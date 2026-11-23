A exportação do ChatGPT não é imediata. Segundo a central de ajuda da OpenAI, consultada em novembro de 2026, o arquivo com o histórico de conversas pode levar até sete dias para chegar por e-mail ou SMS, e o link de download expira 24 horas depois do recebimento.

Na maior parte dos casos, a demora acontece pois o pedido ainda está em processamento, o aviso caiu no spam, o link venceu ou o usuário está conectado a outra conta. Antes de clicar em "Exportar" outra vez, vale descartar cada uma dessas hipóteses.

Quanto tempo leva a exportação do ChatGPT?

O prazo oficial é de até sete dias corridos a partir do pedido. O ChatGPT não mostra barra de progresso nem status da solicitação: o único sinal de que o arquivo está pronto é a mensagem com o botão "Download data export" (Baixar exportação de dados).

Esse prazo vale para a preparação do arquivo. Depois que o aviso chega, o relógio muda: o link fica ativo por 24 horas.

O que verificar se a exportação não chegou

Dentro do prazo de sete dias, a recomendação é conferir os canais de entrega antes de qualquer nova tentativa:

Pastas do e-mail: procure na caixa de entrada, em Spam, em Lixo Eletrônico e na aba Promoções do Gmail;

procure na caixa de entrada, em Spam, em Lixo Eletrônico e na aba Promoções do Gmail; SMS: contas criadas apenas com número de telefone recebem o aviso por mensagem de texto;

contas criadas apenas com número de telefone recebem o aviso por mensagem de texto; Endereço cadastrado: confirme no perfil do ChatGPT qual e-mail está vinculado à conta e busque a mensagem nessa caixa;

confirme no perfil do ChatGPT qual e-mail está vinculado à conta e busque a mensagem nessa caixa; Login social : quem entra com Google, Apple ou Microsoft deve checar o e-mail associado a esse login, que pode ser diferente do endereço de uso diário.

Se passaram mais de sete dias e nenhuma mensagem apareceu, a orientação da OpenAI é acionar o suporte da empresa pela central de ajuda.

Posso pedir a exportação do ChatGPT de novo?

Pode, mas não enquanto o primeiro pedido estiver em andamento. Segundo a OpenAI, o usuário deve aguardar a conclusão da solicitação existente antes de enviar outra.

Repetir o clique não acelera a entrega. O novo pedido faz sentido em duas situações: quando o link chegou e expirou, ou quando o prazo de sete dias terminou e o suporte orientou uma nova tentativa.

O que fazer quando o link de download expira

Link vencido não significa perda de dados. Ele apenas deixou de funcionar, e as conversas continuam na conta. Para gerar um novo arquivo pelo navegador:

Entre no ChatGPT: use a mesma conta que fez o pedido original; Abra o menu do perfil: clique no nome ou na foto, no canto inferior esquerdo, e selecione Configurações; Acesse Controles de dados : localize a seção Exportar dados e clique em Exportar; Confirme o pedido: selecione Confirmar exportação na tela seguinte; Baixe dentro do prazo: quando o aviso chegar, faça o download em até 24 horas.

No aplicativo para Android e iOS, o caminho fica nas configurações da conta, em Controles de dados. Se o app oferecer a opção de abrir o ChatGPT na web, a OpenAI orienta concluir o processo no navegador, conectado à mesma conta.

Por que o link não abre mesmo dentro de 24 horas?

O link de exportação não é público. Ele só funciona se o navegador estiver conectado à mesma conta do ChatGPT que fez a solicitação.

Esse é um dos motivos mais comuns de erro, sobretudo para quem tem mais de um e-mail ou alterna entre perfil pessoal e de trabalho. Um caso frequente: o pedido sai do computador e o e-mail é aberto no celular, onde o ChatGPT está deslogado ou conectado a outro perfil.

A página parece expirada, mas o problema é de sessão. A saída é abrir a mensagem no computador, no mesmo navegador em que a conta está ativa.

Quais contas podem exportar o histórico do ChatGPT?

A exportação pelas configurações não está liberada para todos os planos. A regra publicada pela OpenAI é esta:

Free, Go, Plus e Pro: exportação disponível em Configurações, na seção Controles de dados;

exportação disponível em Configurações, na seção Controles de dados; ChatGPT Edu : depende da função do usuário, das configurações do espaço de trabalho e da residência de dados; se a opção não aparece, o administrador da instituição deve ser consultado;

depende da função do usuário, das configurações do espaço de trabalho e da residência de dados; se a opção não aparece, o administrador da instituição deve ser consultado; Business, Enterprise e ChatGPT for Healthcare: não há exportação por autoatendimento, e o acesso aos dados passa pelo responsável pelo espaço de trabalho;

não há exportação por autoatendimento, e o acesso aos dados passa pelo responsável pelo espaço de trabalho; Conta deslogada: a opção não aparece sem login.

Quem usa o ChatGPT pelo trabalho e não encontra o botão "Exportar dados" deve verificar no menu do perfil se o espaço ativo é o pessoal ou o corporativo.

Como pedir os dados pelo Portal de Privacidade da OpenAI

O Portal de Privacidade é a rota alternativa oficial para contas de consumidor e a indicada para quem não consegue entrar no ChatGPT. O passo a passo:

Acesse o portal: entre na página do Portal de Privacidade da OpenAI; Abra uma solicitação: selecione Fazer uma solicitação de privacidade (Make a Privacy Request); Indique o tipo de conta: escolha Tenho uma conta do ChatGPT para consumidores (I have a consumer ChatGPT account); Peça a cópia: selecione Baixar meus dados (Download my data) e siga as instruções.

O canal também serve para exercer outros direitos de privacidade, como o acesso aos dados pessoais previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Cuidados antes de tentar a exportação de novo

Não apague conversas antes de conferir o arquivo: a exportação não recupera chats já excluídos;

a exportação não recupera chats já excluídos; Exporte antes de migrar de espaço: se a conta pessoal vai ser unida a um espaço Business, Enterprise ou Edu, o download deve ser feito antes, porque links antigos e novos pedidos podem deixar de funcionar depois da remoção do espaço pessoal;

se a conta pessoal vai ser unida a um espaço Business, Enterprise ou Edu, o download deve ser feito antes, porque links antigos e novos pedidos podem deixar de funcionar depois da remoção do espaço pessoal; Guarde o ZIP em local seguro: o arquivo reúne informações sensíveis da conta e não deve ficar em pastas compartilhadas nem ser repassado;

o arquivo reúne informações sensíveis da conta e não deve ficar em pastas compartilhadas nem ser repassado; Confira o conteúdo: extraia o ZIP e abra o arquivo index.html no navegador, que funciona como visualizador local das conversas (exportações antigas trazem o arquivo chat.html).

Se o ZIP não abre depois de um download completo, ou se faltam conversas que ainda aparecem na conta, o suporte da OpenAI pede a mensagem de erro, o navegador e o aparelho usados e uma descrição do que está ausente, com datas aproximadas.