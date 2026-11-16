A extensão do Chrome precisa ler todos os sites? Veja como limitar o acesso

Extensões do Chrome: navegador permite definir em quais sites cada complemento pode ler e alterar dados
Colaboradora
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11h00.
Na maioria dos casos, uma extensão do Chrome não precisa ler todos os sites para funcionar. O aviso exibido na instalação mostra a permissão pedida pelo desenvolvedor, e o navegador permite limitar o acesso de cada extensão a qualquer momento. A reportagem explica o que significa a permissão para ler e alterar dados, os três níveis de acesso do Chrome, como mudá-los pela página de gerenciamento e pelo ícone de extensões, qual nível escolher para cada tipo de complemento e como avaliar uma extensão antes de instalar.
Na maioria dos casos, uma extensão do Chrome não precisa ler todos os sites para funcionar. O aviso "ler e alterar todos os seus dados em todos os sites", exibido na instalação, mostra a permissão que o desenvolvedor pediu, não a que o complemento exige de fato.
O navegador deixa o usuário limitar o acesso a qualquer momento, extensão por extensão, sem desinstalar nada.
A configuração fica nas opções do próprio Chrome e leva menos de um minuto. Abaixo, o que cada nível de acesso permite, como alterá-lo e quais extensões pedem cuidado extra.
Essa autorização, chamada de permissão de host, define em quais endereços a extensão pode atuar. Com ela, o complemento consegue ver o conteúdo da página, inserir ou modificar elementos e executar scripts na aba.
Isso inclui o que aparece na tela de bancos, e-mails e redes sociais, além do que é digitado em formulários.
Acesso amplo não significa extensão maliciosa. O risco surge quando o complemento para de receber atualizações, é vendido a outro desenvolvedor ou tem a conta do criador invadida.
Nesses casos, uma atualização pode transformar uma extensão legítima em coletora de dados, usando a permissão que o usuário já havia concedido.
O Chrome oferece três configurações de acesso a sites para cada extensão instalada:
O ajuste é feito na página de gerenciamento, no computador:
Digitar chrome://extensions na barra de endereço leva direto à página de gerenciamento.
Com a opção "Em sites específicos" marcada, clique em Adicionar, ao lado de "Sites permitidos", e digite o endereço liberado, como https://www.exemplo.com.br. Para revogar um site, clique nos três pontos ao lado dele e escolha Remover.
Há um atalho na barra de ferramentas, útil para ajustar a permissão enquanto o site está aberto:
A escolha depende da função do complemento e da frequência de uso:
Para a maior parte dos complementos, "Ao clicar" é o ponto de partida mais seguro. Se a extensão deixar de funcionar em determinado site, basta liberar aquele domínio, em vez de autorizar a navegação inteira.
Algumas dependem disso para cumprir a função. Outras pedem por conveniência ou carregam a permissão de versões antigas. O Google orienta desenvolvedores a seguir o princípio do menor privilégio: pedir só o essencial e deixar recursos extras como opcionais.
A documentação do Chrome for Developers recomenda a permissão activeTab sempre que possível. Ela dá acesso temporário à aba ativa no momento em que o usuário aciona a extensão e, segundo o Google, dispensa em muitos casos o pedido de acesso a todos os endereços.
Um cronômetro ou um conversor de medidas, por exemplo, não tem motivo para ler todas as páginas visitadas.
Não. A página de suporte do Chrome informa que a mudança de permissões afeta apenas o acesso a sites. Extensões que alteram a rede em nível mais baixo, por meio de VPN ou configurações de proxy, continuam com o mesmo controle.
Esse tipo de complemento redireciona o tráfego do navegador pelos servidores do fornecedor, que passa a ter visibilidade sobre as requisições.
A avaliação deve considerar a política de privacidade, o histórico da empresa e a necessidade real do uso. Se a extensão não é mais usada, o caminho é removê-la.
Na Chrome Web Store, quatro pontos ajudam a separar um pedido legítimo de um exagerado:
Extensões que o usuário não reconhece ou não usa mais devem ser excluídas em Gerenciar extensões, no botão Remover. Limitar o acesso reduz a exposição, mas não torna seguro um complemento suspeito.
Por padrão, as extensões não funcionam no modo anônimo. A exceção são aquelas com a opção Permitir no modo anônimo ativada, em Detalhes, que pode ficar desligada para complementos sem uso nessas janelas.
Se tiver permissão para ler e alterar dados de um site, ela pode ver o conteúdo exibido na página e o que é digitado em formulários. Por isso, extensões desconhecidas não devem ter acesso a sites de banco, e-mail ou pagamento.
Pode reduzir recursos. Um tradutor continua funcionando ao ser clicado, mas um bloqueador de anúncios precisa de acesso automático para filtrar conteúdo antes de a página carregar.
Pode ser escolha do desenvolvedor ou permissão herdada de versões antigas. Mude para "Em sites específicos", libere o endereço usado e verifique se os recursos essenciais continuam funcionando.
Não. A restrição reduz a exposição, mas complementos de origem desconhecida ou instalados sem intenção devem ser removidos.
Não. Segundo o Google, a permissão de sites não afeta extensões que alteram a rede por VPN ou proxy.
Glossário
Permissão de host
Autorização que define em quais endereços da web uma extensão do navegador pode ler o conteúdo das páginas, modificá-las e executar scripts.
Princípio do menor privilégio
Regra de segurança segundo a qual um programa deve pedir apenas as permissões essenciais para cumprir sua função.
activeTab
Permissão do Chrome que dá a uma extensão acesso temporário apenas à aba aberta, no momento em que o usuário a aciona.
Proxy
Servidor intermediário pelo qual passa o tráfego de internet do usuário antes de chegar ao site de destino.