Como deixar o celular antigo rápido de novo? 8 ajustes para Android e iPhone

Com o passar do tempo, o celular que parecia ter um ótimo desempenho na época da compra começa a travar até pra abrir aplicativos simples.

A boa notícia é que, na maioria dos casos, o problema não é o aparelho em si. São hábitos de uso, aplicativos e caches acumulados e configurações que nunca foram ajustadas.

Felizmente, com alguns passos simples, é possível ganhar fôlego de sobra antes de cogitar a troca. Entenda como.

Quando um celular começa a ficar velho?

O tempo de vida de um smartphone oscila dependendo da forma como o aparelho é usado, mas em geral o ciclo médio costuma ser de praticamente quatro anos. Apesar disso, é comum perceber o celular lento antes da data da troca.

Na verdade, o que define se um celular é "velho" não é só a idade. É a combinação entre hardware limitado e softwares cada vez mais pesados.

Com o tempo, apps e sistemas operacionais ficam maiores e mais exigentes. O celular não muda. Resultado: o aparelho luta para rodar o que antes era fácil.

Os sinais mais comuns de que o desempenho piorou são:

Demora para abrir aplicativos simples;

Tela que trava ou engasga durante a navegação;

Celular aquecendo com tarefas básicas;

Bateria que descarrega mais rápido do que antes;

Apps que fecham sozinhos.

Os principais vilões por trás desses sintomas são: armazenamento cheio, excesso de cache acumulado, aplicativos rodando em segundo plano e atualizações do sistema que passaram a exigir mais do hardware.

Como deixar o celular antigo mais rápido?

As dicas variam de acordo com o sistema do aparelho. A seguir, separamos por Android e iOS.

Android: 8 ajustes que fazem diferença

1. Limpe o cache dos aplicativos

O cache é uma espécie de memória temporária que os apps criam para carregar mais rápido. Com o tempo, esse acúmulo vira lixo digital e pesa no desempenho.

Para limpar: vá em Configurações > Aplicativos, selecione o app desejado, toque em Armazenamento e depois em Limpar cache.

2. Desative as animações do sistema

As animações de transição de tela são bonitas, mas exigem processamento. Em aparelhos mais antigos, desativá-las é uma das formas mais eficazes de ganhar fluidez imediata.

Para acessar essa opção, você precisa ativar as Opções do desenvolvedor.

Vá em Configurações > Sobre o telefone e toque sete vezes em Número de compilação. Depois, vá em Opções do desenvolvedor e ajuste as escalas de animação de janela, transição e duração do animador para 0,5x ou desligado.

3. Desinstale os apps que você não usa

Cada app instalado ocupa espaço de armazenamento e pode rodar processos em segundo plano mesmo quando você não está usando. Faça uma varredura honesta e desinstale tudo que não usa há mais de 30 dias.

Se não puder desinstalar um app (como os pré-instalados pela fabricante), você pode desativá-lo. Vá em Configurações > Aplicativos, selecione o app e toque em Desativar.

4. Controle os apps em segundo plano

Aplicativos rodando em segundo plano consomem RAM e bateria sem que você perceba. Vá em Configurações > Bateria e limite quais apps podem atualizar dados quando não estão em uso.

Alguns fabricantes, como Samsung e Motorola, têm ferramentas nativas de otimização que fazem esse controle automaticamente.

5. Libere espaço de armazenamento

Quando o armazenamento interno chega perto do limite, o Android fica visivelmente mais lento. A regra geral é manter pelo menos 10% a 15% do espaço livre.

Transfira fotos e vídeos para o Google Fotos ou para um computador. Delete arquivos de download acumulados. Use o Files by Google para identificar o que está ocupando mais espaço.

6. Reinicie o celular regularmente

Parece simples demais, mas reiniciar o celular uma vez por dia (ou a cada dois dias) limpa a memória RAM, encerra processos travados e dá um "reset" no sistema.

Em aparelhos que ficam dias ligados sem reiniciar, só esse hábito já faz diferença perceptível.

7. Troque o launcher

O launcher é a interface visual do Android. Muitos fabricantes instalam launchers pesados, cheios de animações e widgets.

Substituir por uma opção mais leve, como o Microsoft Launcher ou o Lawnchair, pode deixar o celular bem mais fluido.

8. Restauração de fábrica (último recurso)

Se nada funcionar, a restauração de fábrica apaga tudo e devolve o celular ao estado original. É o caminho mais radical, mas costuma resolver travamentos persistentes causados por conflitos de software.

Antes de fazer isso, faça backup completo pelo Google Drive ou pelo app da fabricante.

iPhone: 8 ajustes para recuperar o desempenho

A Apple oferece atualizações do iOS por 5 a 7 anos a partir do lançamento do aparelho, o que é um diferencial importante em relação à maioria dos fabricantes Android.

Mas mesmo com suporte longo, iPhones mais antigos podem sentir o peso das versões mais recentes do sistema.

1. Desative a atualização de apps em segundo plano

O recurso "Atualização em 2º Plano" mantém apps sendo atualizados mesmo quando você não está usando. Em iPhones mais antigos, isso consome RAM e bateria desnecessariamente.

Para desativar: Ajustes > Geral > Atualização em 2º Plano e desligue os apps que não precisam dessa função ou desative tudo de uma vez.

2. Ative o "Reduzir Movimento"

As animações do iOS são elaboradas e consomem processamento. Ativando o "Reduzir Movimento", o sistema substitui as transições por cortes mais simples e diretos.

Para ativar: Ajustes > Acessibilidade > Movimento > Reduzir Movimento.

3. Limpe o cache do Safari

O Safari acumula dados de navegação que pesam com o tempo. Limpar esse cache é seguro e costuma melhorar a velocidade do browser e do sistema em geral.

Para limpar: Ajustes > Safari e toque em Limpar Histórico e Dados de Sites.

4. Desinstale apps que você não usa mais

Assim como no Android, apps parados no iPhone ocupam espaço e podem rodar processos em background. Pressione os ícones na tela inicial e exclua o que não usa.

Uma alternativa é descarregar o app sem perder os dados: Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone e use a opção Descarregar App nos apps pouco usados.

5. Use o iCloud para liberar espaço

Fotos e vídeos são os maiores consumidores de armazenamento. Ativar o iCloud Fotos com a opção "Otimizar Armazenamento do iPhone" mantém as imagens na nuvem e versões menores no aparelho, liberando espaço interno.

Para ativar: Ajustes > Fotos > iCloud Fotos > Otimizar Armazenamento do iPhone.

6. Desative downloads automáticos de apps

Se você comprar um app em outro dispositivo Apple, o iPhone pode baixá-lo automaticamente. Isso usa dados e armazenamento sem você pedir.

Para desativar: Ajustes > App Store e desligue a opção Downloads Automáticos.

7. Verifique a saúde da bateria

Uma bateria degradada afeta diretamente o desempenho do iPhone. A Apple tem um recurso nativo para verificar isso: Ajustes > Bateria > Saúde e Carregamento da Bateria.

Se a capacidade estiver abaixo de 80%, vale considerar a troca da bateria. O serviço custa bem menos do que um celular novo e costuma renovar significativamente a experiência de uso.

8. Reinicie o iPhone regularmente e, se necessário, restaure como novo

Reiniciar o iPhone pelo menos uma vez por semana ajuda a limpar processos travados e a memória RAM.

Se o aparelho continuar lento mesmo após todos os ajustes, a restauração como "novo dispositivo" pelo iTunes ou Finder pode resolver conflitos de software acumulados com o tempo. Lembre-se de fazer backup antes.

Quando nenhuma dica resolve?

Se, mesmo após todos os ajustes, o celular continuar travando, existem dois cenários a avaliar.

O primeiro é o hardware chegando ao limite físico. Processadores mais antigos simplesmente não conseguem rodar versões atuais de apps e sistemas com a mesma eficiência. Não tem configuração que resolva isso.

O segundo é o fim do suporte de software. Quando o aparelho para de receber atualizações de segurança, ele fica cada vez mais vulnerável e incompatível com novos apps.

Nesses casos, vale pensar em troca. Mas se o celular ainda recebe atualizações e os ajustes acima ainda não foram tentados, dificilmente você vai precisar gastar com um modelo novo agora.