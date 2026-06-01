Dona do Google pretende levantar US$ 80 bi com venda de ações para financiar desenvolvimento de IA

A Alphabet anunciou nesta segunda-feira, 1º, um plano para captar US$ 80 bilhões por meio da venda de ações. Desse total, US$ 10 bilhões serão investidos pela Berkshire Hathaway, de Warren Buffett.

Segundo comunicado da controladora do Google, os recursos serão destinados à expansão da infraestrutura de computação voltada à inteligência artificial. A companhia afirmou que o objetivo é atender ao aumento da demanda por seus produtos e serviços relacionados à tecnologia.

O grupo informou que empresas e consumidores têm buscado suas soluções de IA em um volume superior à capacidade atualmente disponível. Diante desse cenário, a Alphabet pretende acelerar investimentos para ampliar a base tecnológica que sustenta suas operações e projetos de crescimento.

Novas apostas em IA

A movimentação ocorre em meio ao aumento dos gastos do Google com inteligência artificial. Em abril, a companhia revisou sua projeção de despesas de capital para 2026, elevando a faixa estimada para entre US$ 180 bilhões e US$ 190 bilhões. A previsão anterior variava entre US$ 175 bilhões e US$ 185 bilhões, segundo informações da CNBC.

Na ocasião, o CEO Sundar Pichai foi questionado sobre os principais desafios enfrentados pela empresa e respondeu: “capacidade de computação”.

“Seja por questões de energia, terreno ou restrições na cadeia de suprimentos, como aumentar a capacidade produtiva para atender a essa demanda extraordinária neste momento?”, questionou.

A expectativa do mercado é que Alphabet, Microsoft, Meta e Amazon somem mais de US$ 700 bilhões em investimentos de capital ao longo deste ano. Analistas de Wall Street projetam que os aportes globais em inteligência artificial ultrapassem US$ 1 trilhão em 2027.

Nos últimos 12 meses, as ações da Alphabet acumularam valorização superior a 100%, desempenho que superou o de outras empresas de grande capitalização do setor de tecnologia. Investidores acompanham de perto os resultados gerados pelas iniciativas de IA da companhia, incluindo as atualizações do Gemini. Apesar disso, os papéis registraram queda no pregão estendido de segunda-feira.

Como funcionará a captação?

A estrutura da operação prevê diferentes frentes de captação. Além dos US$ 10 bilhões da Berkshire Hathaway, a Alphabet planeja levantar US$ 30 bilhões em ofertas subscritas. Desse montante, US$ 15 bilhões serão obtidos por meio de “ações depositárias representando ações preferenciais conversíveis obrigatórias”.

Os outros US$ 40 bilhões virão de um programa de oferta pública de ações das classes A e C, cuja implementação está prevista para começar no terceiro trimestre.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley atuam como coordenadores conjuntos da operação. O Goldman Sachs também exercerá a função de agente de colocação da parcela privada da captação.

A Berkshire Hathaway ampliou sua participação na Alphabet desde o terceiro trimestre do ano passado. Antes do anúncio desta semana, a fatia da gestora na controladora do Google estava avaliada em aproximadamente US$ 20 bilhões, entre as maiores posições do portfólio da companhia.

Em novembro, quando a Berkshire divulgou um investimento de US$ 4,3 bilhões na Alphabet, a operação foi considerada uma das maiores apostas da empresa no setor de tecnologia nos últimos anos. Atualmente, a Apple continua sendo a principal posição da carteira da companhia de investimentos.