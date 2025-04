Bateria: veja cuidados com recarga que podem aumentar vida útil do aparelho

Saber o momento de usar o aparelho celular e como cuidar da bateria é fundamental para prolongar a vida útil e melhorar a funcionalidade. Para o Terra, a Honor, empresa malaia especializada em tecnologia, explicou que carregamento deve começar quando percentual de bateria estiver entre 20% e 30%. Especialistas da empresa também recomendam que o aparelho não seja desconectado da fonte até alcançar, no mínimo, 80% de carga.

Em relação a performance, o manual de boas práticas da Samsung menciona que a bateria tem melhor funcionalidade quando está acima dos 50%. O material também cita que deixar que o aparelho desligue por falta de bateria com frequência danifica o item e reduz a durabilidade no médio e longo prazo.

Outra recomendação importante é não usar o aparelho enquanto ele estiver recebendo carga.

Em modelos mais novos, as configurações fazem com que o aparelho não receba mais carga ao atingir 100% da capacidade, mas essa metodologia não era aplicada nas versões mais antigas. Por isso, especialistas ressaltam que ler as recomendações do fabricante e manual do usuário são práticas importantes para evitar desgaste do aparelho.