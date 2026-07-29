Paraná Pesquisas: Marina tem 31% e Tebet, 30,7%, na disputa ao Senado em SP

A corrida eleitoral pelas cadeiras do Senado em São Paulo indica um cenário de empate técnico na preferência do eleitorado. Segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 29, pelo Instituto Paraná Pesquisas, a ministra Marina Silva (Rede-SP) pontua com 31% das intenções, seguida de perto por Simone Tebet (MDB), que registra 30,7%.

Como a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, as duas dividem o topo do cenário em que o eleitor pode escolher até dois nomes.

Entre os demais postulantes apresentados no cenário estimulado, Guilherme Derrite (PL-SP) tem 24,8% e Ricardo Salles (PL-SP) marca 19,2%.

Na sequência do levantamento, André do Prado (PL-SP) alcança 13,5% e Paulinho da Força (Solidariedade-SP) soma 12,3%.

Os candidatos Soninha Francine, Allana Mattos, Maíra de Souza e Márcio Alves pontuam abaixo de 5%. Brancos, nulos e os que não souberam responder somam 17,2%.

O peso do voto feminino e fator religioso nas bases

O detalhamento demográfico expõe bases de apoio distintas para os principais nomes da disputa ao Senado. Marina Silva avança para 34,5% no segmento feminino, mas recua para 26,9% entre o eleitorado masculino. Já Guilherme Derrite concentra 34,5% de suas intenções entre os homens, oscilando negativamente entre as mulheres, onde registra 16,1%.

O fator religioso também delimita preferências institucionais claras. Entre os que não participaram de celebrações ou cultos nos últimos dez dias, Marina Silva alcança 33,4%. Por outro lado, entre o público ativamente engajado em cerimônias religiosas recentes, a candidata sofre um recuo, pontuando com 28,3%.

Índices de rejeição ao Senado e avaliação do Executivo

No quesito rejeição para a Câmara Alta, em que o eleitor indica em quem não votaria de forma alguma, Marina Silva lidera com 29,3%, enquanto Simone Tebet aparece com 23,4%. Paulinho da Força é rejeitado por 23,2% dos eleitores paulistas, seguido por Guilherme Derrite, com 15,2%, e Ricardo Salles, com 13,5%.

A pesquisa também mediu o desempenho institucional da atual gestão estadual. O governo de Tarcísio de Freitas é aprovado por 63,8% dos entrevistados no estado, enquanto 32,1% desaprovam a administração republicana. O grupo de eleitores que não souberam ou não opinaram sobre o Executivo local representa 4%.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores entre 25 e 28 de julho de 2026, por meio de entrevistas pessoais e presenciais. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo SP-04624/2026.