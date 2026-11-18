O desgaste com o trabalho pode começar muito antes de o funcionário bater o ponto. Dentro de um ônibus lotado, no congestionamento ou na troca de estações de metrô, horas que poderiam ser destinadas ao lazer, à família ou ao descanso são consumidas pelo deslocamento.

E essa conta também chega às empresas. Entre os profissionais que levam mais de duas horas para chegar ao trabalho, 29% pensam com frequência em pedir demissão. Entre aqueles que gastam menos de 30 minutos no trajeto, o percentual é de apenas 10%.

Os dados são da quarta edição do Engaja S/A, pesquisa realizada pelo Flash Humanidades em parceria com a FGV EAESP, que ouviu 4.033 trabalhadores brasileiros.

Pela primeira vez, o levantamento investigou a relação entre os hábitos de deslocamento dos profissionais e o engajamento no trabalho.

Entre aqueles que gastam mais de duas horas apenas no trajeto de ida, somente 25% estão engajados com seus empregos. O esgotamento emocional frequente, por sua vez, atinge 38% desse grupo, contra 20% dos que levam menos de meia hora.

O desgaste antes de bater o ponto

O levantamento mostra como o engajamento varia de acordo com o tempo gasto para chegar ao trabalho:

Menos de 30 minutos: 37%;

Entre 30 minutos e uma hora: 46%;

Entre uma e duas horas: 35%;

Mais de duas horas: 25%.

A maioria dos entrevistados (59%) leva menos de meia hora para chegar ao trabalho, enquanto apenas 1% gasta mais de duas horas.

Os pesquisadores ponderam que o tempo de deslocamento não é o único fator que explica a motivação profissional. Questões como renda e posição hierárquica também influenciam os resultados.

De carro ou de ônibus: a desigualdade começa no trajeto

O carro é o principal meio de transporte utilizado pelos profissionais brasileiros entrevistados (41%), seguido pelo ônibus (23%) e pela motocicleta (13%).

Mas a forma de chegar ao trabalho também revela desigualdades econômicas.

Entre os profissionais que ganham mais de cinco salários-mínimos, 81% vão de carro ao trabalho, contra apenas 14% daqueles que recebem menos de um salário-mínimo.

A diferença também aparece na hierarquia corporativa: enquanto 68% dos executivos dirigem até o trabalho, entre os funcionários sem cargos de liderança o percentual é de 30%.

Não por acaso, o engajamento também varia conforme o meio de transporte: 53% entre quem utiliza veículo particular, 29% entre quem vai de ônibus e 20% entre aqueles que combinam dois ou mais meios de transporte público.

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O trânsito pode fortalecer o argumento do home office?

Em meio ao movimento de retorno aos escritórios, os dados trazem um novo argumento para o debate sobre a flexibilidade no trabalho.

O modelo híbrido registrou um avanço de 11 pontos percentuais no engajamento em um ano, alcançando 53%. No trabalho remoto, o índice é de 46%, enquanto no presencial é de 37%.

“O presencial tem os maiores índices de esgotamento e estresse. Já o híbrido se destaca como diferencial competitivo e vantagem retentiva, e vale às empresas identificar o que essa flexibilidade traz para o negócio”, diz Ianaira Neves, professora da FGV EAESP.

Para as empresas, o desafio de reter talentos pode, portanto, ultrapassar as paredes do escritório. E começar no caminho até ele.

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