ChatGPT, Gemini ou Claude: qual IA ajuda melhor no Excel e no Google Sheets?

RESUMO | O ChatGPT funciona dentro do Excel e do Google Sheets em todos os planos, inclusive no gratuito, com limite de uso. O Claude tem add-in oficial apenas para Excel, exige assinatura paga e se destaca na auditoria de fórmulas em arquivos com várias abas. O Gemini é nativo do Google Sheets, mas depende de um plano do Google Workspace ou do Google AI. A escolha passa por onde a planilha está e pelo tipo de tarefa.

A adoção de inteligência artificial (IA) nas empresas brasileiras subiu de 13% em 2024 para 17% em 2025, segundo a pesquisa TIC Empresas 2025. O maior avanço veio da geração de linguagem natural, tecnologia de assistentes como ChatGPT, Gemini e Claude, sobretudo para a criação de relatórios e planilhas. As gigantes por trás desses modelos lançaram versões de seus assistentes que funcionam dentro do Excel e do Google Sheets, em um painel lateral que lê o arquivo aberto e altera células a pedido do usuário.

Com tantas opções disponíveis, é comum se perguntar qual IA ajuda melhor no Excel e no Google Sheets. A resposta depende menos de um ranking e mais de onde o arquivo está: o ChatGPT atende os dois programas, o Claude opera só no Excel, com foco em planilhas complexas, e o Gemini é a opção integrada ao Google Sheets.

Qual IA é melhor para Excel e Google Sheets?

Não existe uma vencedora para todos os casos. A divisão mais útil considera o programa e a complexidade do arquivo:

Quem usa Excel e Google Sheets: o ChatGPT é o único dos três com complemento oficial nos dois programas;

Planilhas grandes, com várias abas e fórmulas herdadas: o Claude for Excel responde com citações célula a célula, o que facilita conferir de onde veio cada número;

Rotina inteira no Google Workspace: o Gemini já aparece dentro do Sheets e consegue cruzar dados com arquivos do Drive e e-mails do Gmail;

Automação com macros: Claude e ChatGPT escrevem código VBA ou Google Apps Script no chat, para o usuário colar no editor da planilha.

Como usar o ChatGPT no Excel e no Google Sheets

A OpenAI lançou o ChatGPT for Excel em versão beta em março de 2026 e estendeu o recurso ao Google Sheets em abril. Em maio de 2026, os dois complementos saíram do beta e passaram a rodar com o modelo GPT-5.5, segundo a página oficial da OpenAI.

O acesso vale para todos os planos. Free e Go têm uso limitado; Plus e Pro seguem o limite de tarefas agênticas de cada assinatura. Antes de alterar a planilha, o ChatGPT pede permissão e indica quais células consultou. Para instalar no Excel:

Abra uma pasta de trabalho e vá em Página Inicial > Suplementos;

Pesquise por "ChatGPT" e adicione o complemento da OpenAI;

Clique no ícone do ChatGPT na faixa de opções e faça login com a conta da OpenAI.

Para instalar no Google Sheets:

Abra uma planilha e vá em Extensões > Complementos > Instalar complementos;

Pesquise por "ChatGPT", instale e faça login com a conta da OpenAI.

As conversas feitas dentro da planilha não aparecem no histórico do ChatGPT, e o complemento não tem acesso à memória da conta.

O que o Claude faz no Excel?

O Claude for Excel é o add-in oficial da Anthropic para a planilha da Microsoft, disponível nos planos pagos Pro, Max, Team e Enterprise. Ele lê pastas de trabalho com várias abas, rastreia a origem de erros como #REF!, ajusta premissas sem quebrar a relação entre fórmulas e monta modelos do zero, de acordo com a central de ajuda da Anthropic.

O ponto que diferencia o Claude é a auditoria. Cada resposta traz links para as células usadas no cálculo, o que ajuda quem herdou um modelo financeiro sem documentação. Para instalar:

No Excel, vá em Página Inicial > Suplementos (no Mac, Ferramentas > Suplementos);

Pesquise por "Claude" e adicione o complemento da Anthropic;

Abra o painel lateral e faça login com a conta do Claude.

O Claude não tem complemento oficial para o Google Sheets. Quem trabalha no Google pode enviar o arquivo em CSV ou XLSX para o chat, pedir a fórmula com a sintaxe do Sheets e colar o resultado na planilha. Esse caminho funciona no plano gratuito, mas a IA não vê a fórmula rodar no arquivo original.

Como usar o Gemini no Google Sheets

O Gemini fica embutido no Google Sheets e dispensa instalação. Ele cria tabelas e gráficos a partir de descrições em texto e gera fórmulas. Também consegue buscar informações em arquivos do Drive e mensagens do Gmail para montar a planilha.

O recurso exige um plano do Google Workspace para empresas ou uma assinatura do Google AI, como o Plus ou o Pro. Para usar:

Abra uma planilha no Google Sheets;

Clique no ícone do Gemini, no canto superior direito;

Descreva o que precisa, como "crie uma tabela de controle de estoque com colunas de produto, quantidade e preço";

Revise a sugestão e insira o resultado na planilha.

Arquivos em formato .xlsx precisam ser convertidos para o formato do Google Sheets antes de usar todos os recursos do Gemini.

É seguro colocar dados da empresa na IA?

Depende do tipo de conta. Nos planos corporativos (ChatGPT Business e Enterprise, Claude Team e Enterprise, Google Workspace), os dados não são usados para treinar os modelos e seguem as permissões definidas pelo administrador.

Nas contas pessoais, o uso das conversas para treinamento depende da configuração de privacidade escolhida pelo usuário. Em planilhas com dados financeiros ou de clientes, a conta corporativa oferece mais controle, e trabalhar em uma cópia do arquivo evita perder a versão original.

Como pedir fórmulas e análises para a IA?

Os três assistentes erram mais quando o pedido é vago. Alguns cuidados reduzem o retrabalho:

Nomeie colunas e intervalos: "na coluna C, padronize 'SP', 'S. Paulo' e 'São Paulo' para 'São Paulo'" funciona melhor que "arrume as cidades";

Peça a explicação antes da aplicação: "mostre como a fórmula seria montada e quais células ela usa; só insira depois que eu confirmar";

Defina o formato da saída: valores em reais, com duas casas decimais, ou datas em DD/MM/AAAA;

Informe o programa: algumas funções mudam entre Excel e Google Sheets, como QUERY e ARRAYFORMULA, exclusivas do Google.

Antes de salvar, a conferência de uma amostra das linhas alteradas mostra se a IA seguiu o pedido. Nas fórmulas, o ponto de atenção são as referências, que precisam continuar apontando para as células certas.