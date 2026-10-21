Spotify exige verificação por QR para atestar que usuários do Plano Família moram juntos

RESUMO ＋ O Spotify prevê verificação por QR code no Família. A assinatura atende até seis pessoas da mesma residência. No Brasil, custa R$ 40,90 mensais. Cada integrante mantém sua própria conta.

O Spotify pode pedir a alguns membros do Premium Família uma confirmação por QR code de que moram com o administrador. A orientação consta do suporte oficial brasileiro.

O plano reúne até seis contas e custa R$ 40,90 por mês no Brasil. O desconto frente às assinaturas individuais torna o serviço uma opção para reduzir os gastos com streaming, mas está condicionado à residência compartilhada.

Essa exigência não surgiu agora: em um comunicado de agosto de 2019, a companhia já apresentava o Família como uma oferta para parentes sob o mesmo teto. Ter vínculo familiar, portanto, não substitui a condição de morar junto.

Como funciona a verificação por QR code

O administrador abre o código em foto de perfil > Seu Premium > Administrar. O integrante faz a leitura com a câmera do celular. Ambos precisam estar no mesmo local, com o aplicativo atualizado; o código muda em poucos segundos.

O prazo é de sete dias após a notificação.

Quem não concluir a checagem fica impedido de entrar em outro Família ou Duo por 12 meses. Isso não equivale a um banimento do Spotify: outras modalidades continuam disponíveis.

A página não informa uma data de lançamento nem quantas contas recebem a solicitação.

Quanto custa o plano e o que está incluído

Na tabela brasileira, o Individual custa R$ 23,90 mensais; o Duo, para duas pessoas, sai por R$ 31,90. O Universitário custa R$ 12,90, sujeito aos critérios de elegibilidade. Os valores são os anunciados no site oficial, sem considerar promoções iniciais.

Com seis integrantes, a divisão dos R$ 40,90 do Família equivale a aproximadamente R$ 6,82 por pessoa. A cobrança, porém, é feita ao administrador, responsável por contratar e pagar a assinatura. Os demais usam credenciais próprias, sem precisar compartilhar uma senha.

Compartilhar o plano não significa compartilhar uma única conta.

A oferta brasileira também inclui 12 horas mensais de audiolivros do catálogo para assinantes. No Família e no Duo, esse benefício é reservado ao administrador.

A verificação é um assunto diferente dos reajustes das assinaturas: trata de quem pode participar de uma modalidade compartilhada, não de uma nova tarifa.