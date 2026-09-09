Leilão da Receita tem Civic, Kicks e PS5 a partir de R$554; veja 'pegadinhas'

A Receita Federal em São Paulo realiza, em 15 de setembro, um novo leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Entre os itens disponíveis estão eletrônicos, veículos, instrumentos musicais, perfumes, cosméticos, bolsas, calçados e artigos esportivos.

As propostas podem ser apresentadas até as 21h da próxima segunda-feira, 14. A sessão para classificação das propostas e apresentação dos lances está prevista para as 10h do dia seguinte.

Entre os destaques estão:

PlayStation 5 de 1 TB: lance inicial de R$ 554;

lance inicial de R$ 554; PlayStation 5 de 1 TB: lance inicial de R$ 577;

lance inicial de R$ 577; iPhone 17 Pro de 256 GB: lance inicial de R$ 1.604;

lance inicial de R$ 1.604; iPhone 17 Pro Max de 256 GB: lance inicial de R$ 1.937;

lance inicial de R$ 1.937; MacBook Air de 13 polegadas e 256 GB: lance inicial de R$ 1.099;

lance inicial de R$ 1.099; Scooter elétrico Motor Sports Sniper: lance inicial de R$ 432;

lance inicial de R$ 432; Nissan Kicks SV CVT 2017: lance inicial de R$ 2.880;

lance inicial de R$ 2.880; Honda Civic LXS automático 2014/2015: lance inicial de R$ 3.250;

lance inicial de R$ 3.250; Toyota Corolla SEG 1.8 2003: lance inicial de R$ 5.760;

lance inicial de R$ 5.760; Chevrolet Onix Plus 1.0T 2024: lance inicial de R$ 12.960;

lance inicial de R$ 12.960; Citroën C3 Live 1.0 2024: R$ 13.200.

R$ 13.200. Fox 1.0: R$ 3.600

R$ 3.600 Chevrolet Cobalt 1.8: R$ 12.000

Como participar do leilão da Receita

Para apresentar uma proposta, é necessário acessar o Sistema de Leilão Eletrônico pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), selecionar o edital nº 0800100/000010/202 da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal e escolher o lote de interesse.

Depois, o participante deve clicar em “incluir proposta”, aceitar os termos e condições e informar um valor superior ao lance mínimo definido pela Receita Federal.

Pessoas físicas precisam ter 18 anos ou mais, ou serem emancipadas, estar inscritas no CPF e possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema Gov.br.

No caso de pessoas jurídicas, é necessário ter CNPJ regular. O responsável pela empresa ou procurador também deve possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

'Pegadinhas' do leilão