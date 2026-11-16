A extensão do Chrome precisa ler todos os sites? Veja como limitar o acesso

Na maioria dos casos, uma extensão do Chrome não precisa ler todos os sites para funcionar. O aviso "ler e alterar todos os seus dados em todos os sites", exibido na instalação, mostra a permissão que o desenvolvedor pediu, não a que o complemento exige de fato.

O navegador deixa o usuário limitar o acesso a qualquer momento, extensão por extensão, sem desinstalar nada.

A configuração fica nas opções do próprio Chrome e leva menos de um minuto. Abaixo, o que cada nível de acesso permite, como alterá-lo e quais extensões pedem cuidado extra.

O que significa uma extensão "ler e alterar dados" dos sites?

Essa autorização, chamada de permissão de host, define em quais endereços a extensão pode atuar. Com ela, o complemento consegue ver o conteúdo da página, inserir ou modificar elementos e executar scripts na aba.

Isso inclui o que aparece na tela de bancos, e-mails e redes sociais, além do que é digitado em formulários.

Acesso amplo não significa extensão maliciosa. O risco surge quando o complemento para de receber atualizações, é vendido a outro desenvolvedor ou tem a conta do criador invadida.

Nesses casos, uma atualização pode transformar uma extensão legítima em coletora de dados, usando a permissão que o usuário já havia concedido.

Quais são os níveis de acesso de uma extensão no Chrome?

O Chrome oferece três configurações de acesso a sites para cada extensão instalada:

Ao clicar: a extensão só acessa a aba aberta quando o usuário clica no ícone dela. Ao sair da página ou fechar a aba, a permissão expira;

a extensão só acessa a aba aberta quando o usuário clica no ícone dela. Ao sair da página ou fechar a aba, a permissão expira; Em sites específicos: a extensão atua de forma automática, mas apenas nos endereços liberados pelo usuário;

a extensão atua de forma automática, mas apenas nos endereços liberados pelo usuário; Em todos os sites: a extensão lê e altera dados em qualquer página visitada, sem pedir confirmação.

Como limitar o acesso de uma extensão do Chrome

O ajuste é feito na página de gerenciamento, no computador:

Abra o Chrome; Clique no ícone de três pontos, no canto superior direito; Vá em Extensões e depois em Gerenciar extensões; Na extensão desejada, clique em Detalhes; No item "Permitir que esta extensão leia e altere todos os seus dados nos sites que você visita", escolha Ao clicar ou Em sites específicos.

Digitar chrome://extensions na barra de endereço leva direto à página de gerenciamento.

Com a opção "Em sites específicos" marcada, clique em Adicionar, ao lado de "Sites permitidos", e digite o endereço liberado, como https://www.exemplo.com.br. Para revogar um site, clique nos três pontos ao lado dele e escolha Remover.

Como mudar o acesso pelo ícone de extensões

Há um atalho na barra de ferramentas, útil para ajustar a permissão enquanto o site está aberto:

Clique no ícone de quebra-cabeça, ao lado da barra de endereço; Clique nos três pontos ao lado da extensão; Passe o cursor sobre "Pode ler e alterar dados do site"; Escolha "Ao clicar na extensão", "Em [nome do site atual]" ou "Em todos os sites".

Qual nível de acesso escolher para cada tipo de extensão?

A escolha depende da função do complemento e da frequência de uso:

Uso ocasional: tradutores, capturadores de tela e seletores de cor funcionam bem com "Ao clicar", já que só entram em ação quando acionados;

tradutores, capturadores de tela e seletores de cor funcionam bem com "Ao clicar", já que só entram em ação quando acionados; Uso em serviços definidos: extensões de cupom, de lojas ou de sistemas corporativos podem ficar em "Em sites específicos", com apenas os domínios necessários liberados;

extensões de cupom, de lojas ou de sistemas corporativos podem ficar em "Em sites específicos", com apenas os domínios necessários liberados; Uso em qualquer página: bloqueadores de anúncios e gerenciadores de senhas precisam agir antes de a página carregar ou reconhecer campos de login em qualquer site, o que justifica "Em todos os sites", desde que o desenvolvedor seja conhecido;

bloqueadores de anúncios e gerenciadores de senhas precisam agir antes de a página carregar ou reconhecer campos de login em qualquer site, o que justifica "Em todos os sites", desde que o desenvolvedor seja conhecido; VPN e proxy : a permissão de sites não limita esse tipo de extensão, e a decisão passa pela reputação do fornecedor.

Para a maior parte dos complementos, "Ao clicar" é o ponto de partida mais seguro. Se a extensão deixar de funcionar em determinado site, basta liberar aquele domínio, em vez de autorizar a navegação inteira.

Por que algumas extensões pedem acesso a todos os sites?

Algumas dependem disso para cumprir a função. Outras pedem por conveniência ou carregam a permissão de versões antigas. O Google orienta desenvolvedores a seguir o princípio do menor privilégio: pedir só o essencial e deixar recursos extras como opcionais.

A documentação do Chrome for Developers recomenda a permissão activeTab sempre que possível. Ela dá acesso temporário à aba ativa no momento em que o usuário aciona a extensão e, segundo o Google, dispensa em muitos casos o pedido de acesso a todos os endereços.

Um cronômetro ou um conversor de medidas, por exemplo, não tem motivo para ler todas as páginas visitadas.

Limitar o acesso funciona para extensões de VPN e proxy?

Não. A página de suporte do Chrome informa que a mudança de permissões afeta apenas o acesso a sites. Extensões que alteram a rede em nível mais baixo, por meio de VPN ou configurações de proxy, continuam com o mesmo controle.

Esse tipo de complemento redireciona o tráfego do navegador pelos servidores do fornecedor, que passa a ter visibilidade sobre as requisições.

A avaliação deve considerar a política de privacidade, o histórico da empresa e a necessidade real do uso. Se a extensão não é mais usada, o caminho é removê-la.

Como avaliar uma extensão antes de instalar

Na Chrome Web Store, quatro pontos ajudam a separar um pedido legítimo de um exagerado:

Histórico: número de usuários, avaliações recentes e data da última atualização;

número de usuários, avaliações recentes e data da última atualização; Desenvolvedor: empresa ou criador identificado, com site próprio e política de privacidade clara;

empresa ou criador identificado, com site próprio e política de privacidade clara; Proporção: permissões compatíveis com a função anunciada;

permissões compatíveis com a função anunciada; Necessidade: se um recurso nativo do Chrome ou um site resolve a tarefa, a extensão é dispensável.

Extensões que o usuário não reconhece ou não usa mais devem ser excluídas em Gerenciar extensões, no botão Remover. Limitar o acesso reduz a exposição, mas não torna seguro um complemento suspeito.

Por padrão, as extensões não funcionam no modo anônimo. A exceção são aquelas com a opção Permitir no modo anônimo ativada, em Detalhes, que pode ficar desligada para complementos sem uso nessas janelas.