Cansado do atraso na CazéTV, ele 'driblou o delay' criando uma extensão no Chrome

A cena se repete em todos os jogos da Copa do Mundo de 2026: a bola ainda rola no meio-campo, quando o apartamento vizinho explode em gritos de gol.

O atraso das transmissões pela internet em relação à TV aberta, famigerado delay, virou um dos assuntos mais comentados do Mundial entre quem assiste pela CazéTV no YouTube. E foi essa irritação, transformada em código, que levou um programador brasileiro a criar a solução que viralizou nas redes.

A ideia surgiu de um incômodo de João Gustavo França, estudante de ciência da computação na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

"Moro em uma região com muitos bares e próxima ao estádio Mineirão, onde ocorrem transmissões dos jogos. Estava incomodado ao ouvir os gritos de gol antecipadamente; daí surgiu a ideia. Apesar de tudo, as transmissões na TV aberta não me atraem, então pensei que devia haver uma solução", diz em entrevista à EXAME. "A princípio, fiz para meu próprio uso, depois passou a ser usada por amigos, até que decidi divulgar."

Chamada de ZeroDelay, a extensão gratuita está disponível no Google Chrome e promete reduzir o atraso das lives do YouTube em até 80%.

Desde o começo da Copa do Mundo me incomodei com o delay da @CazeTVOficial em relação à TV aberta. Por isso criei o ZeroDelay Dá pra reduzir o delay em até 80%. Só abrir e instalar no navegador, DE GRAÇA:https://t.co/oyopTNJMgx pic.twitter.com/sfcBIgAmiR — fã clube da duda ↺ (@joaogfc_) June 30, 2026

Como a extensão engana o atraso

Para entender o truque, é preciso entender o "vilão".

O YouTube não entrega a transmissão em tempo real, mas carrega alguns segundos de vídeo à frente, um colchão de segurança chamado buffer, que evita travamentos quando a internet oscila. O espectador assiste no meio desse colchão, e é aí que mora o atraso.

Segundo França, o ZeroDelay ataca justamente essa gordura. Quando percebe que o usuário ficou para trás e ainda há buffer sobrando, acelera a reprodução de leve, a cerca de 1,25x, até encostar na borda do ao vivo.

Alcançado o tempo real, volta sozinho à velocidade normal. É um ajuste discreto, que o espectador quase não sente, e que consome o atraso em vez de apenas disfarçá-lo.

O que a ferramenta não faz, ressalva França, é mexer na origem do problema. A latência estrutural, a soma de codificação, servidores e distribuição pela internet — continua ali, intocável do lado de quem assiste.

"Ela reduz o seu atraso, mas não muda a infraestrutura do streaming", afirma.

O verdadeiro desafio: não travar

Medir o atraso é fácil, e acelerar também. O problema, conta o desenvolvedor, é acelerar sem quebrar o vídeo. Puxar a reprodução com pouco buffer disponível é receita para travamento, e um vídeo travado incomoda mais do que o próprio delay.

A solução foi um mecanismo que ele apelidou de "guarda de buffer", um vigia que checa a saúde da reprodução quatro vezes por segundo e proíbe qualquer aceleração quando a reserva está baixa.

A extensão age em rajadas curtas, nunca de forma contínua, e conta com um modo automático que mede a conexão do usuário e calibra sozinho o ponto de equilíbrio. A regra de ouro, para ele, é simples: na dúvida, a estabilidade vence a pressa.

Apenas um 'paliativo'

Em uma indústria acostumada a vender soluções definitivas, França faz questão de não prometer o que não entrega.

Perguntado se a extensão realmente resolve o delay ou só o esconde, responde sem rodeios que é um pouco dos dois.

"Do ponto de vista técnico, ela resolve o problema do usuário, colocando-o o mais próximo possível da borda ao vivo. Mas o atraso estrutural, causado pelo processo de codificação, pelo CDN e pelo buffer necessário para evitar travamentos, continua sendo um problema de infraestrutura da plataforma", diz.

"Nenhuma extensão consegue resolver isso, apenas a própria plataforma pode reduzir esse tempo encurtando seu pipeline, como acontece nos modos de baixa latência."

Jogadores do Brasil celebram vitória contra o Japão pela primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo de 2026 (Paul ELLIS / AFP)

Por isso, define a extensão como um paliativo inteligente do lado do usuário, e não como uma solução para a causa raiz.

A ferramenta, segundo ele, também não é refém da CazéTV, apenas o exemplo mais popular.

Como atua sobre o player do YouTube, e não sobre o canal, funciona em qualquer transmissão ao vivo da plataforma com DVR ativado, de uma partida de futebol a um show ou a uma transmissão de games.

O truque que os torcedores já faziam na mão

Desde o início da Copa, torcedores já driblavam o delay no improviso, usando um truque manual que circulou nas redes: aumentar a velocidade de reprodução do YouTube para 1,5x ou 2x por alguns segundos e, quando o vídeo se aproximava do ao vivo, voltar para a velocidade normal.

O princípio é o mesmo que a extensão usa. Ao acelerar, o player "come" mais rápido o vídeo que estava guardado no buffer, aquele colchão de segundos que o YouTube carrega à frente para evitar travamentos.

Consumida essa reserva, a imagem fica mais perto do tempo real. O problema do método manual é o ponto cego: sem enxergar quanto buffer ainda resta, é fácil acelerar demais e travar o vídeo, ou esquecer a reprodução em 2x e passar do ponto.

É essa lacuna que França tenta fechar. Em vez de deixar o ajuste no dedo do torcedor, o ZeroDelay mede o buffer continuamente e faz o mesmo movimento de forma calculada, acelerando só quando há folga e voltando sozinho ao normal na hora certa.

Por que o delay virou um problema de produto?

Por trás da extensão, há um diagnóstico sobre como o público mudou. Hoje se assiste a tudo com o celular na mão, acompanhando redes sociais e amigos em tempo real, e qualquer atraso vira spoiler, quebrando a sensação de viver o momento junto com todo mundo. "Ninguém mais aceita ficar pra trás", diz França.

Os números da Copa dão a dimensão do incômodo.

Um teste do Canaltech durante a abertura do torneio mediu uma diferença de 15 a 20 segundos entre a CazéTV, no YouTube, e a Globo na TV aberta. Enquanto o sinal da TV digital aberta chega com um atraso médio de 4 a 5 segundos, o streaming pode variar de 15 segundos a até um minuto, dependendo da plataforma, da qualidade e da conexão.

Uma medição técnica feita em São Paulo ilustrou bem a distância: em uma mesma jogada, o sinal de TV aberta por antena (UHF) chegou primeiro, o satélite apareceu cerca de 2 segundos depois, e o streaming ficou 11 segundos atrás da TV terrestre.

Considerando a taxa de quadros da transmissão, são quase 660 frames de atraso entre quem assiste pela antena e quem assiste pela internet — tempo mais do que suficiente para o vizinho gritar o gol antes.

ZeroDelay: extensão foi criada por brasileiro

Para França, o atraso deixou de ser um detalhe técnico e virou peça de competição entre plataformas. É, inclusive, uma das últimas vantagens que a TV tradicional ainda guarda sobre o streaming, chegar antes.

Não à toa, a própria Amazon Prime Video reconheceu que reduzir a latência segue sendo prioridade, e a Globo admite trabalhar para diminuir a diferença no Globoplay.

A ironia é que um torcedor sozinho, incomodado com o vizinho, resolveu do seu jeito um problema que as gigantes do setor ainda não zeraram.