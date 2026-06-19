Android 17: quais as novidades e capacidades do novo sistema operacional

O Google anunciou nesta semana o lançamento do sistema operacional Android 17 e que o sistema operacional estará disponível para a maioria dos dispositivos Pixel, produzidos pelo Google.

A empresa promete grande integração entre hardware, software e inteligência artificial. “Nós estamos transformando Android de um sistema operacional para um sistema de inteligência”, disse a Android em nota na terça-feira, 16.

Na área da programação, houve a expansão do AppFunctions, a plataforma de API. Agora, assistentes e agentes de IA conseguem descobrir e executar o AppFunctions para performar fluxos de trabalho para os usuários.

Também foi lançado um agente AppFunctions para desenvolvedores que analisa os principais fluxos de trabalho do app de forma automática. Por enquanto, a integração do AppFunctions com o Gemini está em fase testes, com alguns testadores de confiança da empresa.

Para os usuários, o Google está expandindo as funções multitarefas do Android com o Bubbles, que possibilita tornar qualquer aplicativo em uma janela flutuante. Em smartphones de telas grandes, essas janelas ficam ancoradas em uma barra na parte inferior, o que permite alternar entre aplicativos com um toque, além de redimensioná-los.

Bubbles do Android 17. Foto: Divulgação/Google

Há também uma atualização da ferramenta com a qual usuários podem fazer anotações e gravações em imagens utilizando uma barra de ferramentas. As Reações do Usuário podem ser compartilhadas, e os usuários podem gravar ao mesmo tempo a si mesmos utilizando a câmera de selfie e a tela do smartphone.

“Adicione seus comentários e reações sobre sites, aplicativos e vídeos em alta sem precisar usar uma tela verde nem alternar entre aplicativos”, promete o Google.

O Android 17 chega com um modo de jogo para dispositivos dobráveis, cujo objetivo é aproveitar o máximo de área útil da tela durante os jogos. Com isso, a visualização do jogo fica na parte superior do aparelho, enquanto a inferior aparece um controle dinâmico. O recurso estará disponível nos próximos meses.

Jogo na tela dobrável no Android 17. Foto: Divulgação/Google

Também será possível utilizar um controle externo, com o suporte nativo para remapeamento de botões. Outra mudança na área dos jogos é a redução de queda de frames e travadas ao tornar a limpeza de memória mais eficiente para jogos de alta definição.

Segurança

O Android 17 também traz alguns novos recursos para segurança, como acesso temporário a localização precisa para alguns aplicativos. Além disso, o usuário pode optar por compartilhar com os apps apenas alguns contatos, em vez de toda a sua lista.

A função “Marcar como perdido” do FindHub permitirá bloquear um telefone perdido com biometria. “Então mesmo se um ladrão tem sua senha, eles não poderão acessar sua informação no seu celular ou desligar o rastreamento”, diz a nota.

O recurso Live Threat Detection, por sua vez, bloqueia aplicativos suspeitos, enquanto o modo Advanced Protections traz maior segurança para “ameaças sofisticadas”. O número de tentativas que alguém pode inserir o PIN antes de o celular ser bloqueado também foi reduzido.