iPhone Duo chega às lojas no Brasil nesta sexta; veja preços e novidades

RESUMO ＋ O iPhone Duo, primeiro iPhone dobrável, chega às lojas brasileiras em 23 de outubro de 2026, com preços entre R$ 21.999 e R$ 30.999. O aparelho abre de 5,4 para 7,6 polegadas, usa o chip A20 Pro, desbloqueia por Touch ID e funciona apenas com eSIM. No site da Apple, a entrega de novos pedidos foi adiada para janeiro de 2027.

A partir da sexta-feira, 23 de outubro de 2026, o iPhone Duo passa a ser vendido em lojas físicas e operadoras no Brasil. Primeiro iPhone dobrável da Apple, o modelo custa a partir de R$ 21.999 e chega a R$ 30.999 na versão de 2 TB, o que faz dele o iPhone mais caro já lançado no país.

A pré-venda abriu em 16 de outubro no site oficial. Poucas horas depois, a previsão de entrega para novos pedidos online saltou para janeiro de 2027. Quem quer o aparelho antes disso depende do estoque de cada loja no dia do lançamento.

Quanto custa o iPhone Duo no Brasil?

O iPhone Duo é vendido em quatro capacidades de armazenamento, todas com 12 GB de memória RAM:

256 GB: R$ 21.999;

R$ 21.999; 512 GB: R$ 23.499;

R$ 23.499; 1 TB: R$ 26.499;

R$ 26.499; 2 TB: R$ 30.999.

Segundo a Apple, a compra no site oficial pode ser parcelada em até 12 vezes ou paga à vista com 10% de desconto, com frete gratuito. As cores disponíveis são branco-estrela e céu noturno, um azul-escuro.

Para comparação, o iPhone 18 Pro parte de R$ 11.999 e o 18 Pro Max, de R$ 12.999. A versão de entrada do Duo custa o mesmo que o iPhone 18 Pro com 2 TB. O lançamento ocorre num ano de retração: a IDC projeta 31,6 milhões de celulares vendidos no Brasil em 2026, o menor volume desde 2012.

Como funciona o iPhone Duo?

O iPhone Duo abre na horizontal, no formato de livro. Fechado, usa uma tela externa de 5,4 polegadas, que dá acesso à maior parte dos recursos do iOS. Aberto, revela um painel interno de 7,6 polegadas, 50% maior que o do iPhone 18 Pro Max e pouco menor que o do iPad mini, de 8,3 polegadas.

A estrutura e a cobertura da dobradiça são de titânio grau 5, com Ceramic Shield na frente e na traseira. O aparelho tem certificação IP68 contra poeira e água. A espessura é de 11,3 mm fechado e 5,2 mm aberto.

O processador é o A20 Pro, o mesmo do iPhone 18 Pro e do 18 Pro Max, acompanhado de um sistema de resfriamento por câmara de vapor para sustentar o desempenho em jogos e recursos de inteligência artificial (IA).

O que o iOS 27 muda no iPhone dobrável

O sistema foi adaptado para a tela grande. O Split View coloca dois aplicativos lado a lado, e um mesmo app pode abrir duas janelas, como duas abas do Safari. Combinações de apps podem ser salvas para reabrir depois.

O formato também trouxe recursos exclusivos:

Duo Preview: a pessoa fotografada acompanha o enquadramento pela tela externa;

a pessoa fotografada acompanha o enquadramento pela tela externa; Captura Inteligente: o iPhone identifica quando todos estão prontos e dispara a foto sozinho;

o iPhone identifica quando todos estão prontos e dispara a foto sozinho; Duo FaceTime: quem está por perto acompanha a videochamada pela tela externa;

quem está por perto acompanha a videochamada pela tela externa; Modo Em Espera: semiaberto ou apoiado, o aparelho funciona como relógio ou painel de widgets, mesmo fora do carregador.

Câmeras, bateria e carregamento do iPhone Duo

Na traseira, o Duo tem duas câmeras Fusion de 48 MP, principal e ultra-angular, com zoom de qualidade óptica de até 2x. Na frente, a câmera Center Stage tem 12 MP, e uma câmera FaceTime fica sob a tela interna. A gravação chega a 4K a 120 quadros por segundo em Dolby Vision.

O aparelho usa duas baterias, uma de cada lado da dobradiça. Em testes da Apple, a autonomia chega a 31 horas de vídeo na tela interna e 44 horas na externa. Com carregador rápido com fio, a bateria vai a 50% em cerca de 20 minutos; via MagSafe ou Qi2, em cerca de 30 minutos.

Por que o iPhone Duo não tem Face ID nem chip físico?

O desbloqueio é feito pelo Touch ID, integrado ao botão lateral, que aceita mais de um dedo cadastrado. A Apple justifica a escolha pela autenticação com o aparelho aberto ou fechado. O desbloqueio pelo Apple Watch pareado também funciona.

O modelo não tem bandeja para chip e opera apenas com eSIM. Segundo o suporte da Apple no Brasil, TIM e Vivo oferecem ativação de eSIM, enquanto Claro, TIM e Vivo aceitam a transferência rápida, inclusive a conversão de um chip físico em eSIM. A confirmação com a operadora deve vir antes da compra.

Como ativar o eSIM no iPhone Duo

Abra o app Ajustes; Toque em Celular; Selecione Adicionar eSIM; Escolha transferir a linha de um iPhone antigo ou use o QR Code enviado pela operadora; Siga as instruções na tela e aguarde a confirmação da linha.

Quanto custa consertar a tela do iPhone Duo?

A estimativa oficial da Apple no Brasil para trocar a tela interna dobrável é de cerca de R$ 11 mil, metade do preço da versão de entrada. No iPhone 18 Pro Max, a troca de tela custa cerca de R$ 3.329. Danos causados por líquidos não são cobertos pela garantia, mesmo com a certificação IP68.