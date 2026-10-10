Localização: como impedir que apps sigam você o tempo todo

Localização no celular: veja como controlar quais apps acessam o GPS e o que fazer para reduzir o rastreamento
Colaboradora
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 16h59.
Dados de localização contam mais sobre uma pessoa do que a maioria imagina. Com o histórico de coordenadas de um celular, é possível deduzir endereço residencial, local de trabalho, rotina de deslocamento e até vínculos pessoais. Investigações da Electronic Frontier Foundation (EFF) mostraram que SDKs de publicidade — códigos de terceiros incorporados a aplicativos — podem coletar e repassar a localização do usuário a partir do momento em que o app recebe essa permissão.
O ponto central é que desligar o GPS reduz o acesso às coordenadas precisas, mas não elimina todas as formas de rastreamento. Redes Wi-Fi, torres de celular, Bluetooth, endereço IP e até o histórico de buscas fornecem pistas sobre a região do usuário. O controle real passa por quatro camadas de configuração, todas acessíveis nas configurações do iPhone e do Android.
Há duas permissões que fazem diferença prática. Uma delas é o acesso em primeiro plano: o app consulta a localização enquanto está aberto na tela; e a outra é o acesso em segundo plano, em que o app consulta a localização mesmo fechado, sem aviso visível.
No iPhone, a opção "Sempre" libera o acesso em segundo plano. No Android, o equivalente é "Permitir o tempo todo". Ambas são as permissões que mais expõem o usuário e as que menos apps precisam de fato.
A opção mais equilibrada para a maioria dos apps é "Durante o Uso do App". Apps de transporte e mapas funcionam bem com essa configuração. Redes sociais, jogos, editores de foto e apps de compras podem ficar em "Nunca" sem perda de função.
O Android também agrupa os apps por tipo de acesso, o que facilita encontrar apps esquecidos que ainda têm acesso ao GPS.
Um app de previsão do tempo, por exemplo, não precisa saber o endereço exato — a cidade ou a região basta. A localização aproximada cobre uma área de cerca de três quilômetros quadrados, segundo o Google, enquanto a exata pode indicar o ponto onde a pessoa está.
A localização exata continua sendo necessária em navegação curva a curva, apps de transporte, chamadas de emergência e registro de atividades esportivas.
Às vezes, o rastreamento não vem de um app desconhecido, mas de um compartilhamento ativo com contatos.
A Linha do Tempo do Google Maps armazena trajetos, lugares visitados e horários. Para revisar ou desativar:
O Google permite apagar a Linha do Tempo por completo ou configurar a exclusão automática após períodos determinados. Também revise a Atividade na Web e de apps, que salva buscas e atividades realizadas na Pesquisa e no Maps.
No iPhone, verifique dados de localização armazenados nos apps Fotos (coordenadas gravadas em imagens), Mapas, Saúde e Fitness. Antes de compartilhar uma foto, abra o menu de compartilhamento e desative a localização do arquivo, quando essa opção estiver disponível.
Localização e publicidade personalizada se complementam, mas são configurações separadas.
Essa medida dificulta a associação de atividades a um identificador único, mas não torna o usuário invisível — empresas ainda podem usar conta, IP e cookies como sinais alternativos.
Não por completo. O GPS desligado reduz o acesso às coordenadas precisas, mas redes Wi-Fi, torres de celular, Bluetooth, endereço IP e histórico de buscas ainda indicam a região do usuário.
Abra Ajustes, toque em Privacidade e Segurança e acesse Serviços de Localização. Selecione cada app e escolha entre Nunca, Perguntar da Próxima Vez, Durante o Uso do App ou Sempre.
Abra Configurações, toque em Localização e acesse Permissões de acesso à localização. O sistema agrupa os apps por tipo de acesso.
A aproximada cobre uma área de cerca de três quilômetros quadrados, segundo o Google. A exata pode indicar o ponto onde a pessoa está e é necessária em navegação, apps de transporte e chamadas de emergência.
Abra o Google Maps, toque na foto do perfil e entre em Sua Linha do Tempo. Em Configurações de privacidade e localização, é possível apagar os dados ou ativar a exclusão automática.
Abra o app Buscar, vá à aba Pessoas, selecione o contato e toque em Parar de Compartilhar.