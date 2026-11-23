O GPS do celular informa onde a pessoa está, com precisão de cerca de 20 metros ao ar livre, segundo o Google. Ele não informa para onde o aparelho está virado. Quem faz esse trabalho é a bússola digital, o magnetômetro, e é ela que costuma falhar quando a seta do Google Maps aponta para o lado errado no Android. A correção oficial leva menos de um minuto e começa no próprio app: tocar no ponto azul e calibrar a bússola com um movimento em 8 ou com a câmera. Um teste rápido antes ajuda a separar erro de direção de erro de posição.

O que significam o ponto azul e a seta no Google Maps?

O ponto azul marca a posição do usuário. O feixe azul que sai dele, em formato de cone, indica a direção para onde o celular aponta.

Quanto mais estreito o feixe, mais confiante o app está nessa leitura. O círculo azul-claro ao redor do ponto mostra a margem de incerteza da localização: círculo grande, menos precisão.

Quando o ponto fica cinza ou some, o Maps não encontrou a posição atual e exibe o último local registrado. Para o Google, feixe largo ou apontando para o lado errado é sinal de que a bússola do aparelho precisa de calibração.

Como saber se o problema é na direção ou na posição?

O teste abaixo deve ser feito parado, em área aberta, como uma praça ou calçada larga, longe de carros e estruturas metálicas. Nunca enquanto dirige.

Remova capinhas com ímã e suportes magnéticos; Abra o Google Maps e toque no botão Sua localização, no canto inferior direito; Aponte o topo do celular para uma referência visível, como o fim da rua, e faça um print da tela; Gire o corpo devagar 90 graus, mantendo o celular na mesma posição na mão; Observe se a seta acompanha o giro; Depois da calibração, repita o processo no mesmo ponto e compare os dois prints.

Se o ponto azul está na calçada certa, mas a seta aponta para outro lado, o problema é de orientação e se resolve com a calibração da bússola. Se o ponto aparece em outra rua ou quadra, o problema é de posição e envolve GPS, Wi-Fi, rede móvel e permissões do Android.

Os dois podem acontecer juntos. Em locais com prédios altos ou forte interferência magnética, nenhum aparelho garante leitura precisa.

Como calibrar a bússola do Google Maps com o movimento em 8

É o método indicado pelo Google e funciona em qualquer região:

Abra o Google Maps no Android; Toque no ponto azul da sua localização; Se o app sugerir calibrar a bússola, siga as instruções da tela; Segure o celular com firmeza e desenhe um 8 no ar, movendo o braço inteiro, sem gestos bruscos; Repita algumas vezes, até o feixe azul ficar estreito e apontar para a direção correta.

Se o feixe continuar largo, o próximo passo é a calibração pela câmera.

Como calibrar a seta pela câmera com o Live View

A calibração com Live View usa a câmera para comparar o que está ao redor com as imagens do Street View. Assim, o app identifica posição e direção sem depender só do sensor magnético, o que ajuda em ruas com prédios e comércio.

Vá para um local externo com prédios, fachadas ou placas à vista; No Google Maps, toque no ponto azul; Toque em Calibrar; Permita o acesso à câmera, se o app pedir; Aponte a câmera para prédios e placas do outro lado da rua, seguindo as instruções da tela.

Árvores e pessoas não servem como referência. A opção só abre onde há cobertura do Street View, por isso pode não aparecer em alguns bairros ou cidades. Nesses casos, o movimento em 8 continua disponível.

Quais configurações do Android melhoram a precisão do Google Maps?

Se o ponto azul também está fora do lugar, o ajuste passa pelas configurações do celular. Os nomes dos menus variam conforme a fabricante:

Localização: em Configurações > Localização, mantenha a opção Usar local ativada;

em Configurações > Localização, mantenha a opção Usar local ativada; Precisão de local : em Configurações > Localização > Serviços de localização, ative Melhorar a precisão do local, que combina GPS, Wi-Fi, redes móveis e sensores;

em Configurações > Localização > Serviços de localização, ative Melhorar a precisão do local, que combina GPS, Wi-Fi, redes móveis e sensores; Busca por Wi-Fi e Bluetooth: no mesmo menu, ative as duas buscas, que ajudam a localizar o aparelho mesmo sem conexão a uma rede;

no mesmo menu, ative as duas buscas, que ajudam a localizar o aparelho mesmo sem conexão a uma rede; Permissão do app: em Configurações > Apps > Google Maps > Permissões > Localização, permita o acesso durante o uso e ative Usar local exato.

O que interfere na bússola do celular?

O magnetômetro reage a qualquer campo magnético próximo, e a calibração pode se perder minutos depois se a fonte de interferência continuar perto do aparelho. As mais comuns são:

Acessórios com ímã: capas carteira com fecho magnético, anéis de apoio metálicos e suportes de carro imantados;

capas carteira com fecho magnético, anéis de apoio metálicos e suportes de carro imantados; Carro: a carroceria interfere na leitura, por isso a calibração deve ser feita fora do veículo;

a carroceria interfere na leitura, por isso a calibração deve ser feita fora do veículo; Eletrônicos: notebooks, caixas de som e carregadores próximos ao celular;

notebooks, caixas de som e carregadores próximos ao celular; Ambientes fechados: garagens, subsolos, elevadores e vigas metálicas de prédios.

A calibração não é permanente: depois de passar por um subsolo ou usar suporte magnético, pode ser preciso repetir o processo.

O que fazer se a seta do Google Maps continuar errada?

Quando a calibração não resolve, a sequência abaixo vai do ajuste mais simples ao mais invasivo:

Feche o Google Maps e abra de novo; Desative o modo de economia de bateria, que o Google aponta como causa de localização que “pula” no mapa; Confira se o modo avião está desligado e se há Wi-Fi ou dados móveis ativos; Reinicie o celular; Atualize o Google Maps pela Play Store; Em Configurações > Apps > Google Maps > Armazenamento, toque em Limpar cache.

Quando o problema pode ser defeito no celular?

Se a seta segue apontando para o lado errado mesmo após a calibração ao ar livre e sem capa, o magnetômetro ou o giroscópio pode estar com falha, algo comum após quedas. Um app de bússola da Play Store ajuda a confirmar: se a agulha não responde quando o aparelho gira, o defeito é de hardware.

Nesse caso, o caminho é a assistência técnica do fabricante. Apps que prometem “consertar o GPS” de forma automática não corrigem falhas físicas no sensor.