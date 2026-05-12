Smartwatch para monitorar o sono: os 5 melhores modelos de 2026

Escolher um smartwatch para monitorar o sono não é o mesmo que comprar um relógio inteligente para treinar ou correr. O dispositivo vai passar de seis a oito horas no pulso enquanto o corpo está imóvel, descansando, o que muda as prioridades. Um processador rápido ou uma lista grande de esportes para rastrear não importam tanto quanto o conforto, por exemplo.

Rastrear o sono por smartwatch significa capturar sinais fisiológicos durante o repouso — como o movimento do pulso, a frequência cardíaca, a oxigenação sanguínea, a temperatura corporal — e processá-los para identificar padrões.

A qualidade de todo esse processo depende, sobretudo, de três fatores: dos sensores instalados no relógio, dos algoritmos que interpretam os dados e da capacidade do dispositivo de permanecer no pulso sem interferir no sono.

O que avaliar na hora de escolher um smartwatch para monitorar o sono?

O primeiro ponto diz respeito aos sensores, visto que nenhum algoritmo é capaz de corrigir sinais mal captados. O monitoramento de sono depende de, ao menos, do sensor fotopletismógrafo (PPG), que mede frequência cardíaca por luz infravermelha, e do acelerômetro, que detecta movimento.

Relógios mais completos adicionam oxímetro (SpO2) para medir saturação de oxigênio no sangue, que é um ótimo adicional para quem suspeita de apneia ou ronco. Além disso, outro bônus em alguns modelos é o sensor de temperatura, para identificar variações fisiológicas ao longo da noite.

Outra questão a ser avaliada é o peso, que reflete diretamente no conforto. Um smartwatch usado para esportes ou para o dia a dia pode ser desconfortável ao longo da noite, se o peso e a espessura da caixa forem maiores. Ainda nessa seara, o material da pulseira importa tanto quanto o peso — por isso, se o objetivo principal for monitorar o sono, é melhor dar preferência para os modelos que têm tiras feitas de borrachas macias e silicones respiráveis.

A autonomia de bateria é um dos critérios mais negligenciados na compra de um smartwatch para monitorar o sono. Por exemplo, um dispositivo com 18 horas de autonomia vai precisar ser carregado durante o dia, o que é razoável, mas qualquer imprevisto na rotina pode fazer o usuário ir para a cama com o relógio descarregado.

A qualidade do algoritmo que interpreta os dados captados pelos sensores também é algo imprescindível. O que diferencia os melhores relógios inteligentes para monitorar o sono não é só a precisão da leitura, mas a capacidade de transformar frequência cardíaca e movimento em diagnósticos compreensíveis.

Por fim, é importante observar também a possibilidade de usar plataformas como Samsung Health, Garmin Connect e Apple Health, que acumulam histórico e permitem visualizar como hábitos afetam a qualidade do repouso ao longo do tempo. Sem contar a compatibilidade entre dispositivos — smartwatches Android não funcionam com iPhone, e o Apple Watch só sincroniza com iPhone. Garmin e Huawei são as marcas com maior compatibilidade cruzada.

Os 5 melhores smartwatches para monitorar o sono em 2026

1. Samsung Galaxy Watch Ultra

O Galaxy Watch Ultra usa o sensor BioActive para capturar, de forma simultânea, frequência cardíaca por luz infravermelha, saturação de oxigênio no sangue e bioimpedância elétrica. Durante o sono, esses três fluxos de dado alimentam o Galaxy AI, que os processa em tempo real para identificar fases — leve, profunda e REM — e calcular uma Pontuação de Energia diária que reflete tanto a qualidade do descanso quanto a recuperação do organismo.

O diferencial clínico está na detecção de apneia com aprovação da ANVISA, função habilitada por atualização de software. O relógio monitora padrões respiratórios ao longo da noite, registra episódios de queda de oxigenação compatíveis com apneia obstrutiva e gera relatórios que podem ser compartilhados com médicos. Ele também detecta ronco por microfone, o que adiciona um dado complementar relevante para quem dorme acompanhado e não sabe da própria respiração noturna.

A caixa de 47 mm em titânio aeroespacial pesa cerca de 60 g. A pulseira de borracha HNBR foi desenvolvida para minimizar irritação em contato prolongado com a pele, e o relógio opera entre dois e três dias com uma carga. Compatível com Android, com integração otimizada para a linha Galaxy. O preço estimado no Brasil fica entre R$ 3.000 e R$ 3.800.

2. Apple Watch Series 11

O Series 11 foi desenhado para acumular um histórico de saúde noturna ao longo de meses e por isso se destaca na categoria de monitoramento de sono. O Vitals App centraliza frequência cardíaca, frequência respiratória, oxigenação sanguínea e temperatura da pele coletados durante o repouso e emite alertas quando qualquer um desses indicadores desvia do padrão pessoal estabelecido ao longo de semanas.

Os sensores de temperatura e actigrafia operam com resolução suficiente para detectar variações hormonais sutis durante o descanso — o que amplia o uso do dispositivo para quem acompanha ciclos biológicos além do sono convencional. O Sleep Score entrega uma pontuação de 1 a 100, mas a inteligência do sistema está nos alertas de tendência: quando o padrão muda antes de o usuário perceber qualquer sintoma.

Na versão de alumínio, o relógio pesa entre 32 g e 39 g — o mais leve desta lista, quase imperceptível no pulso ao longo da noite. A bateria dura entre um e dois dias, o que exige carregamento diário. Exclusivo para iPhone, com preço estimado no Brasil entre R$ 4.000 e R$ 5.500.

3. Garmin Forerunner 265S

O Forerunner 265S parte de uma premissa de que o sono não é um dado isolado, e sim uma variável dentro de um ciclo de esforço e recuperação. A métrica Training Readiness cruza a qualidade do sono da noite anterior com a carga de treino acumulada nos dias anteriores e entrega uma recomendação direta.

Esse cruzamento é alimentado pelo sensor Elevate V5, que captura o HRV (variabilidade da frequência cardíaca) durante o sono com resolução acima do que relógios de entrada conseguem entregar. O HRV noturno é um indicador da resposta do sistema nervoso autônomo ao estresse físico — e, para atletas que treinam com frequência, é o dado que separa a recuperação real da recuperação percebida.

A versão "S" foi desenvolvida para pulsos menores: caixa compacta, 39 g de peso e perfil fino que minimiza o incômodo para quem dorme de lado ou muda de posição com frequência. A bateria alcança entre 10 e 13 dias, o que elimina a preocupação com carga em semanas de treino intenso. Os dados sincronizam com o Garmin Connect, que gera relatórios diários de sono, estresse e prontidão física. Compatível com Android e iOS, com preço estimado no Brasil entre R$ 3.000 e R$ 4.500.

4. Huawei Watch GT 6 Pro

O GT 6 Pro resolve o problema mais silencioso do monitoramento de sono: a bateria que acaba antes da hora. Com até 14 dias de autonomia, o relógio não exige recarga noturna e garante continuidade no rastreamento mesmo em semanas atípicas ou durante viagens — situações em que justamente o sono tende a ser mais irregular e o monitoramento seria mais valioso.

A tecnologia TruSleep 4.0 concentra a análise em respiração irregular e apneia obstrutiva. O oxímetro funciona de forma contínua durante o sono, sem ativação manual, e os relatórios visuais do app Huawei Health exibem a curva de oxigenação noturna em um formato que facilita identificar padrões ao longo de semanas. A frequência cardíaca noturna é monitorada em paralelo, com alertas configuráveis para quedas ou elevações fora do padrão.

O acabamento combina cerâmica e safira, materiais que mantêm o peso equilibrado e a temperatura na pulseira próxima à do corpo. A compatibilidade cobre Android e iOS, com algumas limitações de funcionalidade no iPhone. O preço estimado no Brasil fica entre R$ 2.000 e R$ 2.600.

5. Samsung Galaxy Fit 3

O Galaxy Fit 3 é tecnicamente uma smartband, não um smartwatch. Mas nenhum outro dispositivo nessa faixa de preço entrega monitoramento de sono com a mesma consistência, e por isso ele se destaca em custo-benefício.

O sistema de Sleep Coaching funciona em duas etapas. Na primeira semana de uso, o app coleta dados de sono sem intervir. Depois de sete noites, ele atribui ao usuário um "animal do sono" baseado nos padrões identificados — coruja, urso, golfinho — e define missões diárias para melhorar hábitos: horário de dormir, tempo de tela antes do repouso, consistência de rotina. O rastreamento cobre fases leve, profunda e REM, com SpO2 e frequência cardíaca noturna monitorados de forma contínua.

A banda pesa 18,5 g sem pulseira, é estreita, plana e praticamente invisível no pulso durante a noite, o que a torna a escolha mais indicada para quem tem sono leve e acorda com facilidade. A bateria dura até 13 dias e o dispositivo é compatível com Android, com preço estimado no Brasil entre R$ 300 e R$ 600.