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Quando o iPhone 18 lança no Brasil?

Evento de apresentação acontece nesta quarta-feira, 9; veja o cronograma completo até a chegada dos aparelhos às lojas

(Leandro Fonseca/Exame)

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Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09h31.

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A Apple confirmou seu evento de lançamento de outono para esta quarta-feira, 9, às 14h no horário de Brasília, no Steve Jobs Theater, em Cupertino.

É a partir dessa apresentação que a empresa deve revelar oficialmente o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e o primeiro iPhone dobrável da história da marca.

O cronograma esperado

Com base no padrão histórico da Apple, o cronograma de lançamento deve seguir a seguinte sequência: evento de apresentação na quarta; início da pré-venda no sábado, 12; e chegada dos aparelhos às lojas físicas e entregas em 18 de setembro.

A mudança chama a atenção porque foge do padrão de anos anteriores: normalmente, a pré-venda de um novo iPhone abre na sexta-feira seguinte ao evento de apresentação, permitindo que os primeiros pedidos comecem a ser processados logo no início do fim de semana.

Neste ano, porém, a sexta-feira cai exatamente em 11 de setembro — data que marca o 25º aniversário dos ataques terroristas de 2001 nos Estados Unidos. Para evitar associar o lançamento de um produto comercial a uma data de luto nacional tão simbólica, a Apple deve adiar a pré-venda para o sábado seguinte, 12 de setembro.

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Não seria a primeira vez que a empresa faz esse tipo de ajuste de calendário por esse motivo específico. Em 2015, quando o evento de lançamento do iPhone 6s também caiu em uma quarta-feira, 9 de setembro, a Apple já havia adiado a pré-venda para o sábado seguinte, em vez de abri-la na sexta-feira, 11 de setembro — evitando, da mesma forma, coincidir o início das vendas com a data do atentado.

Nem todos os modelos chegam juntos

Vale um alerta para quem espera um iPhone mais em conta: o iPhone 18 padrão, o iPhone 18e e uma possível segunda geração do iPhone Air não devem aparecer no evento desta semana.

Segundo rumores da cadeia de fornecedores, esses modelos ficam para a primavera do hemisfério norte de 2027 — só os modelos Pro e o dobrável chegam neste primeiro momento.

Um evento histórico para a Apple

Além de marcar a estreia do primeiro iPhone dobrável da empresa, o evento desta quarta-feira também é o primeiro grande lançamento de produto sob o comando de John Ternus, que assumiu oficialmente o cargo de CEO da Apple em 1º de setembro, sucedendo Tim Cook. A apresentação será transmitida ao vivo pelo site oficial da Apple, pelo YouTube e pelo aplicativo Apple TV.

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