Visa leva crédito on-chain ao crescente negócio de cartões com stablecoins

A gigante de pagamentos Visa está conectando sua rede de liquidação a empréstimos on-chain, oferecendo aos programas de cartões vinculados a stablecoins outra forma de acessar capital de giro e potencialmente ampliando o papel dos empréstimos on-chain, dos mercados de cripto para a liquidação de pagamentos.

A empresa anunciou na terça-feira que os dados de liquidação da VisaNet serão combinados com uma infraestrutura de empréstimos baseada em blockchain, permitindo que credores financiem obrigações de pagamento usando dados da rede Visa. A iniciativa permite que os credores usem registros de liquidação da Visa juntamente com dados de transações on-chain para avaliar tomadores e financiar suas obrigações de liquidação.

A Visa destacou a Credit Coop, um protocolo baseado em blockchain que oferece linhas de crédito a empresas, como um dos primeiros exemplos do modelo. A Credit Coop financiou mais de US$ 2,5 bilhões em volume acumulado de liquidações desde 2023, por meio de instalações participantes, envolvendo mais de 3.000 eventos de empréstimo e 9.000 reembolsos.

Rubail Birwadker, diretor global de produtos de crescimento e parcerias da Visa, disse que as stablecoins estão “mudando a forma como o dinheiro circula” e criando oportunidades para repensar a infraestrutura financeira que sustenta os pagamentos.

A iniciativa ocorre enquanto o negócio de pagamentos relacionados a stablecoins da Visa se expande. Mais de 160 programas de cartões vinculados a stablecoins já operam em sua rede, com o volume de pagamentos quase 200% maior ano a ano. A Visa também informou que seu volume de liquidações com stablecoins ultrapassou uma taxa anualizada de US$ 20 bilhões, mais de 15 vezes os níveis de um ano antes.

Visa aprofunda sua aposta em stablecoins

A Visa tornou as stablecoins uma parte cada vez maior de sua estratégia de pagamentos, com a administração dizendo durante sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre fiscal, em julho, que a empresa está “investindo em cada camada da pilha de stablecoins”, incluindo blockchains, carteiras, infraestrutura e aplicações.

A iniciativa inclui a adesão ao consórcio OpenStandard, que planeja emitir a stablecoin OpenUSD e conta com a Stripe entre as mais de 140 empresas participantes.

A expansão da Visa também ocorre enquanto a atividade de stablecoins continua crescendo. O volume ajustado de transações com stablecoins atingiu o recorde de US$ 1,79 trilhão em junho, enquanto o volume dos últimos 30 dias está em aproximadamente US$ 1,2 trilhão, segundo o painel de análise da Visa.

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