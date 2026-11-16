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A extensão do Chrome precisa ler todos os sites? Veja como limitar o acesso

O Chrome permite restringir cada extensão a sites específicos ou ao clique do usuário, o que reduz a exposição de senhas e dados sem desinstalar nada

Extensões do Chrome: navegador permite definir em quais sites cada complemento pode ler e alterar dados

Extensões do Chrome: navegador permite definir em quais sites cada complemento pode ler e alterar dados

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11h00.

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Na maioria dos casos, uma extensão do Chrome não precisa ler todos os sites para funcionar. O aviso exibido na instalação mostra a permissão pedida pelo desenvolvedor, e o navegador permite limitar o acesso de cada extensão a qualquer momento. A reportagem explica o que significa a permissão para ler e alterar dados, os três níveis de acesso do Chrome, como mudá-los pela página de gerenciamento e pelo ícone de extensões, qual nível escolher para cada tipo de complemento e como avaliar uma extensão antes de instalar.

Na maioria dos casos, uma extensão do Chrome não precisa ler todos os sites para funcionar. O aviso "ler e alterar todos os seus dados em todos os sites", exibido na instalação, mostra a permissão que o desenvolvedor pediu, não a que o complemento exige de fato.

O navegador deixa o usuário limitar o acesso a qualquer momento, extensão por extensão, sem desinstalar nada.

A configuração fica nas opções do próprio Chrome e leva menos de um minuto. Abaixo, o que cada nível de acesso permite, como alterá-lo e quais extensões pedem cuidado extra.

O que significa uma extensão "ler e alterar dados" dos sites?

Essa autorização, chamada de permissão de host, define em quais endereços a extensão pode atuar. Com ela, o complemento consegue ver o conteúdo da página, inserir ou modificar elementos e executar scripts na aba.

Isso inclui o que aparece na tela de bancos, e-mails e redes sociais, além do que é digitado em formulários.

Acesso amplo não significa extensão maliciosa. O risco surge quando o complemento para de receber atualizações, é vendido a outro desenvolvedor ou tem a conta do criador invadida.

Nesses casos, uma atualização pode transformar uma extensão legítima em coletora de dados, usando a permissão que o usuário já havia concedido.

Quais são os níveis de acesso de uma extensão no Chrome?

O Chrome oferece três configurações de acesso a sites para cada extensão instalada:

  • Ao clicar: a extensão só acessa a aba aberta quando o usuário clica no ícone dela. Ao sair da página ou fechar a aba, a permissão expira;
  • Em sites específicos: a extensão atua de forma automática, mas apenas nos endereços liberados pelo usuário;
  • Em todos os sites: a extensão lê e altera dados em qualquer página visitada, sem pedir confirmação.

Como limitar o acesso de uma extensão do Chrome

O ajuste é feito na página de gerenciamento, no computador:

  1. Abra o Chrome;
  2. Clique no ícone de três pontos, no canto superior direito;
  3. Vá em Extensões e depois em Gerenciar extensões;
  4. Na extensão desejada, clique em Detalhes;
  5. No item "Permitir que esta extensão leia e altere todos os seus dados nos sites que você visita", escolha Ao clicar ou Em sites específicos.

Digitar chrome://extensions na barra de endereço leva direto à página de gerenciamento.

Com a opção "Em sites específicos" marcada, clique em Adicionar, ao lado de "Sites permitidos", e digite o endereço liberado, como https://www.exemplo.com.br. Para revogar um site, clique nos três pontos ao lado dele e escolha Remover.

Como mudar o acesso pelo ícone de extensões

Há um atalho na barra de ferramentas, útil para ajustar a permissão enquanto o site está aberto:

  1. Clique no ícone de quebra-cabeça, ao lado da barra de endereço;
  2. Clique nos três pontos ao lado da extensão;
  3. Passe o cursor sobre "Pode ler e alterar dados do site";
  4. Escolha "Ao clicar na extensão", "Em [nome do site atual]" ou "Em todos os sites".

Qual nível de acesso escolher para cada tipo de extensão?

A escolha depende da função do complemento e da frequência de uso:

  • Uso ocasional: tradutores, capturadores de tela e seletores de cor funcionam bem com "Ao clicar", já que só entram em ação quando acionados;
  • Uso em serviços definidos: extensões de cupom, de lojas ou de sistemas corporativos podem ficar em "Em sites específicos", com apenas os domínios necessários liberados;
  • Uso em qualquer página: bloqueadores de anúncios e gerenciadores de senhas precisam agir antes de a página carregar ou reconhecer campos de login em qualquer site, o que justifica "Em todos os sites", desde que o desenvolvedor seja conhecido;
  • VPN e proxy: a permissão de sites não limita esse tipo de extensão, e a decisão passa pela reputação do fornecedor.

Para a maior parte dos complementos, "Ao clicar" é o ponto de partida mais seguro. Se a extensão deixar de funcionar em determinado site, basta liberar aquele domínio, em vez de autorizar a navegação inteira.

Por que algumas extensões pedem acesso a todos os sites?

Algumas dependem disso para cumprir a função. Outras pedem por conveniência ou carregam a permissão de versões antigas. O Google orienta desenvolvedores a seguir o princípio do menor privilégio: pedir só o essencial e deixar recursos extras como opcionais.

A documentação do Chrome for Developers recomenda a permissão activeTab sempre que possível. Ela dá acesso temporário à aba ativa no momento em que o usuário aciona a extensão e, segundo o Google, dispensa em muitos casos o pedido de acesso a todos os endereços.

Um cronômetro ou um conversor de medidas, por exemplo, não tem motivo para ler todas as páginas visitadas.

Limitar o acesso funciona para extensões de VPN e proxy?

Não. A página de suporte do Chrome informa que a mudança de permissões afeta apenas o acesso a sites. Extensões que alteram a rede em nível mais baixo, por meio de VPN ou configurações de proxy, continuam com o mesmo controle.

Esse tipo de complemento redireciona o tráfego do navegador pelos servidores do fornecedor, que passa a ter visibilidade sobre as requisições.

A avaliação deve considerar a política de privacidade, o histórico da empresa e a necessidade real do uso. Se a extensão não é mais usada, o caminho é removê-la.

Como avaliar uma extensão antes de instalar

Na Chrome Web Store, quatro pontos ajudam a separar um pedido legítimo de um exagerado:

  • Histórico: número de usuários, avaliações recentes e data da última atualização;
  • Desenvolvedor: empresa ou criador identificado, com site próprio e política de privacidade clara;
  • Proporção: permissões compatíveis com a função anunciada;
  • Necessidade: se um recurso nativo do Chrome ou um site resolve a tarefa, a extensão é dispensável.

Extensões que o usuário não reconhece ou não usa mais devem ser excluídas em Gerenciar extensões, no botão Remover. Limitar o acesso reduz a exposição, mas não torna seguro um complemento suspeito.

Por padrão, as extensões não funcionam no modo anônimo. A exceção são aquelas com a opção Permitir no modo anônimo ativada, em Detalhes, que pode ficar desligada para complementos sem uso nessas janelas.

Perguntas frequentes

Uma extensão do Chrome pode ver minhas senhas? ＋

Se tiver permissão para ler e alterar dados de um site, ela pode ver o conteúdo exibido na página e o que é digitado em formulários. Por isso, extensões desconhecidas não devem ter acesso a sites de banco, e-mail ou pagamento.

Limitar o acesso quebra a extensão? ＋

Pode reduzir recursos. Um tradutor continua funcionando ao ser clicado, mas um bloqueador de anúncios precisa de acesso automático para filtrar conteúdo antes de a página carregar.

Por que a extensão pede acesso a todos os sites se uso em um só? ＋

Pode ser escolha do desenvolvedor ou permissão herdada de versões antigas. Mude para "Em sites específicos", libere o endereço usado e verifique se os recursos essenciais continuam funcionando.

Restringir o acesso deixa uma extensão suspeita segura? ＋

Não. A restrição reduz a exposição, mas complementos de origem desconhecida ou instalados sem intenção devem ser removidos.

A regra vale para extensões de VPN e proxy? ＋

Não. Segundo o Google, a permissão de sites não afeta extensões que alteram a rede por VPN ou proxy.

Glossário

Permissão de host

Autorização que define em quais endereços da web uma extensão do navegador pode ler o conteúdo das páginas, modificá-las e executar scripts.

Princípio do menor privilégio

Regra de segurança segundo a qual um programa deve pedir apenas as permissões essenciais para cumprir sua função.

activeTab

Permissão do Chrome que dá a uma extensão acesso temporário apenas à aba aberta, no momento em que o usuário a aciona.

Proxy

Servidor intermediário pelo qual passa o tráfego de internet do usuário antes de chegar ao site de destino.

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