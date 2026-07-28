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Como deixar suas conversas no Claude públicas e compartilhar chats com link

O recurso de compartilhamento gera um snapshot da conversa acessível por qualquer pessoa com a URL, mas exige cuidados de privacidade

Conversas no Claude públicas: recurso de compartilhamento gera link com snapshot do chat e dos Artifacts criados na conversa (Imagem gerada por IA/Exame)

Conversas no Claude públicas: recurso de compartilhamento gera link com snapshot do chat e dos Artifacts criados na conversa (Imagem gerada por IA/Exame)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 28 de julho de 2026 às 17h06.

O Claude, chatbot de inteligência artificial (IA) da Anthropic, permite que qualquer usuário compartilhe suas conversas com outras pessoas. O recurso cria um snapshot — uma captura do chat no momento exato do compartilhamento, e gera uma URL que pode ser enviada por e-mail ou colada em qualquer rede social. Quem recebe o link lê toda a troca de mensagens, incluindo Artifacts (documentos e mini-aplicativos gerados pela IA), sem precisar de conta.

O compartilhamento funciona nos planos Free, Pro e Max. Nos planos Team e Enterprise, os links ficam acessíveis apenas para membros da mesma organização, sem possibilidade de acesso público externo.

Como compartilhar uma conversa no Claude?

O passo a passo é o mesmo no navegador e no aplicativo para celular ou desktop:

  1. Abra a conversa que deseja tornar pública;
  2. Clique no botão Share (Compartilhar), no canto superior direito da tela;
  3. Na janela que surge, clique em Share para gerar o link compartilhável;
  4. Copie a URL e envie para quem quiser — qualquer pessoa com o link poderá visualizar o snapshot.

O snapshot inclui todas as mensagens enviadas antes do clique em Share. Tudo o que for escrito depois permanece privado. Se o usuário desfizer o compartilhamento e compartilhar de novo, o snapshot será atualizado com as mensagens mais recentes.

O que fica visível no link compartilhado?

O link exibe as mensagens do usuário e as respostas do Claude, além de Artifacts gerados durante a conversa. Quem acessa tem permissão apenas de leitura — não é possível continuar o chat nem editar o histórico.

Arquivos anexados durante a conversa não aparecem no snapshot. Se o usuário enviou um PDF ou uma imagem, o arquivo permanece privado. Apenas o texto da conversa e as respostas do Claude ficam visíveis.

O mesmo vale para chamadas de ferramentas MCP (Model Context Protocol). Os dados brutos recuperados por integrações MCP ficam ocultos. O snapshot mostra apenas o resultado final da conversa, sem expor informações dos serviços conectados.

Como revogar o compartilhamento de um chat

Para tornar uma conversa privada de novo, há dois caminhos.

Pelo próprio chat: abra o menu Share, clique no seletor de visibilidade e troque de Public para Private. O link é desativado na mesma hora.

Pelas configurações da conta: acesse Settings > Privacy > Shared Chats e clique em Manage. A tela exibe uma lista com título, data e link de cada conversa compartilhada. O botão Unshare ao lado de cada item revoga o acesso ao snapshot.

O que não incluir em conversas compartilhadas no Claude?

O snapshot funciona como uma página pública na internet. Mesmo que o link seja revogado depois, não há controle sobre cópias feitas por terceiros antes da revogação. Antes de gerar um link, convém verificar se a conversa contém:

  • Chaves de API, tokens de autenticação ou credenciais de acesso;
  • Dados financeiros, planilhas ou informações bancárias;
  • Documentos pessoais, CPF, RG ou dados de identificação;
  • Código proprietário ou informações confidenciais de empresas;
  • Dados de saúde, diagnósticos ou tratamentos médicos.
  • Qual a diferença entre compartilhar chats e publicar Artifacts

O Claude oferece dois recursos distintos de publicação. O compartilhamento de chat gera um snapshot da conversa inteira, com todas as mensagens e Artifacts incluídos. Já a publicação de Artifacts permite tornar público apenas o Artifact — um documento ou mini-aplicativo — sem expor o histórico da conversa que o gerou.

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