Como economizar bateria no Samsung? As funções mais desnecessárias para desativar

Celulares Samsung Galaxy saem de fábrica com dezenas de funções ativadas por padrão — e boa parte delas roda em segundo plano sem que o dono do aparelho perceba. Mesmo com pouco tempo de tela, bateria é drenada mais rápido e acaba antes do previsto.

Desativar essas funções desnecessárias para o dia a dia do usuário é a forma mais rápida de ganhar autonomia sem instalar nenhum aplicativo extra.

A One UI, interface da Samsung para Android, concentra as configurações de energia e desempenho em menus acessíveis. Os ajustes abaixo funcionam na maioria dos modelos Galaxy com One UI 5, 6 ou 7 e não comprometem o funcionamento do aparelho.

Quais funções de fábrica mais consomem bateria no Samsung Galaxy?

Algumas funções ativadas por padrão mantêm sensores, tela ou processamento ativos o tempo todo, mesmo quando o celular está no bolso. As que mais impactam a autonomia são:

Always On Display (AOD): mantém pixels da tela AMOLED acesos para exibir relógio, notificações e, na One UI 7, a Now Bar. Para quem não consulta o horário sem desbloquear o aparelho, desativar o AOD reduz o consumo da tela em repouso. O caminho é Configurações > Tela de bloqueio e AOD > Always On Display — ali, basta desligar o recurso ou mudar para "Tocar para exibir", que ativa a tela só quando o usuário toca nela.

mantém pixels da tela AMOLED acesos para exibir relógio, notificações e, na One UI 7, a Now Bar. Para quem não consulta o horário sem desbloquear o aparelho, desativar o AOD reduz o consumo da tela em repouso. O caminho é Configurações > Tela de bloqueio e AOD > Always On Display — ali, basta desligar o recurso ou mudar para "Tocar para exibir", que ativa a tela só quando o usuário toca nela. RAM Plus: recurso que reserva parte do armazenamento interno como memória virtual. Em aparelhos com 6 GB de RAM ou mais, o ganho real é mínimo, e o uso constante do armazenamento como memória gera leituras e gravações extras que drenam energia. Para desativar, vá em Configurações > Assistência do aparelho e bateria > Memória > RAM Plus e desligue a chave.

recurso que reserva parte do armazenamento interno como memória virtual. Em aparelhos com 6 GB de RAM ou mais, o ganho real é mínimo, e o uso constante do armazenamento como memória gera leituras e gravações extras que drenam energia. Para desativar, vá em Configurações > Assistência do aparelho e bateria > Memória > RAM Plus e desligue a chave. Taxa de atualização de 120 Hz: telas com alta taxa de atualização redesenham a imagem 120 vezes por segundo, o que melhora a fluidez ao rolar páginas, mas consome mais energia. Mudar para 60 Hz em dias de uso intenso rende tempo de tela extra. O ajuste fica em Configurações > Visor > Suavidade do movimento > Padrão.

telas com alta taxa de atualização redesenham a imagem 120 vezes por segundo, o que melhora a fluidez ao rolar páginas, mas consome mais energia. Mudar para 60 Hz em dias de uso intenso rende tempo de tela extra. O ajuste fica em Configurações > Visor > Suavidade do movimento > Padrão. Busca de aparelhos próximos: o celular escaneia o ambiente via Bluetooth constantemente para detectar fones, relógios e outros dispositivos Samsung por perto. Quem não conecta acessórios com frequência pode desativar em Configurações > Conexões > Mais configurações de conexão > Busca de aparelhos próximos.

Como desativar a coleta de dados em segundo plano no Samsung?

Dois serviços de coleta rodam sem parar e contribuem para o consumo da bateria. São eles:

Serviço de Personalização: reúne dados sobre hábitos de uso para sugerir conteúdos e funções. Desative em Configurações > Segurança e Privacidade > Mais configurações de privacidade > Serviço de Personalização.

reúne dados sobre hábitos de uso para sugerir conteúdos e funções. Desative em Configurações > Segurança e Privacidade > Mais configurações de privacidade > Serviço de Personalização. Uso e Diagnósticos: envia relatórios de erro e padrões de uso para Google e Samsung. Para desligar, acesse Configurações > Google > Todos os serviços > Uso e diagnósticos e desative a chave.

Os dois ajustes reduzem o número de processos que competem por recursos do processador e da rede.

Como colocar aplicativos em suspensão no Samsung?

Aplicativos que ficam abertos em segundo plano — redes sociais, serviços de localização, players de música — são os maiores vilões do consumo de bateria. O ranking varia, mas Google Play Services, Facebook, Instagram, WhatsApp e apps de mapas aparecem com frequência entre os que mais drenam.

Para verificar quais apps gastam mais no seu aparelho, vá em Configurações > Bateria > Uso da bateria. A tela mostra o consumo das últimas 24 horas, separado por tempo com tela ativa e tempo em segundo plano.

O recurso de suspensão profunda impede que apps raramente usados rodem processos em segundo plano, como se ficassem congelados até que o usuário os abra de novo. Para ativá-lo, basta seguir esse tutorial:

Acesse Configurações > Assistência do aparelho e bateria > Bateria > Limites de uso em segundo plano; Ative a opção Suspender aplicativos não usados; Toque em Aplicativos em suspensão profunda e adicione os apps que usa com pouca frequência — como aplicativos de compras, viagens ou jogos que abre esporadicamente.

Quais ajustes de tela mais economizam bateria em telas AMOLED?

A tela é o componente que mais consome energia em qualquer smartphone. Em painéis AMOLED — presentes na maioria dos Galaxy —, pixels pretos ficam desligados, o que torna o Modo Escuro um aliado da autonomia. Para ativar, vá em Configurações > Visor > Modo Escuro.

O brilho adaptável (Configurações > Visor > Brilho adaptável) permite que o sistema aprenda os padrões de luminosidade preferidos do usuário e ajuste a tela sem manter o brilho fixo no máximo. Combinado com a redução da taxa de atualização para 60 Hz, esse conjunto de ajustes pode render até uma hora extra de tela em um dia de uso moderado, segundo relatos de usuários em fóruns da comunidade Samsung.

Como proteger a saúde da bateria do Samsung a longo prazo?

A One UI 7 trouxe a Proteção de Bateria com opções mais flexíveis. O recurso limita a carga máxima do aparelho a 80%, 85%, 90% ou 95%, evitando o estresse químico que o carregamento completo causa na bateria de íons de lítio. Para ativar, acesse Configurações > Bateria > Proteção de bateria, ligue o recurso e selecione o percentual desejado. O limite de 80% é o mais conservador e o indicado para quem quer máxima longevidade do componente.

Outras práticas que ajudam a preservar a bateria são evitar o uso do celular durante o carregamento (o calor gerado acelera a degradação) e usar carregadores originais ou certificados pela Samsung, que controlam a corrente de forma adequada.

Como verificar a saúde da bateria no Samsung Galaxy?

O Android não exibe um percentual de saúde da bateria como o iPhone, mas a Samsung oferece um diagnóstico pelo app Samsung Members:

Abra o Samsung Members; Toque na aba Suporte (ou Apoio); Selecione Diagnóstico do telefone; Toque em Status da bateria.

O resultado indica se a bateria está em condição "Normal" (acima de 75% da capacidade original) ou precisa de atenção. Em modelos compatíveis, digitar *#0228# no discador exibe dados técnicos como voltagem e nível de carga em tempo real — mas esse código não funciona em todos os aparelhos.

Como ativar o modo de economia de energia no Samsung?

Para dias em que a autonomia precisa durar o máximo possível, a One UI tem o Modo de Economia de Energia, acessível em Configurações > Bateria > Economia de energia. O recurso reduz o desempenho do processador, limita processos em segundo plano e restringe o uso de rede por apps não essenciais.

Quem usa celulares da linha Galaxy S22 em diante também pode ajustar o perfil de desempenho em Configurações > Assistência do aparelho e bateria > Desempenho, escolhendo o modo "Light" ou "Otimizado" para priorizar eficiência energética em vez de velocidade bruta.

Desativar o Quick Share (compartilhamento rápido) pelo painel de configurações rápidas e desligar o "Ok Google" (Google > Configurações > Google Assistente > Ok Google e Voice Match) elimina dois processos que mantêm Bluetooth e microfone em escuta constante sem necessidade para a maioria dos usuários.