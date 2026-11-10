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Enviou o e-mail errado? Veja até quando dá para desfazer o envio no Gmail

Recurso de cancelamento segura a mensagem por 5 a 30 segundos após o clique em Enviar; saiba como ampliar o prazo e o que fazer quando o tempo acaba

Desfazer envio no Gmail: prazo para cancelar um e-mail vai de 5 a 30 segundos (Fabian Sommer/Getty Images)

Desfazer envio no Gmail: prazo para cancelar um e-mail vai de 5 a 30 segundos (Fabian Sommer/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11h00.

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O artigo explica como o recurso "Desfazer envio" do Gmail funciona, incluindo detalhes sobre o tempo disponível para cancelar um e-mail enviado por engano, como ajustar esse período e o que fazer quando o prazo se esgota. O texto também aborda diferenças entre o Gmail e outros serviços de e-mail quanto à possibilidade de recolher mensagens já entregues.

O Gmail permite desfazer o envio de um e-mail, mas a janela é curta: o botão Desfazer aparece logo após o clique em Enviar e some em 5 segundos na configuração padrão. O prazo pode chegar a 30 segundos, o máximo oferecido pelo Google, desde que o ajuste seja feito antes do erro.

Passado esse intervalo, a mensagem segue para a caixa de entrada do destinatário, e o Gmail não tem recurso para recolhê-la. A partir daí, o que resta é corrigir o estrago com uma nova mensagem.

Como funciona o Desfazer envio do Gmail?

O recurso não puxa de volta uma mensagem entregue. Ao clicar em Enviar, o Gmail segura o e-mail por alguns segundos antes de despachá-lo. Nesse intervalo, o aviso "Mensagem enviada" aparece no canto inferior esquerdo da tela, com as opções "Desfazer" e "Ver mensagem".

Ao clicar em Desfazer, o e-mail volta a abrir como rascunho, com texto, anexos e destinatários preservados para correção. Como a mensagem não chega a ser entregue, o destinatário não recebe nenhum aviso do cancelamento.

Até quando dá para desfazer o envio no Gmail?

O Gmail oferece quatro opções de período de cancelamento: 5, 10, 20 ou 30 segundos. A configuração padrão é a de 5 segundos, tempo que costuma se esgotar antes de o usuário perceber um destinatário trocado ou um anexo esquecido.

Não existe opção acima de 30 segundos. O limite é o mesmo nas contas pessoais e nas contas do Google Workspace, usadas por empresas.

Como aumentar o tempo para cancelar o envio no Gmail

O ajuste é feito pelo navegador do computador e fica salvo na conta. O passo a passo, segundo a Central de Ajuda do Google, é este:

  1. Abra o Gmail no navegador do computador;
  2. Clique no ícone de engrenagem, no canto superior direito;
  3. Selecione Ver todas as configurações;
  4. Na aba Geral, localize a linha Cancelar envio;
  5. No menu Período de cancelamento de envio, escolha 30 segundos;
  6. Role até o fim da página e clique em Salvar alterações.

Os apps do Gmail para Android e iPhone também exibem o botão Desfazer, mas a escolha do período é feita pela versão web.

Como desfazer o envio de um e-mail no computador e no celular

  • No computador: depois de clicar em Enviar, clique em Desfazer no aviso "Mensagem enviada", no canto inferior esquerdo da tela;
  • No celular: o aviso aparece em uma barra na parte inferior do app do Gmail, e basta tocar em Desfazer antes que ela desapareça.

Nos dois casos, a mensagem reabre como rascunho e pode ser editada ou descartada. Se o aviso já sumiu da tela, o envio foi concluído.

Dá para apagar um e-mail que já chegou ao destinatário?

Não. Excluir a mensagem da pasta Enviados remove apenas a cópia do remetente, e a versão entregue continua na caixa de entrada de quem recebeu. O Gmail não tem função de recolhimento de mensagens, ao contrário do Outlook, que oferece o recurso apenas entre contas corporativas da mesma organização.

A exceção são os e-mails enviados no modo confidencial, que permite cortar o acesso do destinatário depois do envio.

Como remover o acesso a um e-mail enviado no modo confidencial

O modo confidencial é ativado pelo ícone de cadeado com relógio, na parte inferior da janela de escrita (no app, pelo menu de três pontos). Ele define uma data de validade para a mensagem e bloqueia encaminhamento, cópia, download e impressão. Para revogar o acesso antes do prazo:

  1. Abra a pasta Enviados;
  2. Abra o e-mail enviado em modo confidencial;
  3. Clique em Remover acesso.

O recurso precisa ser ativado antes do envio e não vale para mensagens comuns. Ele também não impede capturas de tela feitas pelo destinatário enquanto o acesso estava liberado.

O que fazer quando o prazo para desfazer o envio acabou?

  • Mensagem de correção: responda na mesma conversa com a versão certa e uma linha que explique o erro, como "o e-mail anterior saiu com o arquivo errado, considere este";
  • Destinatário errado: escreva para quem recebeu por engano e peça que a mensagem seja apagada, sobretudo se ela continha dados pessoais ou informações da empresa;
  • Anexo esquecido: reenvie o arquivo na mesma conversa, sem repetir o texto inteiro;
  • Dados sensíveis em conta corporativa: avise a equipe de TI ou de segurança da empresa, que administra a conta do Google Workspace e pode orientar os próximos passos.

Como usar o Programar envio para ganhar mais tempo

Para mensagens delicadas, o Programar envio funciona como uma janela de cancelamento estendida. No computador, clique na seta ao lado do botão Enviar e escolha a opção; no app, ela fica no menu de três pontos. O Gmail aceita até 100 e-mails programados por conta.

Até o horário marcado, a mensagem fica na pasta Programados. Para desistir ou corrigir, abra o e-mail nessa pasta e clique em Cancelar envio: ele volta a ser um rascunho, sem limite de segundos para a edição.

Perguntas frequentes

Dá para desfazer o envio de um e-mail no Gmail depois de um minuto?

Não. O prazo máximo de cancelamento é de 30 segundos, e só vale se a opção tiver sido ajustada antes do envio.

O destinatário fica sabendo que o envio foi cancelado?

Não. Dentro do período de cancelamento, a mensagem não chega a ser entregue e o destinatário não recebe nenhum aviso.

O Desfazer envio funciona no app do celular?

Sim. O app do Gmail para Android e iPhone mostra o botão Desfazer na parte inferior da tela logo após o envio.

Apagar o e-mail da pasta Enviados remove a mensagem do destinatário?

Não. A exclusão apaga apenas a cópia do remetente. A mensagem entregue continua na caixa de entrada de quem recebeu.

Dá para configurar mais de 30 segundos para cancelar o envio?

Não. O Gmail oferece apenas as opções de 5, 10, 20 e 30 segundos.

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