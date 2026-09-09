Como passar do Android para o iPhone sem perder WhatsApp, fotos e autenticação

Trocar de sistema operacional ficou mais fácil nos últimos anos, sem a necessidade de fazer backup manual e demorado como antigamente.

Quem decide passar do Android para o iPhone e quer levar junto as conversas do WhatsApp, as fotos, os contatos e os códigos de autenticação em dois fatores que protegem contas de banco e redes sociais faz tudo isso com o app Migrar para iOS (Move to iOS), da Apple, que opera durante a configuração inicial do iPhone e transfere esses dados sem cabo e sem computador.

O que o Migrar para iOS transfere do Android

O app cria uma conexão via Wi-Fi entre os dois celulares e copia conversas do WhatsApp (com fotos, vídeos, áudios e documentos), contatos, contas de e-mail, calendários, favoritos do navegador e o rolo de câmera. A transferência do WhatsApp funciona de modo nativo desde que o app esteja na versão mais recente em ambos os aparelhos.

O que fica de fora são os tokens de apps de autenticação em dois fatores (2FA), dados de apps bancários, músicas compradas fora do iTunes e apps pagos da Google Play — que precisam ser baixados de novo na App Store. Esses itens exigem preparação separada antes da troca.

Como preparar o Android antes de migrar para o iPhone

A etapa de preparação evita falhas no meio do processo. Antes de ligar o iPhone novo:

Atualize o sistema Android e o WhatsApp para a versão mais recente;

Verifique se o iPhone tem espaço de armazenamento livre — o Migrar para iOS copia os dados, e o processo falha se a memória estiver no limite;

Conecte os dois aparelhos ao carregador e mantenha o Wi-Fi ligado durante toda a transferência;

Confirme que o número de telefone usado no WhatsApp do Android será o mesmo no iPhone — o histórico de conversas só restaura com o mesmo número.

Como migrar códigos de autenticação (2FA) para o iPhone

A troca de celular pode bloquear o acesso a contas protegidas por verificação em dois fatores se os tokens não forem exportados antes. O procedimento varia conforme o app:

Google Authenticator: abra o app no Android, acesse Configurações > Transferir contas e gere um QR code. No iPhone, instale o Google Authenticator, selecione a opção de importar e escaneie o código;

Microsoft Authenticator: ative o backup em nuvem no Android (Configurações > Backup na nuvem). No iPhone, faça login com a mesma conta Microsoft para recuperar os tokens;

Apps sem exportação nativa: gere os códigos de recuperação de cada serviço protegido (Google, redes sociais, bancos, contas corporativas) e salve em um cofre digital ou imprima. Esses códigos permitem reconfigurar a autenticação no aparelho novo;

Bancos e serviços financeiros: registre um segundo método de verificação (SMS ou e-mail) antes de migrar. Alguns bancos exigem que o cliente desvincule o dispositivo antigo pelo internet banking ou na agência.

Passo a passo: como usar o Migrar para iOS

Ligue o iPhone novo e avance na configuração até a tela "Apps e Dados";

Selecione "Transferir Dados do Android";

No Android, instale o app Migrar para iOS pela Google Play Store e abra-o;

Aceite os termos e conceda as permissões solicitadas;

O iPhone exibirá um código de seis ou dez dígitos — digite-o no app do Android;

Na tela de seleção, marque WhatsApp, fotos, vídeos, contatos e calendários;

Toque em "Continuar" e aguarde — transferências com muitas fotos podem levar mais de uma hora;

Quando o app confirmar a conclusão, finalize a configuração do iPhone. Também é importante manter os dois aparelhos no carregador e próximos um do outro durante todo o processo, pois fechar o app ou usar outros apps no Android pode interromper a cópia dos dados.

Como restaurar o WhatsApp no iPhone após a migração

Com a transferência via Migrar para iOS concluída:

Abra a App Store e instale o WhatsApp;

Abra o app e verifique o mesmo número de telefone usado no Android;

O WhatsApp detecta os dados migrados e exibe a opção de importar conversas — toque em "Iniciar";

Aguarde a indexação das mensagens e mídias.

O WhatsApp desloga do Android de modo automático após a verificação no iPhone. Conversas e mídias aparecem no aparelho novo com a estrutura original dos chats.

Backup de fotos: Google Fotos, iCloud ou transferência manual

O Migrar para iOS copia o rolo de câmera, mas manter um backup separado reduz o risco em caso de falha:

Google Fotos: no Android, ative o backup em Configurações > Backup e sincronização. No iPhone, instale o Google Fotos com a mesma conta do Google — toda a biblioteca fica acessível sem ocupar espaço local;

iCloud Fotos: no iPhone, vá em Ajustes > [seu nome] > iCloud > Fotos e ative a sincronização. A partir desse ponto, toda foto tirada no iPhone é salva na nuvem da Apple;

Via computador: conecte o Android ao PC, copie a pasta DCIM/Camera e transfira para o iPhone pelo Finder (macOS) ou pelo app Fotos (Windows).

Como funciona o Pix no iPhone novo

As chaves Pix estão vinculadas à conta bancária, não ao aparelho. Quem usa CPF ou e-mail como chave não precisa alterar nada — basta instalar o app do banco no iPhone, fazer login e as chaves continuam ativas.

O ponto de atenção é o limite do Banco Central para dispositivos não cadastrados: o Pix em aparelhos novos opera com teto de R$ 200 por transação e R$ 1.000 por dia até que o cliente registre o iPhone no app do banco. Para liberar o limite integral, acesse as configurações de segurança do app bancário e cadastre o novo dispositivo. O processo varia conforme a instituição, mas em geral exige confirmação por SMS ou e-mail.

Quem usa o número de celular como chave Pix e pretende trocar de linha junto com o aparelho deve excluir a chave antiga no app do banco e cadastrar o número novo antes de descartar o chip antigo.

E se o iPhone já estiver configurado?

O Migrar para iOS só funciona durante a configuração inicial. Para quem já usa o iPhone e quer trazer o WhatsApp do Android, o caminho oficial exige redefinir o aparelho:

Faça backup do iPhone no iCloud (Ajustes > [seu nome] > iCloud > Backup do iCloud);

Apague o iPhone (Ajustes > Geral > Transferir ou Redefinir o iPhone > Apagar Conteúdo e Ajustes);

Inicie a configuração do zero e use o Migrar para iOS para trazer os dados do Android;

Restaure o backup do iCloud para recuperar o que já existia no iPhone.

Apps de terceiros como iCareFone (Tenorshare) prometem transferir o WhatsApp sem apagar o iPhone, mas não são endossados pela Apple nem pelo WhatsApp e não garantem a integridade de todas as mídias e conversas.