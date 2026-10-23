Onde comprar o iPhone Duo no Brasil: lojas oficiais e preço de cada versão

RESUMO ＋ O iPhone Duo, primeiro dobrável da Apple, custa de R$ 21.999 a R$ 30.999 no Brasil. A pré-venda abriu em 16 de outubro de 2026 no site da Apple, e lojas físicas, revendedores autorizados e operadoras recebem o aparelho a partir de 23 de outubro. As quatro versões mudam apenas no armazenamento. Para novos pedidos on-line, a previsão de entrega chegou a janeiro de 2027.

O iPhone Duo, primeiro celular dobrável da Apple, pode ser comprado no Brasil pela loja on-line da marca desde 16 de outubro de 2026, em regime de pré-venda. A partir de 23 de outubro, o aparelho chega às lojas físicas da Apple, a revendedores autorizados e a operadoras. Com preço inicial de R$ 21.999, é o iPhone mais caro já vendido pela empresa no país.

Antes de fechar a compra, duas escolhas pesam no bolso e no prazo: o canal de venda, que define entrega e condições de pagamento, e a capacidade de armazenamento, único item que muda entre as versões.

Onde comprar o iPhone Duo no Brasil?

Os pontos de venda oficiais se dividem em quatro grupos:

Apple Store on-line: o site apple.com/br concentra a pré-venda desde 16 de outubro, com preço de tabela e garantia direta da fabricante;

o site apple.com/br concentra a pré-venda desde 16 de outubro, com preço de tabela e garantia direta da fabricante; Lojas físicas da Apple: as unidades da marca no Brasil passam a vender o aparelho em 23 de outubro, conforme o estoque de cada loja;

as unidades da marca no Brasil passam a vender o aparelho em 23 de outubro, conforme o estoque de cada loja; Revendedores autorizados: redes de varejo credenciadas pela Apple recebem o modelo na mesma data. A lista de lojas por cidade está no localizador oficial da Apple;

redes de varejo credenciadas pela Apple recebem o modelo na mesma data. A lista de lojas por cidade está no localizador oficial da Apple; Operadoras: a TIM abriu pré-cadastro com desconto de até R$ 1.000 para quem contratar um plano TIM Black Família elegível. Na abertura da pré-venda, Vivo e Claro ainda não haviam divulgado ofertas específicas para o Duo.

Planos de operadora costumam vincular o desconto a um período mínimo de permanência no pós-pago. O valor final do aparelho, somado às mensalidades, pode superar o preço de tabela da Apple.

Quanto custa o iPhone Duo?

Na loja oficial, o preço varia de acordo com o armazenamento. A Apple oferece 10% de desconto à vista ou parcelamento em até 12 vezes sem juros:

256 GB: R$ 21.999 (R$ 19.799,10 à vista ou 12 x de R$ 1.833,25);

R$ 21.999 (R$ 19.799,10 à vista ou 12 x de R$ 1.833,25); 512 GB: R$ 23.499 (R$ 21.149,10 à vista ou 12 x de R$ 1.958,25);

R$ 23.499 (R$ 21.149,10 à vista ou 12 x de R$ 1.958,25); 1 TB: R$ 26.499 (R$ 23.849,10 à vista ou 12 x de R$ 2.208,25);

R$ 26.499 (R$ 23.849,10 à vista ou 12 x de R$ 2.208,25); 2 TB: R$ 30.999 (R$ 27.899,10 à vista ou 12 x de R$ 2.583,25).

Para comparação, o iPhone 18 Pro parte de R$ 11.999 e o iPhone 18 Pro Max, de R$ 12.999 na mesma loja. A versão de entrada do Duo custa R$ 10 mil a mais que o 18 Pro. Entre os dobráveis, o Galaxy Z Fold 8, da Samsung, chegou ao Brasil por R$ 12.599 na configuração de 256 GB.

Quando chega o iPhone Duo comprado na pré-venda?

A Apple marcou o início das entregas para 23 de outubro de 2026. A demanda, porém, alterou o calendário em poucas horas: pedidos feitos no site oficial no primeiro dia de pré-venda passaram a exibir previsão de entrega para o fim de janeiro de 2027, segundo o Tecnoblog e o portal Minha Operadora.

O prazo exato aparece no carrinho, depois que o comprador informa o CEP. Quem precisa do aparelho antes pode tentar as lojas físicas a partir de 23 de outubro, sem garantia de estoque para todas as cores e capacidades.

Qual versão do iPhone Duo escolher?

As quatro versões têm o mesmo chip A20 Pro, 12 GB de memória RAM, tela interna de 7,6 polegadas, tela externa de 5,4 polegadas e duas câmeras traseiras de 48 MP. Não existe variante "Pro" do Duo. A escolha se resume ao espaço de armazenamento:

256 GB: atende a quem guarda fotos e vídeos na nuvem e não grava muito conteúdo em alta resolução;

atende a quem guarda fotos e vídeos na nuvem e não grava muito conteúdo em alta resolução; 512 GB: comporta biblioteca grande de fotos, jogos pesados e vídeos salvos no aparelho;

comporta biblioteca grande de fotos, jogos pesados e vídeos salvos no aparelho; 1 TB: serve a quem edita vídeo ou produz conteúdo direto no celular;

serve a quem edita vídeo ou produz conteúdo direto no celular; 2 TB: voltada a uso profissional com arquivos pesados, como gravação em formatos de vídeo sem compressão.

O armazenamento não pode ser ampliado depois da compra, porque o iPhone não tem entrada para cartão de memória.

O que conferir antes de comprar o iPhone Duo?

Alguns detalhes do aparelho afetam o uso e o custo depois da compra:

Apenas eSIM: o Duo não tem bandeja para chip físico. Antes de comprar, convém confirmar com a operadora se a linha pode ser migrada para eSIM;

o Duo não tem bandeja para chip físico. Antes de comprar, convém confirmar com a operadora se a linha pode ser migrada para eSIM; Custo de reparo: a Apple estima em R$ 10.990 a troca da tela dobrável no Brasil, quase metade do preço da versão de entrada;

a Apple estima em R$ 10.990 a troca da tela dobrável no Brasil, quase metade do preço da versão de entrada; Itens na caixa: o aparelho vem só com o cabo USB-C, sem carregador;

o aparelho vem só com o cabo USB-C, sem carregador; Cores: há duas opções, branco-estrela e céu noturno, um tom de azul-escuro.

Como comprar o iPhone Duo com segurança?

Lançamentos com estoque curto atraem anúncios falsos e revenda com ágio. Quatro verificações reduzem o risco:

Confira o vendedor: a loja precisa aparecer no localizador oficial da Apple ou ser a própria Apple; Em marketplaces, filtre a loja: na Amazon e no Mercado Livre, prefira a loja oficial da marca ou de revendedor autorizado, e não anúncios de terceiros; Exija garantia nacional e nota fiscal: o produto deve ser o modelo vendido no Brasil, com garantia Apple válida no país; Desconfie do preço: anúncios abaixo de R$ 21.999 ou ofertas de "pré-venda garantida" em redes sociais são sinal de golpe ou de produto irregular.

Em compras on-line, o Código de Defesa do Consumidor garante sete dias para desistência a partir do recebimento, com devolução integral do valor pago.