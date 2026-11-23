Exportação do ChatGPT: arquivo ZIP com o histórico chega por e-mail ou SMS e precisa ser baixado na mesma conta que fez o pedido (Magnific/Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 19h31.
A exportação do ChatGPT pode levar até sete dias para chegar, e o link de download expira 24 horas após o recebimento. Antes de repetir o pedido, vale checar spam, a conta usada e se o plano permite exportar.
A exportação do ChatGPT não é imediata. Segundo a central de ajuda da OpenAI, consultada em novembro de 2026, o arquivo com o histórico de conversas pode levar até sete dias para chegar por e-mail ou SMS, e o link de download expira 24 horas depois do recebimento.
Na maior parte dos casos, a demora acontece pois o pedido ainda está em processamento, o aviso caiu no spam, o link venceu ou o usuário está conectado a outra conta. Antes de clicar em "Exportar" outra vez, vale descartar cada uma dessas hipóteses.
O prazo oficial é de até sete dias corridos a partir do pedido. O ChatGPT não mostra barra de progresso nem status da solicitação: o único sinal de que o arquivo está pronto é a mensagem com o botão "Download data export" (Baixar exportação de dados).
Esse prazo vale para a preparação do arquivo. Depois que o aviso chega, o relógio muda: o link fica ativo por 24 horas.
Dentro do prazo de sete dias, a recomendação é conferir os canais de entrega antes de qualquer nova tentativa:
Se passaram mais de sete dias e nenhuma mensagem apareceu, a orientação da OpenAI é acionar o suporte da empresa pela central de ajuda.
Pode, mas não enquanto o primeiro pedido estiver em andamento. Segundo a OpenAI, o usuário deve aguardar a conclusão da solicitação existente antes de enviar outra.
Repetir o clique não acelera a entrega. O novo pedido faz sentido em duas situações: quando o link chegou e expirou, ou quando o prazo de sete dias terminou e o suporte orientou uma nova tentativa.
Link vencido não significa perda de dados. Ele apenas deixou de funcionar, e as conversas continuam na conta. Para gerar um novo arquivo pelo navegador:
No aplicativo para Android e iOS, o caminho fica nas configurações da conta, em Controles de dados. Se o app oferecer a opção de abrir o ChatGPT na web, a OpenAI orienta concluir o processo no navegador, conectado à mesma conta.
O link de exportação não é público. Ele só funciona se o navegador estiver conectado à mesma conta do ChatGPT que fez a solicitação.
Esse é um dos motivos mais comuns de erro, sobretudo para quem tem mais de um e-mail ou alterna entre perfil pessoal e de trabalho. Um caso frequente: o pedido sai do computador e o e-mail é aberto no celular, onde o ChatGPT está deslogado ou conectado a outro perfil.
A página parece expirada, mas o problema é de sessão. A saída é abrir a mensagem no computador, no mesmo navegador em que a conta está ativa.
A exportação pelas configurações não está liberada para todos os planos. A regra publicada pela OpenAI é esta:
Quem usa o ChatGPT pelo trabalho e não encontra o botão "Exportar dados" deve verificar no menu do perfil se o espaço ativo é o pessoal ou o corporativo.
O Portal de Privacidade é a rota alternativa oficial para contas de consumidor e a indicada para quem não consegue entrar no ChatGPT. O passo a passo:
O canal também serve para exercer outros direitos de privacidade, como o acesso aos dados pessoais previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Se o ZIP não abre depois de um download completo, ou se faltam conversas que ainda aparecem na conta, o suporte da OpenAI pede a mensagem de erro, o navegador e o aparelho usados e uma descrição do que está ausente, com datas aproximadas.
Segundo a OpenAI, até sete dias. O aviso chega por e-mail ou SMS quando o arquivo está pronto.
Por 24 horas a partir do recebimento da mensagem. Depois disso, é preciso fazer um novo pedido.
Não. O prazo vai até sete dias. Antes, confira spam, Promoções, SMS e o e-mail vinculado à conta.
Não. As conversas continuam na conta. Basta solicitar uma nova exportação pelas configurações ou pelo Portal de Privacidade.
Contas Business, Enterprise e ChatGPT for Healthcare não têm exportação por autoatendimento. No Edu, a liberação depende do administrador.
Não. O arquivo reúne apenas o histórico que ainda existe na conta.
Sim. O caminho é o Portal de Privacidade da OpenAI, na opção de conta de consumidor.
Glossário
Menu de privacidade do ChatGPT
Área das configurações em que o usuário gerencia histórico, treinamento de modelos e pedidos de exportação.
Canal de pedidos sobre dados
Página da OpenAI para solicitar cópia, correção ou exclusão de dados pessoais quando o pedido não pode ser feito no app.
Versão para universidades
Plano do ChatGPT contratado por instituições de ensino, com regras de dados definidas pela própria instituição.