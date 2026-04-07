Garmin integra aplicativo que monitora ciclo menstrual e fertilidade

A Garmin anunciou recentemente a integração de seus relógios com o Natural Cycles, aplicativo sueco de monitoramento menstrual. A funcionalidade já está ativa no Brasil e em mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e União Europeia.

Com a novidade, a Garmin reforça sua aposta num segmento que tende a crescer muito nos próximos anos — segundo o Business of Fashion, o mercado dos wearables deve ultrapassar os US$ 30 bilhões até 2030.

A Garmin não é a primeira a trazer essa funcionalidade. A Apple integrou o Natural Cycles há alguns anos e a Oura, por volta de 2023, transformou o monitoramento térmico e menstrual em um dos pilares de marketing do anel.

O que é o Natural Cycles?

Desenvolvido em Estocolmo, o Natural Cycles é o único aplicativo de contracepção digital com autorização da FDA, agência reguladora americana. Foi fundado em 2013 pela física Elina Berglund, ex-pesquisadora do CERN.

Sendo assim, o recurso mira mulheres que já usam o relógio para métricas de recuperação, sono e VO2 máximo. São usuárias que buscam um método contraceptivo sem hormônios ou um acompanhamento mais técnico do próprio ciclo.

O software cruza temperatura corporal e outros sinais fisiológicos para estimar diariamente a janela fértil da usuária. Pode ser usado tanto para evitar quanto para planejar uma gravidez.

Quais modelos entram?

A integração não chega para todos os relógios da fabricante americana. Ficam contemplados os modelos das séries Fenix 8, Enduro 3, Tactix 8, Forerunner 570 e 970, além dos Venu 3, 3S, 4 e X1. Todos equipados com sensor capaz de medir variação térmica da pele durante o sono, requisito técnico do algoritmo do Natural Cycles.

Donos de modelos anteriores ou de linhas mais acessíveis, como o Vívoactive, ficam de fora.