Como comparar preço de verdade antes de comprar e fugir da falsa promoção

Um desconto de 60% pode parecer vantajoso, até o cliente descobrir que o preço subiu 80% na véspera. A tática, conhecida como "metade do dobro", já é conhecida no varejo online brasileiro e aparece com mais frequência em datas promocionais como Black Friday, Semana do Consumidor, Dia das Mães e aniversários de marketplace. Mas hoje em dia, é mais fácil comparar preço antes de comprar com a ajuda dos apps e extensões certos.

A escolha dos oito recursos levou em conta quatro critérios:

Cobertura do varejo brasileiro, com suporte a lojas como Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, KaBuM e Shopee;

Disponibilidade de histórico de preço com período mínimo de 40 dias;

Gratuidade ou custo acessível para o consumidor;

Presença de alertas automáticos por e-mail, WhatsApp ou notificação.

Comparadores de preço com histórico

Buscapé

Buscapé

O Buscapé é um clássico para checar preço antes de comprar no Brasil. Desde 1999, o comparador reúne ofertas de lojas parceiras, mostra cupons e cashback e, acima de tudo, permite abrir o gráfico de histórico de preço antes de considerar qualquer percentual de desconto anunciado pelo varejista. O app também funciona como alerta: nele, o usuário define o valor desejado e recebe aviso por e-mail ou WhatsApp quando o produto alcança aquela faixa. O ponto fraco é que o catálogo depende das lojas parceiras, então, varejistas menores ou ofertas exclusivas de marketplace podem não aparecer.

Tipo: comparador de preços com marketplace de ofertas;

Custo para o consumidor: gratuito;

Plataformas: site, app (Android e iOS) e extensão para Chrome;

Histórico de preço: 40 dias, três meses, seis meses ou um ano, conforme o produto;

Alertas: e-mail, WhatsApp, notificação no app e extensão para Chrome.

Zoom

O Zoom funciona como complemento ou alternativa ao Buscapé e é útil principalmente para produtos de tecnologia. O comparador tem histórico de preço e alertas, além de conteúdo editorial com análises de especialistas. A recomendação é abrir Zoom e Buscapé ao mesmo tempo, pois catálogos e cupons podem divergir entre as duas plataformas. O cuidado ao usar o Zoom é conferir se o modelo listado corresponde ao produto exato, visto que qualquer detalhe, como voltagem, pode ser diferente entre as opções.

Tipo: comparador de preços com conteúdo editorial;

Custo para o consumidor: gratuito;

Plataformas: site e app (Android e iOS);

Histórico de preço: 40 dias ou seis meses;

Alertas: e-mail, WhatsApp, push no app e extensão.

Google Shopping e Shopping Insights

O Google Shopping é indicado para consulta rápida, porque já está integrado à Pesquisa Google e ao navegador Chrome. Quando o recurso Shopping Insights aparece na página de um produto no Chrome para computador, o usuário pode monitorar a queda de preço e salvar o item na Lista de Compras. No Android, o Chrome também exibe a opção de monitoramento em páginas de produto compatíveis. A cobertura, no entanto, varia por categoria e loja.

Tipo: comparador integrado ao buscador;

Custo para o consumidor: gratuito;

Plataformas: Pesquisa Google (web e app), Chrome (desktop e Android);

Histórico de preço: variável, sem período fixo publicado pelo Google;

Alertas: notificação pelo Chrome e app Google.

Comunidades de ofertas e cashback

Promobit

O Promobit é uma comunidade de ofertas onde os próprios usuários publicam cupons e quedas de preço que não costumam aparecer numa busca comum. A moderação do site verifica cada oferta antes de publicá-la, levando em conta histórico de preços e recorrência para classificar se o desconto é genuíno ou inflado. A lista de desejos permite cadastrar produtos e definir um preço-alvo; o app envia alertas quando uma oferta compatível aparece. A comunidade é útil para games, hardware, eletrodomésticos, mercado e promoções de marketplace.

Tipo: comunidade de ofertas com curadoria;

Custo para o consumidor: gratuito;

Plataformas: site e app (Android e iOS);

Histórico de preço: sim, via referência de preço calculada a partir de ofertas anteriores;

Alertas: notificação no app e e-mail.

Pelando

O Pelando é da mesma linha do Promobit, com presença forte em lojas como Mercado Livre e Magazine Luiza. Os usuários publicam cupons e promoções, e o sistema de votos e comentários ajuda a separar uma oferta verdadeira de um anúncio com preço manipulado. Para alertas com limite de preço, a orientação da plataforma é criar o alerta na versão web e receber as notificações pelo app.

Tipo: comunidade de ofertas e cupons;

Custo para o consumidor: gratuito;

Plataformas: site e app (Android e iOS);

Histórico de preço: não, mas a comunidade comenta preços anteriores nas discussões;

Alertas: notificação no app, com criação recomendada via site.

Méliuz

Méliuz

O Méliuz entra depois que o consumidor já encontrou o menor valor. A extensão identifica lojas parceiras, ativa cashback e testa cupons no carrinho. O saldo acumulado pode ser resgatado por Pix a partir de R$ 20. Cadastro e uso básico são gratuitos. O ponto importante é não usar o cashback como critério de desconto, pois ele depende da confirmação da compra pela loja, é posterior à transação e pode não ser cumulativo com todos os cupons ou links de afiliados.

Tipo: plataforma de cashback e cupons;

Custo para o consumidor: gratuito;

Plataformas: site, app (Android e iOS) e extensão para Chrome;

Histórico de preço: não disponível;

Alertas: notificação de cashback ativado em lojas parceiras.

Rastreadores de preço

Keepa

Keepa

O Keepa é o mais indicado para os compradores da Amazon Brasil. A extensão injeta um gráfico de histórico de preço na própria página do produto, separando o valor cobrado pela Amazon, por vendedores terceiros, por itens novos, por usados e por ofertas relâmpago. O consumidor define um valor-alvo e recebe alertas de queda ou de volta ao estoque. É gratuito para uso básico, com recursos avançados disponíveis por assinatura mensal em euros.

Tipo: rastreador de preço para Amazon;

Custo para o consumidor: gratuito (recursos avançados pagos, em euros);

Plataformas: extensão para Chrome, Firefox, Edge e Opera; app Android e iOS;

Histórico de preço: longo, com dados desde a primeira listagem do produto na Amazon;

Alertas: e-mail e notificação via extensão.

Distill.io

O Distill.io é a opção para monitorar mudanças em páginas que nenhum comparador brasileiro cobre — uma loja de nicho, a página oficial de um fabricante ou um outlet específico. Em vez de depender de uma base de lojas parceiras, o Distill.io rastreia alterações em qualquer página indicada pelo usuário. O plano gratuito permite monitores locais e uma quantidade limitada de verificações na nuvem. Planos pagos começam em US$ 15 por mês — cobrança em dólar, sujeita a câmbio e IOF.