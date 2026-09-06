Seu iPhone recebe o iOS 27? Lista oficial dos modelos que atualizam e os que ficam de fora

iOS 27: veja a lista completa de iPhones compatíveis e o que cada um recebe na atualização
Colaboradora
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 11h58.
O iOS 27 deve chegar oficialmente aos aparelhos da Apple ainda em setembro de 2026. Já é conhecido pelos usuários da marca que, a cada ano, uma leva de modelos deixa de receber a atualização. Porém, desta vez, ela manteve a mesma base de compatibilidade do sistema anterior e não cortou nenhum iPhone da lista de atualização para o iOS 27.
Sendo assim, todo aparelho que roda o sistema anterior — do iPhone 11 ao iPhone 17 Pro Max — recebe a nova versão, anunciada na WWDC 2026 em junho. Isso não quer dizer, porém, que será possível rodar todas as funcionalidades nos modelos mais antigos, como os recursos de inteligência artificial da Siri AI e do Apple Intelligence, que exigem hardware mais recente.
A lista inclui todos os iPhones lançados a partir de 2019 com chip A13 Bionic ou superior. Ao todo, são 31 modelos distribuídos entre as seguintes linhas:
Nenhum aparelho foi removido em relação ao iOS 26. Os modelos que não recebem a atualização são os mesmos que já haviam ficado de fora no ciclo anterior — todos lançados antes de 2019, com chip A12 Bionic ou mais antigo:
Esses aparelhos permanecem na última versão do iOS compatível e podem receber apenas correções de segurança pontuais da Apple, sem acesso a novas funcionalidades.
Embora o sistema chegue a todos os modelos a partir do iPhone 11, a Apple dividiu os recursos em três faixas conforme o hardware.
Esses são os únicos modelos com 12 GB de RAM e chip A19 Pro (ou A19, no caso do iPhone Air), o que permite rodar o modelo de linguagem mais pesado da Apple no próprio aparelho. Os recursos exclusivos incluem personalização de expressividade e ritmo de voz da Siri, além de ditado com maior precisão. Todos os demais recursos do Apple Intelligence também funcionam nesses aparelhos.
Modelos com chip A17 Pro ou superior e ao menos 8 GB de RAM ganham o pacote principal de IA: a nova Siri AI com consciência de tela e contexto pessoal, app dedicado da Siri com campo de texto, ferramentas de escrita assistida, geração de imagens com o Image Playground, edição de fotos com IA (Extend, Clean Up e Reframe), busca semântica no Spotlight e criação de atalhos por linguagem natural.
Esses modelos recebem o iOS 27 com melhorias de sistema, mas ficam sem a Siri AI e sem as funções do Apple Intelligence. As atualizações incluem desempenho e interface, detalhadas na seção seguinte.
O iOS 27 concentra as maiores mudanças na Siri AI, que foi reconstruída com modelos de fundação da Apple. A assistente passa a entender o contexto da conversa, interpretar o que está na tela e executar ações entre apps — como enviar fotos para um contato ou criar lembretes a partir de uma conversa no Mensagens. A Siri ganha um app próprio com interface que alterna entre assistente de voz e campo de texto, além de integração opcional com o ChatGPT.
Fora da IA, o sistema traz mudanças que chegam a todos os iPhones compatíveis:
A Apple anunciou o evento "Surprise and Shine" para 9 de setembro de 2026, quando deve apresentar o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e o primeiro iPhone dobrável da marca. O padrão dos últimos anos indica que a versão final do iOS chega ao público cerca de cinco dias após o evento — o que aponta para uma liberação em torno de 14 de setembro de 2026.
A Siri AI terá uma fase de lançamento separada. A Apple informou que um beta da Siri AI estará disponível em inglês ainda em 2026, mas não confirmou data para o português. Na União Europeia, a Siri AI não estará disponível no iOS 27 no lançamento, por restrições regulatórias do Digital Markets Act.