Como economizar bateria no Samsung? As funções mais desnecessárias para desativar

Bateria do Samsung Galaxy: funções ativadas de fábrica que gastam energia sem necessidade
Colaboradora
Publicado em 2 de maio de 2026 às 09h00.
Celulares Samsung Galaxy saem de fábrica com dezenas de funções ativadas por padrão — e boa parte delas roda em segundo plano sem que o dono do aparelho perceba. Mesmo com pouco tempo de tela, bateria é drenada mais rápido e acaba antes do previsto.
Desativar essas funções desnecessárias para o dia a dia do usuário é a forma mais rápida de ganhar autonomia sem instalar nenhum aplicativo extra.
A One UI, interface da Samsung para Android, concentra as configurações de energia e desempenho em menus acessíveis. Os ajustes abaixo funcionam na maioria dos modelos Galaxy com One UI 5, 6 ou 7 e não comprometem o funcionamento do aparelho.
Algumas funções ativadas por padrão mantêm sensores, tela ou processamento ativos o tempo todo, mesmo quando o celular está no bolso. As que mais impactam a autonomia são:
Dois serviços de coleta rodam sem parar e contribuem para o consumo da bateria. São eles:
Os dois ajustes reduzem o número de processos que competem por recursos do processador e da rede.
Aplicativos que ficam abertos em segundo plano — redes sociais, serviços de localização, players de música — são os maiores vilões do consumo de bateria. O ranking varia, mas Google Play Services, Facebook, Instagram, WhatsApp e apps de mapas aparecem com frequência entre os que mais drenam.
Para verificar quais apps gastam mais no seu aparelho, vá em Configurações > Bateria > Uso da bateria. A tela mostra o consumo das últimas 24 horas, separado por tempo com tela ativa e tempo em segundo plano.
O recurso de suspensão profunda impede que apps raramente usados rodem processos em segundo plano, como se ficassem congelados até que o usuário os abra de novo. Para ativá-lo, basta seguir esse tutorial:
A tela é o componente que mais consome energia em qualquer smartphone. Em painéis AMOLED — presentes na maioria dos Galaxy —, pixels pretos ficam desligados, o que torna o Modo Escuro um aliado da autonomia. Para ativar, vá em Configurações > Visor > Modo Escuro.
O brilho adaptável (Configurações > Visor > Brilho adaptável) permite que o sistema aprenda os padrões de luminosidade preferidos do usuário e ajuste a tela sem manter o brilho fixo no máximo. Combinado com a redução da taxa de atualização para 60 Hz, esse conjunto de ajustes pode render até uma hora extra de tela em um dia de uso moderado, segundo relatos de usuários em fóruns da comunidade Samsung.
A One UI 7 trouxe a Proteção de Bateria com opções mais flexíveis. O recurso limita a carga máxima do aparelho a 80%, 85%, 90% ou 95%, evitando o estresse químico que o carregamento completo causa na bateria de íons de lítio. Para ativar, acesse Configurações > Bateria > Proteção de bateria, ligue o recurso e selecione o percentual desejado. O limite de 80% é o mais conservador e o indicado para quem quer máxima longevidade do componente.
Outras práticas que ajudam a preservar a bateria são evitar o uso do celular durante o carregamento (o calor gerado acelera a degradação) e usar carregadores originais ou certificados pela Samsung, que controlam a corrente de forma adequada.
O Android não exibe um percentual de saúde da bateria como o iPhone, mas a Samsung oferece um diagnóstico pelo app Samsung Members:
O resultado indica se a bateria está em condição "Normal" (acima de 75% da capacidade original) ou precisa de atenção. Em modelos compatíveis, digitar *#0228# no discador exibe dados técnicos como voltagem e nível de carga em tempo real — mas esse código não funciona em todos os aparelhos.
Para dias em que a autonomia precisa durar o máximo possível, a One UI tem o Modo de Economia de Energia, acessível em Configurações > Bateria > Economia de energia. O recurso reduz o desempenho do processador, limita processos em segundo plano e restringe o uso de rede por apps não essenciais.
Quem usa celulares da linha Galaxy S22 em diante também pode ajustar o perfil de desempenho em Configurações > Assistência do aparelho e bateria > Desempenho, escolhendo o modo "Light" ou "Otimizado" para priorizar eficiência energética em vez de velocidade bruta.
Desativar o Quick Share (compartilhamento rápido) pelo painel de configurações rápidas e desligar o "Ok Google" (Google > Configurações > Google Assistente > Ok Google e Voice Match) elimina dois processos que mantêm Bluetooth e microfone em escuta constante sem necessidade para a maioria dos usuários.