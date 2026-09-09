Como passar do Android para o iPhone sem perder WhatsApp, fotos e autenticação

Migrar do Android para o iPhone: como transferir WhatsApp, fotos, contatos e códigos de verificação em dois fatores
Colaboradora
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09h54.
Trocar de sistema operacional ficou mais fácil nos últimos anos, sem a necessidade de fazer backup manual e demorado como antigamente.
Quem decide passar do Android para o iPhone e quer levar junto as conversas do WhatsApp, as fotos, os contatos e os códigos de autenticação em dois fatores que protegem contas de banco e redes sociais faz tudo isso com o app Migrar para iOS (Move to iOS), da Apple, que opera durante a configuração inicial do iPhone e transfere esses dados sem cabo e sem computador.
O app cria uma conexão via Wi-Fi entre os dois celulares e copia conversas do WhatsApp (com fotos, vídeos, áudios e documentos), contatos, contas de e-mail, calendários, favoritos do navegador e o rolo de câmera. A transferência do WhatsApp funciona de modo nativo desde que o app esteja na versão mais recente em ambos os aparelhos.
O que fica de fora são os tokens de apps de autenticação em dois fatores (2FA), dados de apps bancários, músicas compradas fora do iTunes e apps pagos da Google Play — que precisam ser baixados de novo na App Store. Esses itens exigem preparação separada antes da troca.
A etapa de preparação evita falhas no meio do processo. Antes de ligar o iPhone novo:
A troca de celular pode bloquear o acesso a contas protegidas por verificação em dois fatores se os tokens não forem exportados antes. O procedimento varia conforme o app:
Quando o app confirmar a conclusão, finalize a configuração do iPhone. Também é importante manter os dois aparelhos no carregador e próximos um do outro durante todo o processo, pois fechar o app ou usar outros apps no Android pode interromper a cópia dos dados.
Com a transferência via Migrar para iOS concluída:
O WhatsApp desloga do Android de modo automático após a verificação no iPhone. Conversas e mídias aparecem no aparelho novo com a estrutura original dos chats.
O Migrar para iOS copia o rolo de câmera, mas manter um backup separado reduz o risco em caso de falha:
As chaves Pix estão vinculadas à conta bancária, não ao aparelho. Quem usa CPF ou e-mail como chave não precisa alterar nada — basta instalar o app do banco no iPhone, fazer login e as chaves continuam ativas.
O ponto de atenção é o limite do Banco Central para dispositivos não cadastrados: o Pix em aparelhos novos opera com teto de R$ 200 por transação e R$ 1.000 por dia até que o cliente registre o iPhone no app do banco. Para liberar o limite integral, acesse as configurações de segurança do app bancário e cadastre o novo dispositivo. O processo varia conforme a instituição, mas em geral exige confirmação por SMS ou e-mail.
Quem usa o número de celular como chave Pix e pretende trocar de linha junto com o aparelho deve excluir a chave antiga no app do banco e cadastrar o número novo antes de descartar o chip antigo.
O Migrar para iOS só funciona durante a configuração inicial. Para quem já usa o iPhone e quer trazer o WhatsApp do Android, o caminho oficial exige redefinir o aparelho:
Apps de terceiros como iCareFone (Tenorshare) prometem transferir o WhatsApp sem apagar o iPhone, mas não são endossados pela Apple nem pelo WhatsApp e não garantem a integridade de todas as mídias e conversas.