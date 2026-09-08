Robô humanoide da Unitree 'vê o futuro' e luta boxe sem controle humano

A chinesa Unitree Robotics divulgou na segunda-feira, 7, o que descreve como a primeira demonstração mundial de combate totalmente autônomo entre um robô humanoide e um humano, sem qualquer controle remoto ou intervenção externa.

O robô G1 da empresa usou um novo modelo de inteligência artificial (IA), batizado de UnifoLM-X2-1.0, para golpear e se defender em tempo real durante um treino de luta contra um oponente humano.

Diferentemente da maioria dos robôs humanoides atuais — que seguem comportamentos pré-programados ou dependem de um operador humano controlando remotamente cada movimento —, o sistema da Unitree usa uma abordagem batizada de "modelo de mundo".

Em vez de apenas reagir ao que já aconteceu, o modelo processa continuamente o ambiente ao redor do robô, antecipa como a cena e o oponente provavelmente vão se mover em seguida, e usa essas previsões para planejar os próprios movimentos do robô momentos antes de executá-los.

Na prática, isso significa que o G1 consegue antecipar como objetos vão se mover, como forças físicas vão interagir e como seu próprio corpo vai responder a diferentes ações — capacidade considerada especialmente importante em situações que mudam rápido, como um combate, em que apenas reagir ao que já aconteceu costuma ser tarde demais.

Em vídeos divulgados pela empresa, o G1 ajusta a postura e o jogo de pernas conforme o oponente humano se aproxima, esquiva-se de golpes recebidos e executa socos e chutes de forma autônoma.

Unitree Breakthrough: The World’s First Real-Time World Model-Driven Fully Autonomous Humanoid Robot Combat🥊

UnifoLM-X2-1.0 breaks through world-action foundation models' bottlenecks in instant planning, decision-making, and dynamic interactive execution, achieve high dynamics,… pic.twitter.com/xqAodjuD1m — Unitree (@UnitreeRobotics) September 7, 2026

Segundo passo de uma aposta que começou há um ano

Esse não é o primeiro movimento da Unitree nesse campo específico de pesquisa: a empresa já havia disponibilizado em código aberto, em setembro de 2025, o framework UnifoLM-WMA-0, um precursor voltado a melhorar a tomada de decisão em sistemas robóticos.

O UnifoLM-X2-1.0 parece ser a evolução em nível de produto dessa pesquisa, encarando os problemas mais difíceis de planejamento em tempo real e execução dinâmica de movimentos.

Segundo a Unitree, a demonstração valida a viabilidade fundamental de uma futura implantação em larga escala de robôs humanoides guiados por esse tipo de modelo de mundo — embora a empresa não tenha divulgado, até o momento, detalhes técnicos mais específicos sobre limites de desempenho ou testes em condições reais fora do ambiente controlado da demonstração.