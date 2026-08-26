Como criar figurinhas para o WhatsApp no ChatGPT?

Figurinha no ChatGPT: OpenAI liberou recurso no app (Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10h14.
O ChatGPT ganhou um recurso para criar pacotes de figurinhas personalizadas, com exportação direta para WhatsApp e iMessage.
Basta descrever uma ideia, personagem ou reação para que a ferramenta gere o pacote pronto — sem precisar editar nada em outro aplicativo.
O recurso é gratuito, roda no ChatGPT Images 2.0 — modelo mais recente de geração de imagens da OpenAI — e já está disponível globalmente para todos os usuários do aplicativo do ChatGPT em smartphones.