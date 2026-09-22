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Como usar e-mail e cartão descartáveis para não entregar seus dados reais

E-mail e cartão descartáveis: como proteger seus dados reais em cadastros e compras online

E-mail e cartão descartáveis: como proteger seus dados reais em cadastros e compras online (Magnific)

E-mail e cartão descartáveis: como proteger seus dados reais em cadastros e compras online (Magnific)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10h11.

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RESUMO | Usar o mesmo e-mail e o mesmo cartão em todos os cadastros online amplia a exposição a spam e fraudes. A alternativa é adotar aliases de e-mail — endereços que mascaram o real e podem ser desativados a qualquer momento — e cartões virtuais temporários, gerados no app do banco com limite e validade controlados. Este guia mostra como configurar cada recurso, em quais situações usar e o que evitar.

Todo cadastro online pede pelo menos duas coisas: um e-mail e um meio de pagamento. Repetir os mesmos dados em dezenas de sites transforma cada formulário em um ponto de exposição. Quando um desses serviços sofre um vazamento — e vazamentos de dados são frequentes no Brasil —, o e-mail vira alvo de spam e phishing, e o número do cartão pode ser testado em compras fraudulentas. Separar cadastros de baixo risco das contas críticas (banco, governo, saúde) com aliases de e-mail e cartões virtuais temporários reduz esse risco sem exigir conhecimento técnico.

Qual a diferença entre e-mail descartável e máscara de e-mail?

São duas abordagens distintas. O e-mail descartável (ou temporário) cria uma caixa de entrada efêmera, sem conta, que expira em minutos ou horas. Serviços como 10 Minute Mail, Guerrilla Mail e TempMail geram o endereço na hora, sem cadastro. Servem para testes rápidos — acessar Wi-Fi de aeroporto ou experimentar um app antes de se comprometer.

A máscara de e-mail é um endereço alternativo permanente que encaminha as mensagens para a caixa real. Se o alias começar a receber spam, basta desativá-lo sem afetar o restante. Serviços como Apple Ocultar Meu E-mail, Firefox Relay, DuckDuckGo Email Protection e SimpleLogin (integrado ao Proton Pass) operam dessa forma.

Como criar uma máscara de e-mail no iPhone, no Firefox e no DuckDuckGo

Apple Ocultar Meu E-mail (iCloud+)

  1. Abra Ajustes e toque no seu nome > iCloud;
  2. Em "Recursos do iCloud+", toque em "Ocultar Meu E-mail";
  3. Toque em "Criar novo endereço", adicione um rótulo (ex.: "loja de roupas") e confirme;
  4. Copie o endereço gerado e use no cadastro. Os e-mails chegam na caixa pessoal;
  5. Para desativar: volte à lista de endereços, toque no alias e selecione "Desativar endereço de e-mail".

No Mac, o caminho é Ajustes do Sistema > seu nome > iCloud > Ocultar Meu E-mail. Para quem usa Android ou Windows, o gerenciamento fica em iCloud.com/icloudplus.

Firefox Relay

  1. Acesse relay.firefox.com e faça login com sua conta Mozilla;
  2. Crie uma máscara de e-mail (há plano gratuito com limites);
  3. Ative o reenvio e confirme no e-mail real;
  4. No navegador, a extensão do Relay preenche máscaras nos campos de e-mail dos sites.

DuckDuckGo Email Protection

  1. Acesse duckduckgo.com/email ou, no app DuckDuckGo, vá em Configurações > Proteção de E-mail;
  2. Crie seu endereço @duck.com e defina o e-mail de encaminhamento;
  3. Confirme o código enviado para a caixa real;
  4. Use o alias @duck.com nos cadastros — as mensagens chegam com rastreadores removidos.

Quem quer controle mais detalhado pode usar o SimpleLogin, integrado ao Proton Pass. O serviço gera aliases no preenchimento de formulários, permite domínios próprios e funciona com qualquer provedor de e-mail.

Quando o e-mail temporário é a escolha certa?

O temporário resolve situações pontuais, como acessar conteúdo que pede cadastro sem intenção de retorno ou receber um código de verificação descartável. Basta abrir o site (10 Minute Mail, Guerrilla Mail, TempMail), copiar o endereço gerado, usá-lo no formulário e acompanhar a caixa por alguns minutos.

Duas precauções: não reutilize o mesmo endereço temporário em vários sites, porque isso reconstrói o perfil que o usuário queria evitar; e salve códigos ou recibos antes da expiração da caixa, já que o conteúdo desaparece com ela.

Como gerar um cartão virtual temporário no app do banco

A lógica do cartão virtual segue o mesmo princípio do alias de e-mail: criar um número descartável para não expor o cartão principal. A diferença é que o cartão virtual é gerado no app oficial do banco ou da fintech — Nubank, Inter, C6 Bank e outros oferecem o recurso.

  1. Abra o app do banco e procure a seção "Cartão virtual" ou "Cartão para internet";
  2. Selecione a opção "temporário" (nomes variam conforme o banco);
  3. Defina limite de uso e prazo de validade — alguns apps permitem criar um número que expira após a primeira compra;
  4. Copie o número, a validade e o CVV gerados para a compra online;
  5. Após o uso, o cartão expira ou pode ser excluído no próprio app.

A orientação é gerar o cartão no momento da compra e descartá-lo em seguida. Limites baixos e validade curta funcionam como trava de segurança em sites novos ou desconhecidos. Para assinaturas recorrentes (streaming, apps com renovação automática), o cartão temporário não é indicado — nesses casos, o cartão virtual permanente com controle de gasto é a opção mais prática.

Evite geradores de cartão de terceiros não vinculados a instituições financeiras reguladas. O cartão virtual seguro é o que vem do app oficial do banco, com notificações de compra em tempo real e bloqueio imediato pelo app.

Qual recurso usar em cada situação?

O padrão que equilibra proteção e praticidade é:

  • reservar o e-mail real e o cartão principal para bancos, governo, saúde e contatos pessoais;
  • usar máscara permanente e cartão virtual temporário em cadastros e compras de baixo risco;
  • recorrer ao e-mail temporário quando a interação for descartável. Se um cadastro feito com alias se tornar permanente, basta trocar o e-mail do serviço para o endereço principal e ativar autenticação em duas etapas.
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