iPhone dobrável é celular ou tablet? Entenda o que muda na prática

RESUMO ＋ O iPhone Duo, primeiro iPhone dobrável da Apple, é um celular: faz chamadas, roda o iOS e usa apps de smartphone. Aberto, oferece tela de 7,6 polegadas para vídeos e dois apps lado a lado, mas não substitui um iPad em sessões longas de trabalho. No Brasil, custa de R$ 21.999 a R$ 30.999 e funciona apenas com eSIM.

O iPhone dobrável da Apple, vendido como iPhone Duo, é um celular. Ele faz chamadas, roda o iOS 27 e usa os mesmos apps de qualquer iPhone. A diferença aparece quando o aparelho abre: a tela interna de 7,6 polegadas chega perto da de um iPad mini, que tem 8,3 polegadas, e muda a forma de assistir a vídeos e de usar dois apps ao mesmo tempo.

Essa proximidade com o tablet gera dúvidas antes da compra, sobretudo pelo preço: no Brasil, o modelo parte de R$ 21.999. Abaixo, o que o formato muda no uso diário e onde ele ainda fica atrás do iPad.

O que é o iPhone Duo?

O iPhone Duo é o primeiro iPhone com tela flexível. A Apple apresentou o aparelho em setembro de 2026, ao lado da linha iPhone 18 Pro, e abriu a pré-venda no Brasil em 16 de outubro de 2026, com vendas a partir de 23 de outubro.

O aparelho abre como um livro. Fechado, usa uma tela externa de 5,4 polegadas, que equivale a 90% da área de tela do iPhone 18 Pro. Aberto, revela o painel de 7,6 polegadas, o maior já colocado em um iPhone e 50% maior que o do iPhone 18 Pro Max.

Por dentro, o dobrável usa o mesmo chip A20 Pro dos modelos Pro, com 12 GB de RAM, estrutura de titânio e duas câmeras traseiras. As especificações completas estão na ficha técnica oficial da Apple.

Por que o iPhone dobrável é celular, e não tablet?

A classificação depende do que o aparelho faz, não só do tamanho da tela. O iPhone Duo tem linha telefônica própria, câmeras pensadas para uso em movimento e o iOS, o sistema dos iPhones. O iPad roda o iPadOS, com outra lógica de janelas, suporte a teclados acoplados e acessórios voltados a trabalho.

A própria Apple trata o produto como um iPhone dobrável. Fechado, ele cumpre as tarefas de qualquer celular — mensagens, pagamentos por aproximação, fotos e chamadas — sem precisar ser aberto.

Em que situações o iPhone Duo funciona como tablet?

A experiência de tablet aparece com o aparelho aberto. O iOS 27 ganhou adaptações para o formato: o Dock passa para a lateral, e o sistema permite usar dois apps lado a lado ou duas janelas do mesmo app. A Apple organiza o uso em quatro posições:

Fechado: uso de celular comum, com uma mão, na tela de 5,4 polegadas;

uso de celular comum, com uma mão, na tela de 5,4 polegadas; Aberto na vertical: teclado maior e mais espaço para ler sites e documentos;

teclado maior e mais espaço para ler sites e documentos; Aberto na horizontal: vídeos e jogos em tela cheia ou dois apps ao mesmo tempo, como e-mail e navegador;

vídeos e jogos em tela cheia ou dois apps ao mesmo tempo, como e-mail e navegador; Semiaberto: o aparelho fica apoiado na mesa para videochamadas ou séries, sem precisar ser segurado.

O formato também altera o uso da câmera. Com o aparelho aberto, a tela externa pode exibir a prévia da foto para a pessoa fotografada.

O iPhone dobrável substitui o iPad?

Para a maioria dos usos, não. A tela de 7,6 polegadas dá conta de vídeos, leitura e multitarefa leve, mas a linha iPad vai de 8,3 a 13 polegadas, aceita teclados acoplados e tem um sistema feito para sessões longas de trabalho ou estudo.

O iPhone Duo é o primeiro iPhone compatível com a Apple Pencil, o que abre espaço para anotações rápidas. Quem desenha ou faz anotações extensas, porém, encontra no iPad uma área de trabalho maior e acessórios dedicados.

O preço também entra na conta. A versão de entrada do dobrável custa quase o dobro de um iPhone 18 Pro, que parte de R$ 11.999 no Brasil.

O que muda em relação a um iPhone comum?

Além da dobra, o iPhone Duo traz diferenças de hardware que afetam o dia a dia:

Touch ID no lugar do Face ID: o desbloqueio usa um leitor de digital no botão lateral, que funciona com o aparelho aberto ou fechado;

o desbloqueio usa um leitor de digital no botão lateral, que funciona com o aparelho aberto ou fechado; Apenas eSIM: não há gaveta para chip físico, e a linha precisa ser ativada como chip virtual;

não há gaveta para chip físico, e a linha precisa ser ativada como chip virtual; Peso e espessura: são 254 gramas, com 5,2 mm de espessura aberto e 11,3 mm fechado;

são 254 gramas, com 5,2 mm de espessura aberto e 11,3 mm fechado; Reparo mais caro: a troca da tela interna custa quase R$ 11 mil na estimativa de reparos da Apple no Brasil, cerca de metade do preço do aparelho.

Quanto custa o iPhone Duo no Brasil?

O iPhone Duo é vendido em quatro versões de armazenamento: 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB. O modelo de entrada custa R$ 21.999, e o de 2 TB, R$ 30.999. Nos Estados Unidos, o preço inicial é de US$ 1.999.

As cores disponíveis são Branco-estrela e Céu noturno. É o iPhone mais caro já vendido pela Apple no país.

Qual o tamanho do mercado de celulares dobráveis?

A categoria segue pequena perto dos mais de 1 bilhão de smartphones vendidos por ano. A IDC projeta 22,9 milhões de dobráveis vendidos no mundo em 2026, e a Counterpoint Research estima cerca de 6 milhões de unidades do iPhone Duo até o fim do mesmo ano.

A entrada da Apple leva para o iPhone recursos que já existiam em dobráveis da Samsung e da Motorola, como tela externa funcional, tela dividida e uso semiaberto.

O que verificar antes de comprar um iPhone dobrável

Suporte a eSIM: confirme com a operadora se o plano permite ativar e transferir o chip virtual;

confirme com a operadora se o plano permite ativar e transferir o chip virtual; Proteção: a Apple vende a iPhone Duo Case e a iPhone Duo Folio, esta com suporte integrado, ambas compatíveis com MagSafe e carregamento sem fio Qi2 de 25 W;

a Apple vende a iPhone Duo Case e a iPhone Duo Folio, esta com suporte integrado, ambas compatíveis com MagSafe e carregamento sem fio Qi2 de 25 W; AppleCare+: com a troca da tela interna na faixa de R$ 11 mil, a cobertura contra danos acidentais pesa no custo total;

com a troca da tela interna na faixa de R$ 11 mil, a cobertura contra danos acidentais pesa no custo total; Uso real: quem usa o celular para mensagens e redes sociais encontra as mesmas funções em um iPhone convencional, mais barato e mais leve.