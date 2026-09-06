Seu iPhone recebe o iOS 27? Lista oficial dos modelos que atualizam e os que ficam de fora

O iOS 27 deve chegar oficialmente aos aparelhos da Apple ainda em setembro de 2026. Já é conhecido pelos usuários da marca que, a cada ano, uma leva de modelos deixa de receber a atualização. Porém, desta vez, ela manteve a mesma base de compatibilidade do sistema anterior e não cortou nenhum iPhone da lista de atualização para o iOS 27.

Sendo assim, todo aparelho que roda o sistema anterior — do iPhone 11 ao iPhone 17 Pro Max — recebe a nova versão, anunciada na WWDC 2026 em junho. Isso não quer dizer, porém, que será possível rodar todas as funcionalidades nos modelos mais antigos, como os recursos de inteligência artificial da Siri AI e do Apple Intelligence, que exigem hardware mais recente.

Quais iPhones são compatíveis com o iOS 27?

A lista inclui todos os iPhones lançados a partir de 2019 com chip A13 Bionic ou superior. Ao todo, são 31 modelos distribuídos entre as seguintes linhas:

Linha iPhone 17: 17 Pro Max, 17 Pro, iPhone Air, 17 e 17e;

Linha iPhone 16: 16 Pro Max, 16 Pro, 16 Plus, 16 e 16e;

Linha iPhone 15: 15 Pro Max, 15 Pro, 15 Plus e 15;

Linha iPhone 14: 14 Pro Max, 14 Pro, 14 Plus e 14;

Linha iPhone 13: 13 Pro Max, 13 Pro, 13 mini e 13;

Linha iPhone 12: 12 Pro Max, 12 Pro, 12 mini e 12;

Linha iPhone 11: 11 Pro Max, 11 Pro e 11;

iPhone SE: 3ª geração (2022) e 2ª geração (2020).

Quais iPhones ficam de fora do iOS 27?

Nenhum aparelho foi removido em relação ao iOS 26. Os modelos que não recebem a atualização são os mesmos que já haviam ficado de fora no ciclo anterior — todos lançados antes de 2019, com chip A12 Bionic ou mais antigo:

iPhone XS, XS Max e XR; iPhone X;

iPhone 8 e 8 Plus;

iPhone 7 e 7 Plus;

iPhone 6s e 6s Plus;

iPhone SE (1ª geração, 2016) e todos os anteriores.

Esses aparelhos permanecem na última versão do iOS compatível e podem receber apenas correções de segurança pontuais da Apple, sem acesso a novas funcionalidades.

O que cada iPhone ganha no iOS 27?

Embora o sistema chegue a todos os modelos a partir do iPhone 11, a Apple dividiu os recursos em três faixas conforme o hardware.

Siri AI completa e modelo on-device avançado:

iPhone 17 Pro;

17 Pro Max;

iPhone Air.

Esses são os únicos modelos com 12 GB de RAM e chip A19 Pro (ou A19, no caso do iPhone Air), o que permite rodar o modelo de linguagem mais pesado da Apple no próprio aparelho. Os recursos exclusivos incluem personalização de expressividade e ritmo de voz da Siri, além de ditado com maior precisão. Todos os demais recursos do Apple Intelligence também funcionam nesses aparelhos.

Siri AI padrão e Apple Intelligence:

iPhone 15 Pro;

15 Pro Max;

Toda a linha iPhone 16 e 17 (incluindo 16e e 17e).

Modelos com chip A17 Pro ou superior e ao menos 8 GB de RAM ganham o pacote principal de IA: a nova Siri AI com consciência de tela e contexto pessoal, app dedicado da Siri com campo de texto, ferramentas de escrita assistida, geração de imagens com o Image Playground, edição de fotos com IA (Extend, Clean Up e Reframe), busca semântica no Spotlight e criação de atalhos por linguagem natural.

iOS 27 sem recursos de IA:

iPhone 11;

iPhone 12;

iPhone 13;

iPhone 14;

iPhone 15 (não Pro) e 15 Plus;

iPhone SE (2ª e 3ª geração).

Esses modelos recebem o iOS 27 com melhorias de sistema, mas ficam sem a Siri AI e sem as funções do Apple Intelligence. As atualizações incluem desempenho e interface, detalhadas na seção seguinte.

Quais são as novidades do iOS 27?

iOS 27

O iOS 27 concentra as maiores mudanças na Siri AI, que foi reconstruída com modelos de fundação da Apple. A assistente passa a entender o contexto da conversa, interpretar o que está na tela e executar ações entre apps — como enviar fotos para um contato ou criar lembretes a partir de uma conversa no Mensagens. A Siri ganha um app próprio com interface que alterna entre assistente de voz e campo de texto, além de integração opcional com o ChatGPT.

Fora da IA, o sistema traz mudanças que chegam a todos os iPhones compatíveis:

Interface e personalização: o design Liquid Glass, introduzido no iOS 26, ganha um controle de opacidade que permite ajustar transparências em controles e widgets. A tela de bloqueio recebe um relógio compacto que libera mais espaço para o wallpaper;

o design Liquid Glass, introduzido no iOS 26, ganha um controle de opacidade que permite ajustar transparências em controles e widgets. A tela de bloqueio recebe um relógio compacto que libera mais espaço para o wallpaper; Desempenho: o agendador de CPU foi aprimorado para distribuir tarefas com mais eficiência, o que resulta em abertura mais rápida de apps e transições mais suaves, inclusive em modelos mais antigos como o iPhone 11;

o agendador de CPU foi aprimorado para distribuir tarefas com mais eficiência, o que resulta em abertura mais rápida de apps e transições mais suaves, inclusive em modelos mais antigos como o iPhone 11; Mensagens: resposta inline para mensagens de contatos Android (bolha verde), ferramenta de desenho integrada e agrupamento mais inteligente de reações em conversas longas.

resposta inline para mensagens de contatos Android (bolha verde), ferramenta de desenho integrada e agrupamento mais inteligente de reações em conversas longas. Safari: organização automática de abas por tópico com Apple Intelligence (restrito a modelos compatíveis) e recurso "Notify Me", que monitora uma página da web e avisa quando há alteração.

organização automática de abas por tópico com Apple Intelligence (restrito a modelos compatíveis) e recurso "Notify Me", que monitora uma página da web e avisa quando há alteração. Fotos e câmera: a função Extend expande imagens além das bordas originais usando IA. O Reframe altera a perspectiva da foto em pós-produção. Ambas exigem Apple Intelligence. Já a avaliação por estrelas e a extração de frames de vídeo funcionam em todos os modelos compatíveis.

a função Extend expande imagens além das bordas originais usando IA. O Reframe altera a perspectiva da foto em pós-produção. Ambas exigem Apple Intelligence. Já a avaliação por estrelas e a extração de frames de vídeo funcionam em todos os modelos compatíveis. Wallet: novo layout para cartões de fidelidade e recompensas, com seção de insights que mostra tendências de gastos a partir de contas conectadas.

Quando o iOS 27 será lançado?

A Apple anunciou o evento "Surprise and Shine" para 9 de setembro de 2026, quando deve apresentar o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e o primeiro iPhone dobrável da marca. O padrão dos últimos anos indica que a versão final do iOS chega ao público cerca de cinco dias após o evento — o que aponta para uma liberação em torno de 14 de setembro de 2026.

A Siri AI terá uma fase de lançamento separada. A Apple informou que um beta da Siri AI estará disponível em inglês ainda em 2026, mas não confirmou data para o português. Na União Europeia, a Siri AI não estará disponível no iOS 27 no lançamento, por restrições regulatórias do Digital Markets Act.