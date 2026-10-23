Onde comprar o iPhone Duo no Brasil: lojas oficiais e preço de cada versão

iPhone Duo: primeiro celular dobrável da Apple custa a partir de R$ 21.999 no Brasil (Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 08h53.
O iPhone Duo, primeiro dobrável da Apple, custa de R$ 21.999 a R$ 30.999 no Brasil. A pré-venda abriu em 16 de outubro de 2026 no site da Apple, e lojas físicas, revendedores autorizados e operadoras recebem o aparelho a partir de 23 de outubro. As quatro versões mudam apenas no armazenamento. Para novos pedidos on-line, a previsão de entrega chegou a janeiro de 2027.
O iPhone Duo, primeiro celular dobrável da Apple, pode ser comprado no Brasil pela loja on-line da marca desde 16 de outubro de 2026, em regime de pré-venda. A partir de 23 de outubro, o aparelho chega às lojas físicas da Apple, a revendedores autorizados e a operadoras. Com preço inicial de R$ 21.999, é o iPhone mais caro já vendido pela empresa no país.
Antes de fechar a compra, duas escolhas pesam no bolso e no prazo: o canal de venda, que define entrega e condições de pagamento, e a capacidade de armazenamento, único item que muda entre as versões.
Os pontos de venda oficiais se dividem em quatro grupos:
Planos de operadora costumam vincular o desconto a um período mínimo de permanência no pós-pago. O valor final do aparelho, somado às mensalidades, pode superar o preço de tabela da Apple.
Na loja oficial, o preço varia de acordo com o armazenamento. A Apple oferece 10% de desconto à vista ou parcelamento em até 12 vezes sem juros:
Para comparação, o iPhone 18 Pro parte de R$ 11.999 e o iPhone 18 Pro Max, de R$ 12.999 na mesma loja. A versão de entrada do Duo custa R$ 10 mil a mais que o 18 Pro. Entre os dobráveis, o Galaxy Z Fold 8, da Samsung, chegou ao Brasil por R$ 12.599 na configuração de 256 GB.
A Apple marcou o início das entregas para 23 de outubro de 2026. A demanda, porém, alterou o calendário em poucas horas: pedidos feitos no site oficial no primeiro dia de pré-venda passaram a exibir previsão de entrega para o fim de janeiro de 2027, segundo o Tecnoblog e o portal Minha Operadora.
O prazo exato aparece no carrinho, depois que o comprador informa o CEP. Quem precisa do aparelho antes pode tentar as lojas físicas a partir de 23 de outubro, sem garantia de estoque para todas as cores e capacidades.
As quatro versões têm o mesmo chip A20 Pro, 12 GB de memória RAM, tela interna de 7,6 polegadas, tela externa de 5,4 polegadas e duas câmeras traseiras de 48 MP. Não existe variante "Pro" do Duo. A escolha se resume ao espaço de armazenamento:
O armazenamento não pode ser ampliado depois da compra, porque o iPhone não tem entrada para cartão de memória.
Alguns detalhes do aparelho afetam o uso e o custo depois da compra:
Lançamentos com estoque curto atraem anúncios falsos e revenda com ágio. Quatro verificações reduzem o risco:
Em compras on-line, o Código de Defesa do Consumidor garante sete dias para desistência a partir do recebimento, com devolução integral do valor pago.
A venda nas lojas físicas da Apple, em revendedores autorizados e em operadoras começa em 23 de outubro de 2026. Antes disso, a compra é feita em pré-venda no site oficial.
Não. O aparelho funciona apenas com eSIM.
A Apple não opera o programa Trade In no Brasil. Operadoras e algumas redes de varejo mantêm programas próprios de troca, com regras definidas por cada empresa.
Apenas o armazenamento: 256 GB, 512 GB, 1 TB ou 2 TB. Chip, telas, câmeras e memória RAM são iguais nas quatro.
A versão de 2 TB, vendida por R$ 30.999 na loja oficial da Apple, ou R$ 27.899,10 à vista.
Branco-estrela e céu noturno.