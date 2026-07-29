7 restaurantes em São Paulo para celebrar o Dia da Lasanha

Com camadas intercaladas de massa, molho, queijo e o que mais a criatividade mandar, a lasanha é tão popular que ganhou uma data para celebrar sua criação: 29 de julho. Batizada de Dia da Lasanha, ela foi instituída nos Estados Unidos de maneira informal e aos poucos ganhou o mundo.

Há quem defenda que o prato tem raízes gregas, vindas de uma massa em tiras chamada laganon. Mas o que se sabe de fato é que ela é consumida desde o Império Romano e teve o primeiro registro em livro ainda no século 13. À época, era feita apenas com queijos e temperos intercalados entre as folhas de massa. O molho de tomate só passou a figurar no preparo cerca de 300 anos depois.

No Brasil, o hábito de comer lasanha, sobretudo nos almoços de domingo, veio junto com os primeiros imigrantes italianos. Versátil, ganhou diversas interpretações em restaurantes da cidade, seja nos ingredientes ou mesmo na apresentação.

Separamos sete endereços na capital paulista para provar o prato. Confira:

Bicchieri Cucina & Bar

Bicchieri: Lasagna di Baccala (Leo Feltran)

Inspirado nos tradicionais restaurantes ítalo-americanos, o Bicchieri Cucina & Bar combina receitas clássicas e contemporâneas, preparadas com ingredientes selecionados. A experiência é complementada por uma carta de vinhos e coquetéis em um ambiente elegante e acolhedor. No Dia da Lasanha, a casa traz duas opções: a Lasagna Paulista (R$97), releitura do clássico paulistano, que leva ragu à bolonhesa, molho bechamel, presunto royale e mussarela gratinada. Já a Lasagna di Baccalà (R$121), é feita com massa verde e recheada com lascas de bacalhau, brócolis, tomilho e molho levemente trufado.

Rua Natingui, 1558 - Vila Madalena, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h e das 19h às 22h; terça a quinta das 12h às 15h e das 19h às 23h, sexta e sábado das 12h às 23h; domingo das 12h às 18h | @bicchieri.cucina

Fahrenheit

Lasanha de Costela e Provolone do restaurante Fahrenheit. (Rodolfo Regini/ Divulgação)

Com opções sofisticadas, a casa traz um ar de gastronomia ítalo-americana para qualquer hora do dia. O cardápio oferece ótimas opções para um almoço rápido, um jantar requintado e, claro, ótimos drinks e entradinhas perfeitas para o happy hour. Entre as opções para a data, está a Lasanha de Costela e Provolone (R$115), servida com fonduta marrom e queijos.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 (Shopping JK – 3º Piso) - Vila Olímpia, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 11h30 às 22h. Sábados, domingos e feriados das 12h às 22h | Aceita VR | @fahrenheit.jk

Lassú

Lassù: Lasagna Ristorantino al Tartufo Nero (Renan Magalhães)

O restaurante está localizado no 28º andar do icônico Edifício K1 em Santana. A casa oferece uma experiência memorável com piso giratório e uma vista de 270º, que se estende do Pico do Jaraguá até a Serra do Mar. Em 2025, o restaurante foi indicado no Guia Michelin. Para o Dia da Lasanha, uma boa pedida é a Lasagna Ristorantino al Tartufo Nero (R$165), inspirada na versão clássica do Ristorantino, preparada com ragu de vitela, molho demi glace, creme de queijo grana padano e trufas negras.

Rua Conselheiro Saraiva, 207 – 28º andar (Edifício K1) – Santana, São Paulo | Reservas pelo WhatsApp: (11) 97627-6148 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e 18h às 0h, sábado das 12h às 16h e 18h às 0h, domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @lassu_ristorante

Manduque Massas

Lasanha do restaurante Manduque (Divulgação)

A casa é dedicada à gastronomia italiana, e traz diferentes opções de lasanha toda semana. É o caso da Lasanha de Ossobuco (R$72), mas também é possível encontrar versões de cogumelos, bolonhesa e de queijo. Para preparar em casa, também é possível comprar o prato pronto congelado, já que o restaurante também funciona como empório.

Rua Pedro Cristi, 89 (Mercado de Pinheiros) - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 18h | @manduque.massas

Marena Cucina

Marena Cucina: Lasagna al Ragù (Divulgação)

O restaurante comandado pelo chef Denis Orsi fica no Itaim Bibi e se inspira na atmosfera rústica e acolhedora da região da Puglia, sem abrir mão do conforto e da elegância. Em 2026, a casa foi recomendada pelo Guia Michelin. Entre os destaques do menu está a Lasagna al Ragù (R$139), feita com massa de espinafre e ragu napolitano.

Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Tel: (11) 99861-4960 | Reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h, quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h, sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h e domingo das 12h às 20h | @marenacucina

Mercato San Vincenzo

Mercato San Vincenzo: Lasagna Bolognese (Ricardo D Angelo)

Instalado no Shopping Ibirapuera, o Mercato San Vincenzo nasce com uma proposta dinâmica, em que qualidade e versatilidade caminham lado a lado com a assinatura criativa do chef Diego Sacilotto. O restaurante convida a uma imersão descomplicada na Itália cotidiana — aquela do almoço sem pressa, do sanduíche bem executado e da boa massa servida a qualquer hora. Entre as opções do cardápio, destaca-se a Lasagna Bolognese (R$99), servida gratinada com queijo parmesão, fonduta e molho pomodoro.

Av. Ibirapuera, 3103 (Shopping Ibirapuera) - Indianópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: todos os dias das 11h30 às 22h | Aceita VR | @mercatosanvincenzo

Ristorantino

Ristorantino: lasanha da casa (Tadeu Brunelli)

O restaurante, localizado no Jardins, se inspira na elegância da culinária italiana clássica, executada com pitadas de ousadia e criatividade. Com ambiente sofisticado e moderno, a casa se destaca pela excelência técnica e por uma adega primorosa com mais de 150 rótulos focados no Velho Mundo. Para o Dia da Lasanha, vale pedir a tradicional Lasagna Ristorantino al Tartufo Nero (R$175) feita com ragu de vitela, molho demi glace, creme de queijo grana padano e trufas pretas.

Rua Dr. Melo Alves, 674 - Jardins, São Paulo/SP - Fone: (11) 3063-0977 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e das 19h às 0h, sábado 12h às 17h e das 19h à 0h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | @ristorantino_