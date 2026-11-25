O governo federal criticou em nota, nesta quarta-feira, 25, a recomendação do Escritório Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) de propor uma elevação de tarifas sobre algumas categorias de produtos brasileiros, como aviões e açúcar.

O USTR propôs uma alíquota de 10% sobre aeronaves prontas, além de aumento de tarifas sobre açúcar bruto e refinado fora da cota já estabelecida. A nova ofensiva tarifária ocorre em meio a um pedido do Brasil para abrir um painel de disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump a exportações brasileiras.

Se aplicada, a tarifa adicional teria impacto negativo direto sobre a Embraer, terceira maior fabricante aeroespacial do mundo e que tem origem brasileira. A multinacional conseguiu, no ano passado, colocar aeronaves e suas peças na lista de isenção da sobretaxa.

O governo Lula expressou "indignação" com a decisão do USTR e afirmou que o órgão comandado por Jamieson Greer não cumpriu o compromisso assumido com as autoridades brasileiras em agosto e setembro de enviar termos de referência com as demandas comerciais (tarifárias e não tarifárias) para a negociação de um acordo comercial com o Brasil, "apesar das repetidas cobranças feitas pelo governo brasileiro".

"Fica evidente que a nova recomendação é feita com o objetivo de pressionar o governo para que haja alterações em medidas regulatórias nacionais relacionadas ao sistema de pagamentos Pix, comércio digital, acordos preferenciais, dentre outros, como consta do anúncio de hoje", diz a nota.

"Em 31 de agosto, os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores (MRE), e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), realizaram reunião virtual com o Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer. Na ocasião, o USTR se comprometeu a enviar os termos de referência de um possível acordo econômico e comercial entre os dois países. No dia 30 de setembro, houve nova reunião presencial entre os ministros Mauro Vieira e Márcio Elias Rosa com Greer", diz o documento.

Para o governo brasileiro, a decisão unilateral do USTR "constitui uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso". O governo diz que não cederá ao que considera ser uma ameaça.

"O Brasil seguirá buscando uma saída negociada, sem prejuízo de ações no âmbito da OMC e sem descartar a possibilidade de adoção de medidas de reciprocidade frente à aplicação ilegal e injusta de tarifas contra produtos brasileiros", afirmou.