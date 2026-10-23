iPhone dobrável é celular ou tablet? Entenda o que muda na prática

iPhone Duo: primeiro dobrável da Apple tem tela externa de 5,4 polegadas e painel interno de 7,6 polegadas (Reprodução)
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Publicado em 23 de outubro de 2026 às 08h53.
O iPhone Duo, primeiro iPhone dobrável da Apple, é um celular: faz chamadas, roda o iOS e usa apps de smartphone. Aberto, oferece tela de 7,6 polegadas para vídeos e dois apps lado a lado, mas não substitui um iPad em sessões longas de trabalho. No Brasil, custa de R$ 21.999 a R$ 30.999 e funciona apenas com eSIM.
O iPhone dobrável da Apple, vendido como iPhone Duo, é um celular. Ele faz chamadas, roda o iOS 27 e usa os mesmos apps de qualquer iPhone. A diferença aparece quando o aparelho abre: a tela interna de 7,6 polegadas chega perto da de um iPad mini, que tem 8,3 polegadas, e muda a forma de assistir a vídeos e de usar dois apps ao mesmo tempo.
Essa proximidade com o tablet gera dúvidas antes da compra, sobretudo pelo preço: no Brasil, o modelo parte de R$ 21.999. Abaixo, o que o formato muda no uso diário e onde ele ainda fica atrás do iPad.
O iPhone Duo é o primeiro iPhone com tela flexível. A Apple apresentou o aparelho em setembro de 2026, ao lado da linha iPhone 18 Pro, e abriu a pré-venda no Brasil em 16 de outubro de 2026, com vendas a partir de 23 de outubro.
O aparelho abre como um livro. Fechado, usa uma tela externa de 5,4 polegadas, que equivale a 90% da área de tela do iPhone 18 Pro. Aberto, revela o painel de 7,6 polegadas, o maior já colocado em um iPhone e 50% maior que o do iPhone 18 Pro Max.
Por dentro, o dobrável usa o mesmo chip A20 Pro dos modelos Pro, com 12 GB de RAM, estrutura de titânio e duas câmeras traseiras. As especificações completas estão na ficha técnica oficial da Apple.
A classificação depende do que o aparelho faz, não só do tamanho da tela. O iPhone Duo tem linha telefônica própria, câmeras pensadas para uso em movimento e o iOS, o sistema dos iPhones. O iPad roda o iPadOS, com outra lógica de janelas, suporte a teclados acoplados e acessórios voltados a trabalho.
A própria Apple trata o produto como um iPhone dobrável. Fechado, ele cumpre as tarefas de qualquer celular — mensagens, pagamentos por aproximação, fotos e chamadas — sem precisar ser aberto.
A experiência de tablet aparece com o aparelho aberto. O iOS 27 ganhou adaptações para o formato: o Dock passa para a lateral, e o sistema permite usar dois apps lado a lado ou duas janelas do mesmo app. A Apple organiza o uso em quatro posições:
O formato também altera o uso da câmera. Com o aparelho aberto, a tela externa pode exibir a prévia da foto para a pessoa fotografada.
Para a maioria dos usos, não. A tela de 7,6 polegadas dá conta de vídeos, leitura e multitarefa leve, mas a linha iPad vai de 8,3 a 13 polegadas, aceita teclados acoplados e tem um sistema feito para sessões longas de trabalho ou estudo.
O iPhone Duo é o primeiro iPhone compatível com a Apple Pencil, o que abre espaço para anotações rápidas. Quem desenha ou faz anotações extensas, porém, encontra no iPad uma área de trabalho maior e acessórios dedicados.
O preço também entra na conta. A versão de entrada do dobrável custa quase o dobro de um iPhone 18 Pro, que parte de R$ 11.999 no Brasil.
Além da dobra, o iPhone Duo traz diferenças de hardware que afetam o dia a dia:
O iPhone Duo é vendido em quatro versões de armazenamento: 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB. O modelo de entrada custa R$ 21.999, e o de 2 TB, R$ 30.999. Nos Estados Unidos, o preço inicial é de US$ 1.999.
As cores disponíveis são Branco-estrela e Céu noturno. É o iPhone mais caro já vendido pela Apple no país.
A categoria segue pequena perto dos mais de 1 bilhão de smartphones vendidos por ano. A IDC projeta 22,9 milhões de dobráveis vendidos no mundo em 2026, e a Counterpoint Research estima cerca de 6 milhões de unidades do iPhone Duo até o fim do mesmo ano.
A entrada da Apple leva para o iPhone recursos que já existiam em dobráveis da Samsung e da Motorola, como tela externa funcional, tela dividida e uso semiaberto.
Sim. A dobra central existe, como em outros celulares dobráveis. A Apple afirma que camadas internas deslizantes e o acabamento nano-texture reduzem a marca, que aparece mais em certos ângulos e com a tela apagada.
Tem certificação IP68, com imersão de até 6 metros por 30 minutos em testes de laboratório. A resistência diminui com o desgaste, e danos por líquido não entram na garantia.
Não. O aparelho aceita apenas eSIM, com até duas linhas ativas ao mesmo tempo.
O iPad mini tem tela de 8,3 polegadas, contra 7,6 polegadas do iPhone Duo aberto. Ele roda o iPadOS e não faz ligações pela rede celular, enquanto o Duo funciona como telefone.
Sim. O app Migrar para iOS transfere fotos, contatos, mensagens e calendários do Android para o iPhone Duo.