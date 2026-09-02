Como comparar preço de verdade antes de comprar e fugir da falsa promoção

Comparar preço antes de comprar: apps e extensões que revelam se o desconto anunciado é real ou inflado (VISA/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16h44.
Um desconto de 60% pode parecer vantajoso, até o cliente descobrir que o preço subiu 80% na véspera. A tática, conhecida como "metade do dobro", já é conhecida no varejo online brasileiro e aparece com mais frequência em datas promocionais como Black Friday, Semana do Consumidor, Dia das Mães e aniversários de marketplace. Mas hoje em dia, é mais fácil comparar preço antes de comprar com a ajuda dos apps e extensões certos.
A escolha dos oito recursos levou em conta quatro critérios:
O Buscapé é um clássico para checar preço antes de comprar no Brasil. Desde 1999, o comparador reúne ofertas de lojas parceiras, mostra cupons e cashback e, acima de tudo, permite abrir o gráfico de histórico de preço antes de considerar qualquer percentual de desconto anunciado pelo varejista. O app também funciona como alerta: nele, o usuário define o valor desejado e recebe aviso por e-mail ou WhatsApp quando o produto alcança aquela faixa. O ponto fraco é que o catálogo depende das lojas parceiras, então, varejistas menores ou ofertas exclusivas de marketplace podem não aparecer.
O Zoom funciona como complemento ou alternativa ao Buscapé e é útil principalmente para produtos de tecnologia. O comparador tem histórico de preço e alertas, além de conteúdo editorial com análises de especialistas. A recomendação é abrir Zoom e Buscapé ao mesmo tempo, pois catálogos e cupons podem divergir entre as duas plataformas. O cuidado ao usar o Zoom é conferir se o modelo listado corresponde ao produto exato, visto que qualquer detalhe, como voltagem, pode ser diferente entre as opções.
O Google Shopping é indicado para consulta rápida, porque já está integrado à Pesquisa Google e ao navegador Chrome. Quando o recurso Shopping Insights aparece na página de um produto no Chrome para computador, o usuário pode monitorar a queda de preço e salvar o item na Lista de Compras. No Android, o Chrome também exibe a opção de monitoramento em páginas de produto compatíveis. A cobertura, no entanto, varia por categoria e loja.
O Promobit é uma comunidade de ofertas onde os próprios usuários publicam cupons e quedas de preço que não costumam aparecer numa busca comum. A moderação do site verifica cada oferta antes de publicá-la, levando em conta histórico de preços e recorrência para classificar se o desconto é genuíno ou inflado. A lista de desejos permite cadastrar produtos e definir um preço-alvo; o app envia alertas quando uma oferta compatível aparece. A comunidade é útil para games, hardware, eletrodomésticos, mercado e promoções de marketplace.
O Pelando é da mesma linha do Promobit, com presença forte em lojas como Mercado Livre e Magazine Luiza. Os usuários publicam cupons e promoções, e o sistema de votos e comentários ajuda a separar uma oferta verdadeira de um anúncio com preço manipulado. Para alertas com limite de preço, a orientação da plataforma é criar o alerta na versão web e receber as notificações pelo app.
O Méliuz entra depois que o consumidor já encontrou o menor valor. A extensão identifica lojas parceiras, ativa cashback e testa cupons no carrinho. O saldo acumulado pode ser resgatado por Pix a partir de R$ 20. Cadastro e uso básico são gratuitos. O ponto importante é não usar o cashback como critério de desconto, pois ele depende da confirmação da compra pela loja, é posterior à transação e pode não ser cumulativo com todos os cupons ou links de afiliados.
O Keepa é o mais indicado para os compradores da Amazon Brasil. A extensão injeta um gráfico de histórico de preço na própria página do produto, separando o valor cobrado pela Amazon, por vendedores terceiros, por itens novos, por usados e por ofertas relâmpago. O consumidor define um valor-alvo e recebe alertas de queda ou de volta ao estoque. É gratuito para uso básico, com recursos avançados disponíveis por assinatura mensal em euros.
O Distill.io é a opção para monitorar mudanças em páginas que nenhum comparador brasileiro cobre — uma loja de nicho, a página oficial de um fabricante ou um outlet específico. Em vez de depender de uma base de lojas parceiras, o Distill.io rastreia alterações em qualquer página indicada pelo usuário. O plano gratuito permite monitores locais e uma quantidade limitada de verificações na nuvem. Planos pagos começam em US$ 15 por mês — cobrança em dólar, sujeita a câmbio e IOF.