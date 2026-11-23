Google Docs: o formato Sem páginas oculta margens e cabeçalhos sem apagar o conteúdo (Magnific)
Colaboradora
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 20h31.
No Google Docs, o formato Sem páginas transforma o arquivo em uma rolagem contínua e oculta recursos ligados às folhas. Voltar ao formato Páginas restaura a exibição de elementos já criados, como cabeçalhos, rodapés e marcas-d’água.
O Google Docs não apaga páginas, margens ou cabeçalhos por conta própria.
Quando o documento passa a rolar como uma folha única, sem as divisões cinza entre uma página e outra, o arquivo foi colocado no formato Sem páginas, uma configuração criada pelo Google em 2022 que pode ser desfeita em poucos cliques e sem perda de conteúdo. A troca costuma acontecer por um clique acidental no menu Formatar ou porque o arquivo, criado por outra pessoa, já chegou configurado assim.
Há ainda um segundo motivo para as margens sumirem mesmo no formato tradicional, explicado mais abaixo.
Sem páginas é uma configuração salva no próprio documento. Ela elimina as quebras de página e transforma o arquivo em uma rolagem contínua, parecida com a de um site.
Imagens se ajustam ao tamanho da tela, e tabelas largas podem ser lidas com rolagem lateral, sem ficarem espremidas entre as margens de uma folha A4. O formato Páginas, padrão em novos documentos, mantém a divisão em folhas e libera os recursos de diagramação, como orientação do papel e tamanho das margens. É o formato indicado para qualquer arquivo que será impresso ou exportado em PDF.
Segundo a Central de Ajuda do Google Docs, os recursos ligados à estrutura da folha deixam de funcionar enquanto o documento estiver sem páginas:
Nenhum desses elementos é excluído. O Google informa que cabeçalhos, rodapés e marcas-d'água criados antes da troca voltam a aparecer quando o arquivo retorna ao formato com páginas.
O caminho principal fica na janela de configuração da página:
Há um atalho no menu Formatar, que traz a opção de alternar entre os dois formatos a qualquer momento. Depois da troca, as margens e os cabeçalhos já existentes voltam a ser exibidos.
No aplicativo do Google Docs para Android e iPhone, a configuração fica no menu de opções do documento:
Se o documento já está em Páginas, mas o texto aparece colado no topo, sem espaço entre as folhas nem cabeçalho visível, a causa é outra: a opção Mostrar layout de impressão foi desmarcada. Essa é uma preferência de visualização, não do documento.
Para reativá-la, clique em Ver e marque Mostrar layout de impressão. Segundo o Google, a opção exibe cabeçalhos, rodapés e margens entre as páginas como se o arquivo tivesse sido impresso, e só existe em documentos no formato Páginas.
Com o formato Páginas ativo, as margens são definidas em Arquivo > Configuração da página, nos campos superior, inferior, esquerda e direita, em centímetros. Trabalhos acadêmicos no padrão ABNT, por exemplo, usam 3 cm nas margens superior e esquerda e 2 cm nas margens inferior e direita.
Também é possível arrastar os marcadores da régua no topo da tela. Para criar um cabeçalho, siga estes passos:
Um clique duplo na faixa superior ou inferior da folha abre a mesma área de edição. A distância entre o cabeçalho e o corpo do texto pode ser alterada em Formatar > Cabeçalhos e rodapés.
Quem prefere a rolagem contínua, mas acha o texto espalhado demais na tela, pode usar Ver > Largura do texto, com as opções estreita, média ou larga. O recurso só aparece em documentos sem páginas.
A largura do texto é uma preferência pessoal: vale para todos os documentos sem páginas que o usuário abre e não muda o que os colaboradores veem. Ela também não substitui as margens de impressão, que só existem no formato Páginas.
Para que novos arquivos já nasçam com a divisão em folhas, abra Arquivo > Configuração da página, selecione Páginas, ajuste as margens desejadas e clique em Definir como padrão antes de confirmar em OK. A configuração vale para os documentos criados a partir dali; arquivos antigos precisam ser alterados um a um.
Não. O formato Sem páginas muda apenas a forma de exibição. Todo o conteúdo continua no arquivo.
O documento está no formato Sem páginas, que não aceita cabeçalhos. Volte para Páginas em Arquivo > Configuração da página e use Inserir > Cabeçalhos e rodapés.
Sim. Segundo o Google, cabeçalhos, rodapés e marcas-d'água criados no formato Páginas reaparecem quando o documento retorna a esse formato.
Sim. Páginas e Sem páginas são configurações do arquivo e valem para todos os colaboradores. Já a largura do texto e o layout de impressão mudam só a visualização de quem os ajusta.
O formato Páginas, que mostra a divisão real em folhas e permite conferir margens e numeração antes de imprimir ou exportar.
Glossário
Formato Sem páginas
Modo do Google Docs que exibe o documento como uma rolagem contínua, sem folhas de tamanho fixo.
Layout de impressão
Modo de visualização que mostra as folhas e as margens como apareceriam na impressão.
Marcas-d’água
Texto ou imagem exibidos ao fundo da página, atrás do conteúdo principal.
Diagramação
Organização visual de elementos como margens, colunas, cabeçalhos e texto na página.