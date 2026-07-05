Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja onde assistir às partidas deste domingo, 5

Vini Jr: o Brasil encara a Noruega em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo (Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Publicado em 5 de julho de 2026 às 06h33.
Neste domingo, 5, a bola vai rolar para mais duas partidas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O destaque fica por conta do Brasil, que vai enfrentar a Noruega.
O primeiro jogo do dia será entre a Seleção Brasileira e os noruegueses, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. Na sequência, México e Inglaterra se enfrentam às 21h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.
O Brasil passou como líder de seu grupo, após vencer Haiti e Escócia e empatar com o Marrocos na fase de grupos. Já nos 16 avos, eliminou o Japão de virada, derrotando os asiáticos por 2 a 1.
Por outro lado, a Noruega ficou na segunda colocação de sua chave, após vencer Iraque e Senegal e ser derrotada pela França. No mata-mata, os noruegueses passaram pela Costa do Marfim ao triunfarem por 2 a 1.
Após passar com 100% de aproveitamento na fase de grupos, derrotando África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, o México passou pelo Equador nos 16 avos. Os mexicanos venceram com tranquilidade por 2 a 0.
A Inglaterra também liderou sua chave, vencendo Croácia e Panamá e empatando com Gana. Já nos 16 avos, chegou a levar um susto da República Democrática do Congo, mas conseguiu a virada e venceu por 2 a 1.
Os jogos vão definir os confrontos das quartas de final. Assim, quem passar dos duelos entre Brasil e Noruega e México e Inglaterra vai se enfrentar no dia 11 de julho, um sábado, às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.