Localização: como impedir que apps sigam você o tempo todo

RESUMO ＋O histórico de localização de um celular permite deduzir endereço, local de trabalho, rotina e vínculos pessoais. Desligar o GPS não elimina o rastreamento, porque Wi-Fi, torres de celular, Bluetooth e endereço IP também dão pistas sobre a região do usuário. O controle passa por quatro ajustes no iPhone e no Android: permissões dos apps, localização exata, compartilhamentos ativos e histórico. Limitar o rastreamento para publicidade completa a proteção.

Dados de localização contam mais sobre uma pessoa do que a maioria imagina. Com o histórico de coordenadas de um celular, é possível deduzir endereço residencial, local de trabalho, rotina de deslocamento e até vínculos pessoais. Investigações da Electronic Frontier Foundation (EFF) mostraram que SDKs de publicidade — códigos de terceiros incorporados a aplicativos — podem coletar e repassar a localização do usuário a partir do momento em que o app recebe essa permissão.

O ponto central é que desligar o GPS reduz o acesso às coordenadas precisas, mas não elimina todas as formas de rastreamento. Redes Wi-Fi, torres de celular, Bluetooth, endereço IP e até o histórico de buscas fornecem pistas sobre a região do usuário. O controle real passa por quatro camadas de configuração, todas acessíveis nas configurações do iPhone e do Android.

Como apps rastreiam a localização do celular

Há duas permissões que fazem diferença prática. Uma delas é o acesso em primeiro plano: o app consulta a localização enquanto está aberto na tela; e a outra é o acesso em segundo plano, em que o app consulta a localização mesmo fechado, sem aviso visível.

No iPhone, a opção "Sempre" libera o acesso em segundo plano. No Android, o equivalente é "Permitir o tempo todo". Ambas são as permissões que mais expõem o usuário e as que menos apps precisam de fato.

Como revisar permissões de localização no iPhone

Abra Ajustes Toque em Privacidade e Segurança Acesse Serviços de Localização Selecione o aplicativo Escolha entre Nunca, Perguntar da Próxima Vez, Durante o Uso do App ou Sempre

A opção mais equilibrada para a maioria dos apps é "Durante o Uso do App". Apps de transporte e mapas funcionam bem com essa configuração. Redes sociais, jogos, editores de foto e apps de compras podem ficar em "Nunca" sem perda de função.

Como revisar permissões de localização no Android

Abra Configurações Toque em Localização Acesse Permissões de acesso à localização Selecione o aplicativo Escolha entre Permitir o tempo todo, Permitir durante o uso, Perguntar sempre ou Não permitir

O Android também agrupa os apps por tipo de acesso, o que facilita encontrar apps esquecidos que ainda têm acesso ao GPS.

Como desativar a localização exata

Um app de previsão do tempo, por exemplo, não precisa saber o endereço exato — a cidade ou a região basta. A localização aproximada cobre uma área de cerca de três quilômetros quadrados, segundo o Google, enquanto a exata pode indicar o ponto onde a pessoa está.

No iPhone: dentro de Ajustes > Privacidade e Segurança > Serviços de Localização, selecione o app e desative Localização Precisa.

dentro de Ajustes > Privacidade e Segurança > Serviços de Localização, selecione o app e desative Localização Precisa. No Android: em Configurações > Localização > Permissões, selecione o app e desative Usar localização exata, quando disponível.

A localização exata continua sendo necessária em navegação curva a curva, apps de transporte, chamadas de emergência e registro de atividades esportivas.

Como verificar compartilhamentos ativos com pessoas

Às vezes, o rastreamento não vem de um app desconhecido, mas de um compartilhamento ativo com contatos.

No iPhone: abra o app Buscar, toque em Eu e desative Compartilhar Localização. Para interromper com uma pessoa específica, vá à aba Pessoas, selecione o contato e toque em Parar de Compartilhar. Verifique também o Compartilhamento Familiar e dispositivos conectados à mesma Conta Apple.

abra o app Buscar, toque em Eu e desative Compartilhar Localização. Para interromper com uma pessoa específica, vá à aba Pessoas, selecione o contato e toque em Parar de Compartilhar. Verifique também o Compartilhamento Familiar e dispositivos conectados à mesma Conta Apple. No Google Maps: toque na foto do perfil, entre em Compartilhamento de local e pare o compartilhamento com contatos que não precisam mais acompanhar a localização.

Como apagar o histórico de localização do Google

A Linha do Tempo do Google Maps armazena trajetos, lugares visitados e horários. Para revisar ou desativar:

Abra o Google Maps Toque na foto do perfil Entre em Sua Linha do Tempo Acesse Configurações de privacidade e localização Revise opções de exclusão automática e desativação

O Google permite apagar a Linha do Tempo por completo ou configurar a exclusão automática após períodos determinados. Também revise a Atividade na Web e de apps, que salva buscas e atividades realizadas na Pesquisa e no Maps.

No iPhone, verifique dados de localização armazenados nos apps Fotos (coordenadas gravadas em imagens), Mapas, Saúde e Fitness. Antes de compartilhar uma foto, abra o menu de compartilhamento e desative a localização do arquivo, quando essa opção estiver disponível.

Como reduzir o rastreamento para publicidade

Localização e publicidade personalizada se complementam, mas são configurações separadas.

No iPhone: vá a Ajustes > Privacidade e Segurança > Rastreamento e desative Permitir Solicitações de Rastreamento. Também revise Ajustes > Privacidade e Segurança > Publicidade da Apple e desative Anúncios Personalizados.

vá a Ajustes > Privacidade e Segurança > Rastreamento e desative Permitir Solicitações de Rastreamento. Também revise Ajustes > Privacidade e Segurança > Publicidade da Apple e desative Anúncios Personalizados. No Android: procure por Configurações > Google > Anúncios (o caminho varia por fabricante e versão). Nessa área, é possível excluir ou redefinir o ID de publicidade e limitar anúncios personalizados.

Essa medida dificulta a associação de atividades a um identificador único, mas não torna o usuário invisível — empresas ainda podem usar conta, IP e cookies como sinais alternativos.