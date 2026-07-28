Como deixar suas conversas no Claude públicas e compartilhar chats com link

Conversas no Claude públicas: recurso de compartilhamento gera link com snapshot do chat e dos Artifacts criados na conversa (Imagem gerada por IA/Exame)
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Publicado em 28 de julho de 2026 às 17h06.
O Claude, chatbot de inteligência artificial (IA) da Anthropic, permite que qualquer usuário compartilhe suas conversas com outras pessoas. O recurso cria um snapshot — uma captura do chat no momento exato do compartilhamento, e gera uma URL que pode ser enviada por e-mail ou colada em qualquer rede social. Quem recebe o link lê toda a troca de mensagens, incluindo Artifacts (documentos e mini-aplicativos gerados pela IA), sem precisar de conta.
O compartilhamento funciona nos planos Free, Pro e Max. Nos planos Team e Enterprise, os links ficam acessíveis apenas para membros da mesma organização, sem possibilidade de acesso público externo.
O passo a passo é o mesmo no navegador e no aplicativo para celular ou desktop:
O snapshot inclui todas as mensagens enviadas antes do clique em Share. Tudo o que for escrito depois permanece privado. Se o usuário desfizer o compartilhamento e compartilhar de novo, o snapshot será atualizado com as mensagens mais recentes.
O link exibe as mensagens do usuário e as respostas do Claude, além de Artifacts gerados durante a conversa. Quem acessa tem permissão apenas de leitura — não é possível continuar o chat nem editar o histórico.
Arquivos anexados durante a conversa não aparecem no snapshot. Se o usuário enviou um PDF ou uma imagem, o arquivo permanece privado. Apenas o texto da conversa e as respostas do Claude ficam visíveis.
O mesmo vale para chamadas de ferramentas MCP (Model Context Protocol). Os dados brutos recuperados por integrações MCP ficam ocultos. O snapshot mostra apenas o resultado final da conversa, sem expor informações dos serviços conectados.
Para tornar uma conversa privada de novo, há dois caminhos.
Pelo próprio chat: abra o menu Share, clique no seletor de visibilidade e troque de Public para Private. O link é desativado na mesma hora.
Pelas configurações da conta: acesse Settings > Privacy > Shared Chats e clique em Manage. A tela exibe uma lista com título, data e link de cada conversa compartilhada. O botão Unshare ao lado de cada item revoga o acesso ao snapshot.
O snapshot funciona como uma página pública na internet. Mesmo que o link seja revogado depois, não há controle sobre cópias feitas por terceiros antes da revogação. Antes de gerar um link, convém verificar se a conversa contém:
O Claude oferece dois recursos distintos de publicação. O compartilhamento de chat gera um snapshot da conversa inteira, com todas as mensagens e Artifacts incluídos. Já a publicação de Artifacts permite tornar público apenas o Artifact — um documento ou mini-aplicativo — sem expor o histórico da conversa que o gerou.