Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja onde assistir às partidas deste domingo, 5

O destaque fica por conta do Brasil, que vai encarar a Noruega, o outro jogo do dia será entre México e Inglaterra

Vini Jr: o Brasil encara a Noruega em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo (Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vini Jr: o Brasil encara a Noruega em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo (Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 5 de julho de 2026 às 06h33.

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Neste domingo, 5, a bola vai rolar para mais duas partidas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O destaque fica por conta do Brasil, que vai enfrentar a Noruega.

O primeiro jogo do dia será entre a Seleção Brasileira e os noruegueses, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. Na sequência, México e Inglaterra se enfrentam às 21h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Onde assistir aos jogos de hoje

  • Brasil x Noruega - Globo, SporTV, NSports, SBT, CazéTV e ge.tv
  • México x Inglaterra - CazéTV

Campanhas de Brasil e Noruega

O Brasil passou como líder de seu grupo, após vencer Haiti e Escócia e empatar com o Marrocos na fase de grupos. Já nos 16 avos, eliminou o Japão de virada, derrotando os asiáticos por 2 a 1.

Por outro lado, a Noruega ficou na segunda colocação de sua chave, após vencer Iraque e Senegal e ser derrotada pela França. No mata-mata, os noruegueses passaram pela Costa do Marfim ao triunfarem por 2 a 1.

Campanhas de México e Inglaterra

Após passar com 100% de aproveitamento na fase de grupos, derrotando África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, o México passou pelo Equador nos 16 avos. Os mexicanos venceram com tranquilidade por 2 a 0.

A Inglaterra também liderou sua chave, vencendo Croácia e Panamá e empatando com Gana. Já nos 16 avos, chegou a levar um susto da República Democrática do Congo, mas conseguiu a virada e venceu por 2 a 1.

Quartas de final

Os jogos vão definir os confrontos das quartas de final. Assim, quem passar dos duelos entre Brasil e Noruega e México e Inglaterra vai se enfrentar no dia 11 de julho, um sábado, às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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