Como reduzir o delay da CazéTV no jogo Brasil x Noruega hoje

Ouvir o grito de gol do vizinho antes de a bola aparecer na tela virou uma das reclamações mais frequentes da Copa do Mundo de 2026 entre quem acompanha os jogos pela internet.

O atraso das transmissões online em relação à TV aberta — conhecido como delay — pode superar 20 segundos. Em alguns casos, porém, é possível reduzir essa diferença com ajustes simples.

Veja quatro maneiras para evitar que você saiba sem querer de um gol do jogo do Brasil contra a Noruega neste domingo, 5.

1. Acelere a reprodução por alguns segundos

O método mais popular nas redes sociais não exige instalar nenhum programa. No YouTube, basta aumentar temporariamente a velocidade de reprodução para 1,5x ou 2x e, quando a transmissão se aproximar do tempo real, voltar à velocidade normal.

O recurso funciona porque acelera o consumo do vídeo armazenado no buffer, reduzindo a distância entre a transmissão e o tempo real. O inconveniente é que todo o processo depende do usuário: acelerar demais pode esgotar o buffer e interromper a reprodução.

2. Instale uma extensão que faz o ajuste automaticamente

Quem prefere automatizar o processo pode recorrer à ZeroDelay, extensão gratuita para Google Chrome criada por um estudante brasileiro. A ferramenta monitora continuamente o buffer e acelera a reprodução de forma discreta — normalmente até cerca de 1,25x — apenas quando há margem suficiente, retornando automaticamente à velocidade normal quando alcança a transmissão ao vivo.

Como atua diretamente no player do YouTube, a extensão funciona em qualquer transmissão com DVR ativado, incluindo CazéTV, shows e transmissões de jogos.

3. Ative o modo de baixa latência

Algumas plataformas oferecem transmissões em baixa latência, reduzindo o caminho percorrido pelo sinal até o espectador. No Globoplay, por exemplo, a Globo implementou a tecnologia durante a Copa com o objetivo de manter o streaming em até dois segundos de diferença para a TV aberta.

Vale conferir nas configurações do player se a opção está disponível e ativada. É a única alternativa que reduz o atraso na origem, em vez de apenas compensá-lo durante a reprodução.

4. Escolha a plataforma com menor atraso

Nem todas as formas de transmissão têm o mesmo nível de latência e a diferença entre elas pode chegar a mais de um minuto.

Rádio: praticamente em tempo real;

praticamente em tempo real; TV aberta (antena digital): entre três e cinco segundos;

entre três e cinco segundos; Streaming de baixa latência (como o Globoplay durante a Copa): entre seis e nove segundos;

entre seis e nove segundos; TV por assinatura: entre cinco e dez segundos;

entre cinco e dez segundos; Streaming convencional (como a CazéTV no YouTube): entre 15 e 25 segundos;

entre 15 e 25 segundos; Fast TV (Samsung TV Plus, Pluto TV e similares): de 30 segundos a mais de um minuto.

Que horas é o jogo Brasil x Noruega?

Brasil e Noruega se enfrentam às 17h, no horário de Brasília, do domingo, 5.

Quando é o jogo Brasil x Noruega?

A partida será disputada no domingo, 5 de julho, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Onde será Brasil x Noruega?

O confronto acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Onde assistir Brasil x Noruega ao vivo?

Brasil x Noruega terá transmissão ao vivo pela TV Globo, CazéTV, SBT e Globoplay.

Como a Noruega chegou às oitavas?

Liderada por Erling Haaland, a seleção norueguesa chega às oitavas com três vitórias e uma derrota na Copa do Mundo.

Na fase de grupos, a equipe venceu o Iraque por 4 a 1 e o Senegal por 3 a 2, garantindo a classificação antecipada. Na última rodada, com o time reserva, foi derrotada pela França por 4 a 1 e terminou na segunda colocação do Grupo I.

Nos 16 avos de final, a Noruega eliminou a Costa do Marfim ao vencer por 2 a 1.

Brasil já venceu a Noruega?

Não. Em quatro confrontos disputados entre as seleções, o Brasil nunca derrotou a Noruega.

Os europeus somam duas vitórias e houve outros dois empates.

Qual é o retrospecto de Brasil x Noruega?

O histórico do confronto é favorável aos noruegueses.

Jogos: 4

4 Vitórias da Noruega: 2

2 Empates: 2

2 Vitórias do Brasil: 0

0 Gols da Noruega: 8

8 Gols do Brasil: 5

Brasil e Noruega já se enfrentaram em Copas?

Sim. O único encontro em Copas do Mundo aconteceu na edição de 1998, na França. Na ocasião, a Noruega venceu por 2 a 1 na fase de grupos.

Apesar da derrota, o Brasil terminou na liderança da chave e avançou até a final, quando foi derrotado pela França por 3 a 0.