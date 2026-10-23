iPhone Duo ou iPhone 18 Pro Max: qual faz mais sentido comprar?

iPhone Duo: dobrável da Apple custa R$ 9 mil a mais que o iPhone 18 Pro Max no Brasil (Apple/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 08h53.
O iPhone Duo custa a partir de R$ 21.999, R$ 9 mil a mais que o iPhone 18 Pro Max com o mesmo armazenamento. Os dois usam o chip A20 Pro. O Duo cobra pela tela interna de 7,6 polegadas e pela multitarefa, enquanto o Pro Max oferece zoom de 8x com qualidade óptica e autonomia maior por um preço menor.
O iPhone Duo, primeiro celular dobrável da Apple, chega ao Brasil a partir de R$ 21.999, valor R$ 9 mil acima do iPhone 18 Pro Max com o mesmo armazenamento. Os dois usam o mesmo chip, o A20 Pro, e o valor extra corresponde ao formato: uma tela interna de 7,6 polegadas que aproxima o celular de um tablet compacto.
A conta pesa mais em um ano de trocas adiadas. A IDC estima que o Brasil venda 31,6 milhões de celulares em 2026, abaixo dos 31,9 milhões de 2025 e no menor volume desde 2012, com o preço alto empurrando a compra de um aparelho novo para mais tarde.
A seguir, as diferenças de preço, tela, câmera e bateria entre os dois modelos, além dos cuidados que o dobrável exige.
A diferença entre os dois modelos fica em R$ 9 mil em todas as capacidades de armazenamento, segundo os preços oficiais da Apple no Brasil:
O Pro Max chegou às lojas em 18 de setembro de 2026 e já aparece abaixo do preço oficial no varejo: em outubro de 2026, a versão de 2 TB era encontrada por R$ 19.799 em comparadores de preço. O Duo entrou em pré-venda em 16 de outubro de 2026, e a Apple estendeu o prazo de entrega para janeiro de 2027 poucas horas após a abertura dos pedidos.
O desempenho não separa os dois. Ambos usam o A20 Pro, fabricado em 2 nanômetros, com 12 GB de RAM. As diferenças estão no formato e nas telas.
O iPhone 18 Pro Max tem uma única tela de 6,9 polegadas, pesa 249 gramas e mede 8,75 mm de espessura. É o formato convencional, sem dobradiça nem vinco no display.
O iPhone Duo abre na horizontal, como um passaporte. Fechado, usa uma tela externa de 5,4 polegadas, com cerca de 90% da área do iPhone 18 Pro, segundo a Apple. Aberto, exibe uma tela interna de 7,6 polegadas, 50% maior que a do Pro Max, com acabamento nano-texture para reduzir reflexos.
O dobrável pesa 254 gramas e tem 11,3 mm de espessura quando fechado. O iOS 27 ganhou uma versão adaptada para a tela interna, com dois apps lado a lado, e o Duo é o primeiro iPhone compatível com o Apple Pencil (USB-C). O recurso Duo FaceTime permite que outras pessoas acompanhem uma videochamada pela tela externa.
O Pro Max tem o conjunto fotográfico mais completo. São três câmeras traseiras de 48 MP, com zoom de até 8x com qualidade óptica e abertura variável na câmera principal, que dá mais controle sobre a entrada de luz e a profundidade de campo. A câmera frontal tem 18 MP.
O Duo tem duas câmeras traseiras de 48 MP, principal e ultra-angular, que gravam em 4K a 120 quadros por segundo com Dolby Vision. Faltam a teleobjetiva e o alcance de zoom do Pro Max. Na frente, há uma câmera de 12 MP na tela externa e outra sob a tela interna, voltada a videochamadas.
Em troca, o dobrável traz o Duo Preview: com o aparelho aberto, a tela externa mostra o enquadramento para a pessoa que está sendo fotografada.
O iPhone 18 Pro Max tem a maior autonomia declarada pela Apple entre os dois: até 43 horas de reprodução de vídeo na versão com chip físico. A recarga chega a 50% em cerca de 15 minutos com adaptador de 60 W ou superior.
O iPhone Duo usa duas baterias, uma em cada metade do corpo. A duração depende da tela em uso:
Quem passa a maior parte do tempo com o Duo aberto, assistindo a vídeos ou trabalhando na tela grande, tende a ter autonomia menor do que teria no Pro Max.
Os números de câmera e bateria favorecem o Pro Max, que ainda custa menos. O Duo compensa em um tipo de uso mais específico:
Não. Os dois usam o chip A20 Pro com 12 GB de RAM. A diferença de preço corresponde ao formato dobrável e às telas.
Em parte. A tela interna de 7,6 polegadas permite usar dois apps ao mesmo tempo e aceita o Apple Pencil (USB-C), mas o iPad mantém tela maior e compatibilidade com teclados físicos acoplados.
Não. O aparelho funciona apenas com eSIM, com até duas linhas ativas ao mesmo tempo e espaço para oito ou mais perfis salvos.
O iPhone 18 Pro Max. Ele tem teleobjetiva e zoom de até 8x com qualidade óptica, recursos ausentes no Duo, que tem duas câmeras traseiras de 48 MP.
Sim. O Samsung Galaxy Z Fold 8 chegou ao Brasil por R$ 12.599 na versão de 256 GB, R$ 9.400 abaixo do iPhone Duo com o mesmo armazenamento.