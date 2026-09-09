Quando o iPhone 18 lança no Brasil?

O cronograma esperado

Com base no padrão histórico da Apple, o cronograma de lançamento deve seguir a seguinte sequência: evento de apresentação na quarta; início da pré-venda no sábado, 12; e chegada dos aparelhos às lojas físicas e entregas em 18 de setembro.

A mudança chama a atenção porque foge do padrão de anos anteriores: normalmente, a pré-venda de um novo iPhone abre na sexta-feira seguinte ao evento de apresentação, permitindo que os primeiros pedidos comecem a ser processados logo no início do fim de semana.

Neste ano, porém, a sexta-feira cai exatamente em 11 de setembro — data que marca o 25º aniversário dos ataques terroristas de 2001 nos Estados Unidos. Para evitar associar o lançamento de um produto comercial a uma data de luto nacional tão simbólica, a Apple deve adiar a pré-venda para o sábado seguinte, 12 de setembro.

Não seria a primeira vez que a empresa faz esse tipo de ajuste de calendário por esse motivo específico. Em 2015, quando o evento de lançamento do iPhone 6s também caiu em uma quarta-feira, 9 de setembro, a Apple já havia adiado a pré-venda para o sábado seguinte, em vez de abri-la na sexta-feira, 11 de setembro — evitando, da mesma forma, coincidir o início das vendas com a data do atentado.