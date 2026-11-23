O Google Docs não apaga páginas, margens ou cabeçalhos por conta própria.

Quando o documento passa a rolar como uma folha única, sem as divisões cinza entre uma página e outra, o arquivo foi colocado no formato Sem páginas, uma configuração criada pelo Google em 2022 que pode ser desfeita em poucos cliques e sem perda de conteúdo. A troca costuma acontecer por um clique acidental no menu Formatar ou porque o arquivo, criado por outra pessoa, já chegou configurado assim.

Há ainda um segundo motivo para as margens sumirem mesmo no formato tradicional, explicado mais abaixo.

O que é o modo Sem páginas do Google Docs?

Sem páginas é uma configuração salva no próprio documento. Ela elimina as quebras de página e transforma o arquivo em uma rolagem contínua, parecida com a de um site.

Imagens se ajustam ao tamanho da tela, e tabelas largas podem ser lidas com rolagem lateral, sem ficarem espremidas entre as margens de uma folha A4. O formato Páginas, padrão em novos documentos, mantém a divisão em folhas e libera os recursos de diagramação, como orientação do papel e tamanho das margens. É o formato indicado para qualquer arquivo que será impresso ou exportado em PDF.

O que desaparece no formato Sem páginas?

Segundo a Central de Ajuda do Google Docs, os recursos ligados à estrutura da folha deixam de funcionar enquanto o documento estiver sem páginas:

Cabeçalhos e rodapés: ficam ocultos e não podem ser adicionados;

ficam ocultos e não podem ser adicionados; Números de página: deixam de aparecer e não podem ser inseridos;

deixam de aparecer e não podem ser inseridos; Colunas: a divisão do texto em colunas fica indisponível;

a divisão do texto em colunas fica indisponível; Marcas-d'água : ficam ocultas até o retorno ao formato Páginas;

ficam ocultas até o retorno ao formato Páginas; Margens e orientação: as opções de margem, tamanho do papel e orientação saem da janela de configuração.

Nenhum desses elementos é excluído. O Google informa que cabeçalhos, rodapés e marcas-d'água criados antes da troca voltam a aparecer quando o arquivo retorna ao formato com páginas.

Como voltar a mostrar as páginas no Google Docs pelo computador

O caminho principal fica na janela de configuração da página:

Abra o documento no navegador; Clique em Arquivo, no canto superior esquerdo; Selecione Configuração da página; No topo da janela, escolha a aba Páginas; Clique em OK.

Há um atalho no menu Formatar, que traz a opção de alternar entre os dois formatos a qualquer momento. Depois da troca, as margens e os cabeçalhos já existentes voltam a ser exibidos.

Como desativar o Sem páginas no celular

No aplicativo do Google Docs para Android e iPhone, a configuração fica no menu de opções do documento:

Abra o documento no app; No Android, toque no ícone de lápis para entrar no modo de edição; Toque nos três pontos, no canto superior direito; Acesse Configuração da página; Desative a chave Sem páginas.

Por que as margens continuam sumidas no formato Páginas?

Se o documento já está em Páginas, mas o texto aparece colado no topo, sem espaço entre as folhas nem cabeçalho visível, a causa é outra: a opção Mostrar layout de impressão foi desmarcada. Essa é uma preferência de visualização, não do documento.

Para reativá-la, clique em Ver e marque Mostrar layout de impressão. Segundo o Google, a opção exibe cabeçalhos, rodapés e margens entre as páginas como se o arquivo tivesse sido impresso, e só existe em documentos no formato Páginas.

Como ajustar margens e inserir cabeçalhos

Com o formato Páginas ativo, as margens são definidas em Arquivo > Configuração da página, nos campos superior, inferior, esquerda e direita, em centímetros. Trabalhos acadêmicos no padrão ABNT, por exemplo, usam 3 cm nas margens superior e esquerda e 2 cm nas margens inferior e direita.

Também é possível arrastar os marcadores da régua no topo da tela. Para criar um cabeçalho, siga estes passos:

Clique em Inserir; Selecione Cabeçalhos e rodapés; Escolha Cabeçalho ou Rodapé; Digite o conteúdo na área que se abre.

Um clique duplo na faixa superior ou inferior da folha abre a mesma área de edição. A distância entre o cabeçalho e o corpo do texto pode ser alterada em Formatar > Cabeçalhos e rodapés.

Largura do texto não é margem

Quem prefere a rolagem contínua, mas acha o texto espalhado demais na tela, pode usar Ver > Largura do texto, com as opções estreita, média ou larga. O recurso só aparece em documentos sem páginas.

A largura do texto é uma preferência pessoal: vale para todos os documentos sem páginas que o usuário abre e não muda o que os colaboradores veem. Ela também não substitui as margens de impressão, que só existem no formato Páginas.

Como definir o formato Páginas como padrão

Para que novos arquivos já nasçam com a divisão em folhas, abra Arquivo > Configuração da página, selecione Páginas, ajuste as margens desejadas e clique em Definir como padrão antes de confirmar em OK. A configuração vale para os documentos criados a partir dali; arquivos antigos precisam ser alterados um a um.