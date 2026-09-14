Por que restaurantes nos EUA estão confiscando celulares dos clientes

Bares e restaurantes de pelo menos 11 estados americanos, entre eles Califórnia, Nova York, Texas, Illinois e Massachusetts, adotaram nos últimos meses alguma forma de restrição ao uso do celular durante o atendimento, segundo levantamento da Axios. Washington, capital do país, concentra a maior densidade desses endereços. A tendência começou isolada em alguns bares de coquetéis, mas hoje aparece também em redes de fast-food e em casas de alta gastronomia, sinal de que deixou de ser experiência pontual para virar estratégia de negócio.

O possível incômodo por trás da mudança é conhecido por qualquer garçom. Clientes fotografando o prato antes de provar, notificações interrompendo a conversa, pedidos de wifi logo na chegada à mesa. O relatório anual da James Beard Foundation em parceria com a Deloitte, divulgado em fevereiro, chegou a apontar as redes sociais entre os fatores com maior potencial de afetar a operação dos restaurantes independentes em 2026.

Bolsas trancadas viram padrão de mercado

A bolsa Yondr, criada em 2014, virou o instrumento mais usado por bares e restaurantes americanos para bloquear o acesso ao celular durante o atendimento (Divulgação)

O instrumento mais usado por essas casas é a Yondr pouch, uma bolsa magnética que só é destravada com uma base própria mantida pela equipe do estabelecimento. A empresa por trás do produto foi fundada em 2014 pelo empreendedor Graham Dugoni, depois de presenciar plateias gravando às escondidas um show ao vivo, e hoje opera em 27 países, atendendo escolas, tribunais, casamentos e até turnês de artistas que querem evitar vazamento de conteúdo antes do lançamento oficial.

No setor de alimentação, o chef Rock Harper foi um dos primeiros a testar o modelo em Washington. No bar Hush Harbor, aberto em setembro de 2025, cada cliente recebia a bolsa lacrada na entrada e só podia acessar o telefone pedindo a um funcionário para destravá-la, geralmente para sair até a área externa e fazer uma ligação. Harper fechou o endereço fixo em maio, mas segue com o conceito em formato itinerante, levando bares sem celular para diferentes pontos da cidade a partir de junho.

Em Charlotte, na Carolina do Norte, o bar de coquetéis Antagonist segue lógica parecida, mantendo os aparelhos guardados por até duas horas durante o atendimento. Segundo relato à Axios, a casa recebe hoje comentários de clientes que dizem sair do jantar com a sensação de terem conversado de verdade com quem estava à mesa, sem checar notificação nem parar para fotografar o prato.

Recompensa em vez de bloqueio

Chick-fil-A criou o cellphone coop, caixa em que o cliente guarda o celular por vontade própria durante a refeição em troca de sorvete grátis (Divulgação)

A Chick-fil-A testou em algumas unidades dos Estados Unidos uma versão mais lúdica da ideia, batizada de cellphone coop, uma caixa de papelão onde o cliente guarda o aparelho por vontade própria durante a refeição. Grupos que completam a visita sem mexer no telefone recebem sorvete de graça, e a própria caixa vem com sugestões de perguntas para puxar assunto à mesa.

Colunista do Wall Street Journal e ex-bartender, Adam Chandler descreveu o fenômeno comparando o brilho das telas de hoje à fumaça de cigarro que cobria os bares décadas atrás, hábito que também precisou de tempo e de pressão social até sumir das mesas americanas.

O público que mais adere surpreende o setor

O dado que mais chama atenção nesses levantamentos é o perfil de quem mais aprova a restrição. Pesquisas citadas pela James Beard Foundation apontam a geração Z como a faixa etária que mais relata reduzir o tempo de tela de forma intencional, o que reforça que o público disposto a guardar o celular durante o jantar é mais amplo do que a indústria de restaurantes imaginava até pouco tempo atrás.

No Brasil, o debate ainda caminha em direção oposta. Belo Horizonte sancionou em dezembro uma lei que obriga bares e restaurantes a manter cardápio impresso ou em tablet, evitando que o cliente dependa só do próprio celular para acessar o QR Code. Já em Minas Gerais, um projeto de lei do deputado estadual Alencar da Silveira, que propõe proibir o uso de celular dentro de bares e restaurantes, segue em tramitação desde 2023 e enfrenta resistência da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.