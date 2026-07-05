Como reduzir o delay da CazéTV no jogo Brasil x Noruega hoje

(MEGAN BRIGGS/AFP)
Repórter
Publicado em 5 de julho de 2026 às 05h01.
Ouvir o grito de gol do vizinho antes de a bola aparecer na tela virou uma das reclamações mais frequentes da Copa do Mundo de 2026 entre quem acompanha os jogos pela internet.
O atraso das transmissões online em relação à TV aberta — conhecido como delay — pode superar 20 segundos. Em alguns casos, porém, é possível reduzir essa diferença com ajustes simples.
Veja quatro maneiras para evitar que você saiba sem querer de um gol do jogo do Brasil contra a Noruega neste domingo, 5.
O método mais popular nas redes sociais não exige instalar nenhum programa. No YouTube, basta aumentar temporariamente a velocidade de reprodução para 1,5x ou 2x e, quando a transmissão se aproximar do tempo real, voltar à velocidade normal.
O recurso funciona porque acelera o consumo do vídeo armazenado no buffer, reduzindo a distância entre a transmissão e o tempo real. O inconveniente é que todo o processo depende do usuário: acelerar demais pode esgotar o buffer e interromper a reprodução.
Quem prefere automatizar o processo pode recorrer à ZeroDelay, extensão gratuita para Google Chrome criada por um estudante brasileiro. A ferramenta monitora continuamente o buffer e acelera a reprodução de forma discreta — normalmente até cerca de 1,25x — apenas quando há margem suficiente, retornando automaticamente à velocidade normal quando alcança a transmissão ao vivo.
Como atua diretamente no player do YouTube, a extensão funciona em qualquer transmissão com DVR ativado, incluindo CazéTV, shows e transmissões de jogos.
Algumas plataformas oferecem transmissões em baixa latência, reduzindo o caminho percorrido pelo sinal até o espectador. No Globoplay, por exemplo, a Globo implementou a tecnologia durante a Copa com o objetivo de manter o streaming em até dois segundos de diferença para a TV aberta.
Vale conferir nas configurações do player se a opção está disponível e ativada. É a única alternativa que reduz o atraso na origem, em vez de apenas compensá-lo durante a reprodução.
Nem todas as formas de transmissão têm o mesmo nível de latência e a diferença entre elas pode chegar a mais de um minuto.
Brasil e Noruega se enfrentam às 17h, no horário de Brasília, do domingo, 5.
A partida será disputada no domingo, 5 de julho, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O confronto acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Brasil x Noruega terá transmissão ao vivo pela TV Globo, CazéTV, SBT e Globoplay.
Liderada por Erling Haaland, a seleção norueguesa chega às oitavas com três vitórias e uma derrota na Copa do Mundo.
Na fase de grupos, a equipe venceu o Iraque por 4 a 1 e o Senegal por 3 a 2, garantindo a classificação antecipada. Na última rodada, com o time reserva, foi derrotada pela França por 4 a 1 e terminou na segunda colocação do Grupo I.
Nos 16 avos de final, a Noruega eliminou a Costa do Marfim ao vencer por 2 a 1.
Não. Em quatro confrontos disputados entre as seleções, o Brasil nunca derrotou a Noruega.
Os europeus somam duas vitórias e houve outros dois empates.
O histórico do confronto é favorável aos noruegueses.
Sim. O único encontro em Copas do Mundo aconteceu na edição de 1998, na França. Na ocasião, a Noruega venceu por 2 a 1 na fase de grupos.
Apesar da derrota, o Brasil terminou na liderança da chave e avançou até a final, quando foi derrotado pela França por 3 a 0.