar envio: ele volta a ser um rascunho, sem limite de segundos para a edição.
Não. O prazo máximo de cancelamento é de 30 segundos, e só vale se a opção tiver sido ajustada antes do envio.
Não. Dentro do período de cancelamento, a mensagem não chega a ser entregue e o destinatário não recebe nenhum aviso.
Sim. O app do Gmail para Android e iPhone mostra o botão Desfazer na parte inferior da tela logo após o envio.
Não. A exclusão apaga apenas a cópia do remetente. A mensagem entregue continua na caixa de entrada de quem recebeu.
Não. O Gmail oferece apenas as opções de 5, 10, 20 e 30 segundos.