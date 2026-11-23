Google Maps no Android: calibração da bússola corrige a seta que aponta para o lado errado (Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket /Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 18h31.
A seta do Google Maps que aponta para o lado errado costuma indicar bússola descalibrada, não falha de GPS. No Android, a correção começa no ponto azul do app, com o movimento em 8 ou a calibração pela câmera com Live View.
O GPS do celular informa onde a pessoa está, com precisão de cerca de 20 metros ao ar livre, segundo o Google. Ele não informa para onde o aparelho está virado. Quem faz esse trabalho é a bússola digital, o magnetômetro, e é ela que costuma falhar quando a seta do Google Maps aponta para o lado errado no Android. A correção oficial leva menos de um minuto e começa no próprio app: tocar no ponto azul e calibrar a bússola com um movimento em 8 ou com a câmera. Um teste rápido antes ajuda a separar erro de direção de erro de posição.
O ponto azul marca a posição do usuário. O feixe azul que sai dele, em formato de cone, indica a direção para onde o celular aponta.
Quanto mais estreito o feixe, mais confiante o app está nessa leitura. O círculo azul-claro ao redor do ponto mostra a margem de incerteza da localização: círculo grande, menos precisão.
Quando o ponto fica cinza ou some, o Maps não encontrou a posição atual e exibe o último local registrado. Para o Google, feixe largo ou apontando para o lado errado é sinal de que a bússola do aparelho precisa de calibração.
O teste abaixo deve ser feito parado, em área aberta, como uma praça ou calçada larga, longe de carros e estruturas metálicas. Nunca enquanto dirige.
Se o ponto azul está na calçada certa, mas a seta aponta para outro lado, o problema é de orientação e se resolve com a calibração da bússola. Se o ponto aparece em outra rua ou quadra, o problema é de posição e envolve GPS, Wi-Fi, rede móvel e permissões do Android.
Os dois podem acontecer juntos. Em locais com prédios altos ou forte interferência magnética, nenhum aparelho garante leitura precisa.
É o método indicado pelo Google e funciona em qualquer região:
Se o feixe continuar largo, o próximo passo é a calibração pela câmera.
A calibração com Live View usa a câmera para comparar o que está ao redor com as imagens do Street View. Assim, o app identifica posição e direção sem depender só do sensor magnético, o que ajuda em ruas com prédios e comércio.
Árvores e pessoas não servem como referência. A opção só abre onde há cobertura do Street View, por isso pode não aparecer em alguns bairros ou cidades. Nesses casos, o movimento em 8 continua disponível.
Se o ponto azul também está fora do lugar, o ajuste passa pelas configurações do celular. Os nomes dos menus variam conforme a fabricante:
O magnetômetro reage a qualquer campo magnético próximo, e a calibração pode se perder minutos depois se a fonte de interferência continuar perto do aparelho. As mais comuns são:
A calibração não é permanente: depois de passar por um subsolo ou usar suporte magnético, pode ser preciso repetir o processo.
Quando a calibração não resolve, a sequência abaixo vai do ajuste mais simples ao mais invasivo:
Se a seta segue apontando para o lado errado mesmo após a calibração ao ar livre e sem capa, o magnetômetro ou o giroscópio pode estar com falha, algo comum após quedas. Um app de bússola da Play Store ajuda a confirmar: se a agulha não responde quando o aparelho gira, o defeito é de hardware.
Nesse caso, o caminho é a assistência técnica do fabricante. Apps que prometem “consertar o GPS” de forma automática não corrigem falhas físicas no sensor.
Em geral, a bússola do celular está descalibrada ou sofre interferência de ímãs e metais. A correção começa no ponto azul do app, com o movimento em 8.
Parado, o Maps depende da bússola para saber a direção. Em movimento, o app também calcula a direção pelo deslocamento registrado pelo GPS, o que compensa a falha do sensor.
Não. A seta indica direção, que vem da bússola. O GPS responde pela posição do ponto azul no mapa.
Sim, nos locais com cobertura do Street View. Onde a opção não aparece, a calibração pelo movimento em 8 continua disponível.
Não como primeira medida. Calibre a bússola, revise as permissões, reinicie o celular e limpe o cache do app antes de qualquer reinstalação.
Glossário
Bússola do celular
Sensor que mede o campo magnético da Terra para indicar para qual direção o aparelho está apontado.
Navegação pela câmera
Recurso do Google Maps que usa a câmera do celular e imagens de rua para identificar a posição e a direção do usuário.
Indicador de direção
Faixa em forma de cone ao redor do ponto azul que mostra para onde o celular está virado e a precisão dessa leitura.
Ajuste de localização do Android
Configuração do Google que combina GPS, Wi-Fi, redes móveis e sensores para melhorar a localização do aparelho.