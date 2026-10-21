RESUMO ＋ Serviços públicos e sites foram retirados do ar por precaução nesta quarta-feira após a divulgação de duas falhas críticas no PHP. Pesquisadores usaram inteligência artificial para ajudar a identificar os problemas, que podem permitir execução de código em servidores sem senha. As correções já foram liberadas. A Cloudflare relatou tentativas de ataque, mas os desligamentos confirmados foram apresentados pelos responsáveis como medidas preventivas.

Sites e serviços digitais foram retirados do ar por precaução nesta quarta-feira, 21, diante de duas falhas críticas no PHP, linguagem usada no funcionamento de páginas e aplicações da internet. O governo dos Países Baixos e provedores de hospedagem confirmaram interrupções enquanto equipes preparavam ou instalavam atualizações de segurança.

A inteligência artificial participou da pesquisa que expôs a gravidade dos problemas, não de um ataque comprovado responsável pelas interrupções. Segundo a OpenAI, a empresa Calif utilizou o modelo GPT-5.6 Sol para identificar uma falha, enquanto a Wiz encontrou e reportou ambas de forma independente. A resposta envolveu mantenedores e empresas de segurança, em um esforço de coordenação da defesa digital.

Conhecidas como PHP2Shell, as vulnerabilidades receberam os identificadores CVE-2026-109618 e CVE-2026-109619 e nota de gravidade 9,2 em uma escala de 10. Em determinadas condições, podem permitir que uma pessoa execute código no servidor sem autenticação. As versões corrigidas foram disponibilizadas nesta quarta-feira.

Os casos citados nesta reportagem são desligamentos preventivos, não prova de que uma IA derrubou os sites.

Quais serviços foram retirados do ar

O governo neerlandês informou que Overheid.nl, MijnOverheid.nl e DigiD foram colocados temporariamente offline como precaução. Na nota, as autoridades disseram não haver, naquele momento, sinais de exploração ativa das falhas. O aviso confirma a interrupção, mas não permite concluir que todos permaneciam inacessíveis ao longo do dia.

A Scaleway também anunciou a retirada preventiva de sites de seu serviço Webhosting enquanto aplicava as versões corrigidas. Na atualização consultada pela EXAME, o incidente ainda estava em tratamento, sem aviso de restauração completa.

Em outros serviços, a recuperação já havia começado. A página de status da BookMyName, mantida pela Scaleway, registrou a volta do site, do webmail e da consulta de registros RDAP. O redirecionamento de endereços ainda permanecia indisponível naquela atualização.

O serviço de e-mail addy.io anunciou às 8h07 de Brasília que havia desligado seus sistemas web. Após instalar a correção, informou o retorno da página inicial às 11h18 e do aplicativo às 11h33. Segundo a empresa, a entrega de mensagens não seria afetada.

Esses relatos mostram impactos diferentes: retirar uma página ou um aplicativo do ar não significa necessariamente interromper todos os serviços da mesma empresa.

O papel da IA e a corrida para corrigir

A Cloudflare, que oferece proteção para sites, afirmou ter observado tráfego de ataque e mudanças nas tentativas para contornar suas regras de bloqueio. O relato não identifica invasões bem-sucedidas dos serviços citados nem demonstra que essas tentativas foram feitas por IA.

A PHP Foundation acrescentou uma nuance à descoberta: sinais de um problema de memória já eram conhecidos em 2024, mas seu impacto completo ainda não havia sido demonstrado. Relatos recebidos em agosto de 2026 mostraram a possibilidade de execução remota de código e tornaram a correção uma prioridade.

Segundo a fundação, o lançamento estava previsto para 22 de outubro e foi antecipado após informações sobre as falhas circularem antes da divulgação coordenada. Os mantenedores do PHP conduziram as correções, com apoio dos pesquisadores e parceiros.

Encontrar a falha é apenas o começo: a proteção depende de levar a correção aos servidores em operação.

O projeto publicou as versões 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 e 8.2.35. O CERT-EU, serviço de cibersegurança das instituições europeias, recomenda atualização imediata e que organizações considerem isolar aplicações expostas à internet quando não puderem instalar e verificar o reparo.

O episódio dá dimensão prática ao uso de IA na busca por problemas de segurança. A tecnologia ajuda os defensores, mas a divulgação de uma falha abre uma corrida entre quem precisa atualizar o sistema e quem tenta explorá-la.