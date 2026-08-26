O ChatGPT ganhou um recurso para criar pacotes de figurinhas personalizadas, com exportação direta para WhatsApp e iMessage.

Basta descrever uma ideia, personagem ou reação para que a ferramenta gere o pacote pronto — sem precisar editar nada em outro aplicativo.

Como criar figurinhas para o WhatsApp no ChatGPT?

Abra o aplicativo do ChatGPT no celular e descreva o que você quer, como "um pack de reações para o grupo da família: bom dia, parabéns, choque e risada" ou "seis figurinhas para a amiga que está sempre a cinco minutinhos". O ChatGPT Imagens gera uma coleção de figurinhas com base no pedido, que pode ser baixada ou compartilhada diretamente no WhatsApp ou iMessage. É possível remixar as figurinhas adicionando emojis e escolher entre até 18 estilos visuais diferentes, como holográfico, anime e 3D — cada pacote pode ter até nove figurinhas.

O recurso é gratuito, roda no ChatGPT Images 2.0 — modelo mais recente de geração de imagens da OpenAI — e já está disponível globalmente para todos os usuários do aplicativo do ChatGPT em smartphones.