5 apps que caçam desconto e cashback sozinhos nas suas compras

Quem compra pela internet com frequência provavelmente já passou pela experiência de abrir outra aba para procurar um cupom e descobrir, no carrinho, que ele expirou. Extensões de navegador e aplicativos de cashback evitam essa pequena frustração, ao testar códigos promocionais e ativar o retorno de parte do valor pago — tudo isso antes de o usuário finalizar o pedido.

Geralmente, as plataformas recebem comissões de afiliados das lojas e dividem uma parcela com o consumidor na forma de cashback. Esse percentual muda de loja para loja e de promoção para promoção. Além disso, nenhuma delas opera de forma 100% passiva — por regras de rastreamento e consentimento, todas exigem ao menos um clique para ativar o retorno antes de fechar o pedido.

Como escolher um app de desconto e cashback

A escolha depende de onde o usuário compra e de que tipo de economia faz mais diferença para ele. Por exemplo:

Méliuz e Cuponomia: cashback e cupons testados no checkout, com foco em varejistas brasileiros como Amazon, Magalu, Casas Bahia e Shopee ;

cashback e cupons testados no checkout, com foco em varejistas brasileiros como Amazon, Magalu, Casas Bahia e ; Zoom: comparação de preços entre lojas e histórico de valores, útil para compras planejadas de maior valor em que separar desconto real de maquiagem promocional faz diferença;

comparação de preços entre lojas e histórico de valores, útil para compras planejadas de maior valor em que separar desconto real de maquiagem promocional faz diferença; Coupert: automação de cupons em lojas estrangeiras e marketplaces internacionais, onde as extensões brasileiras costumam ter cobertura menor;

automação de cupons em lojas estrangeiras e marketplaces internacionais, onde as extensões brasileiras costumam ter cobertura menor; Nubank Ultravioleta: cashback de 1,25% em qualquer compra no crédito, sem depender de loja parceira ou ativação de link.

Apps e extensões de cashback e cupom

Méliuz

Méliuz

O Méliuz reúne cashback e cupons em um único serviço gratuito, com alertas de ofertas incluídos. A extensão de navegador detecta quando o usuário acessa uma loja parceira, oferece ativação do cashback com um clique e testa cupons disponíveis no checkout. O aplicativo para celular complementa o uso com a modalidade Méliuz Nota Fiscal, que permite registrar notas de compras elegíveis feitas em lojas físicas ou online, conforme campanhas vigentes. O resgate do saldo para conta bancária é liberado a partir de R$ 20 acumulados.

Disponibilidade: aplicativo para celular, site e extensão para Chrome, Firefox e Edge;

Custo: gratuito;

Como encontra a economia: identifica lojas parceiras, ativa cashback, testa cupons e exibe ofertas com retorno durante a busca de produtos;

Resgate mínimo: R$ 20 em saldo disponível;

Lojas parceiras: Amazon, Magazine Luiza, Casas Bahia, Shopee, Samsung, AliExpress e Shein, entre outras.

Cuponomia

O Cuponomia prioriza a descoberta de cupons e a ativação de cashback direto na página da loja. A extensão avisa em tempo real se há código promocional ou retorno disponível no site visitado e aplica o cupom com poucos cliques. O funcionamento é gratuito, com cobertura em mais de mil lojas brasileiras, incluindo Casas Bahia, Magalu, Natura, Netshoes, KaBuM!, C&A, Nike e Adidas. O saldo aprovado pode ser resgatado para conta bancária a partir de R$ 20, com transferência informada em até dois dias úteis.

Disponibilidade: aplicativo para celular, site e extensão para Chrome, Opera e Edge;

Custo: gratuito para uso de cupons e cashback;

Como encontra a economia: alerta sobre cupons e cashback na página da loja e testa códigos no checkout;

Resgate mínimo: R$ 20 em saldo aprovado;

Prazo de aprovação: o cashback pode levar até 120 dias para sair do status pendente, pois depende da confirmação da loja.

Zoom

O Zoom é a opção mais indicada para compras de maior valor, como celulares, TVs, notebooks e eletrodomésticos. Em vez de depender apenas de cupom, ele compara preços entre lojas, mostra o histórico de valores dos últimos 40 dias ou seis meses e permite definir um preço-alvo com alerta automático quando a oferta atinge o patamar desejado. Esse recurso ajuda a identificar falsas promoções — produtos que aparecem "com desconto" mas custam mais do que em semanas anteriores. A plataforma também reúne cupons e cashback em lojas parceiras.

Disponibilidade: aplicativo para celular, site e extensão para navegador;

Custo: gratuito;

Como encontra a economia: comparação de preços entre lojas, histórico de preço, cupons, alertas personalizados e cashback;

Alertas: o usuário define o valor máximo que aceita pagar e recebe aviso por e-mail e WhatsApp quando o produto atinge esse preço;

Resgate do cashback: exige login, ativação prévia e pode ser usado em compras no app ou resgatado via Conta Digital PAN (gratuita, sujeita a análise de crédito).

Coupert

Aplicativo Coupert

O Coupert é uma plataforma global com suporte em português que se destaca pela automação no checkout, em que a extensão detecta a página de pagamento, procura e testa os cupons disponíveis e aplica o que gera maior redução no total. A versão brasileira (Coupert BR) funciona em mais de mil lojas. O serviço é útil para compras em sites estrangeiros, lojas de software, serviços digitais e marketplaces internacionais que as plataformas brasileiras nem sempre cobrem.

Disponibilidade: extensão de navegador (Chrome, Edge) e aplicativo para celular;

Custo: gratuito para instalação, criação de conta, uso de cupons e cashback;

Como encontra a economia: aplica cupons no checkout de forma automática e oferece cashback em parceiros, com comparação de preços integrada;

Privacidade: a extensão analisa dados da página e identificadores de transação para rastreamento; o Coupert afirma não acessar dados de cartão ou conta bancária;

Diferencial: cobertura de lojas internacionais que extensões brasileiras não atendem;

Atenção: em acessos sensíveis (banco, saúde), mantenha a extensão desativada ou use um perfil de navegador separado.

Nubank Ultravioleta e Nu Viagens

O Nubank Ultravioleta opera em lógica diferente das extensões gratuitas. O cashback de 1,25% é aplicado em todas as compras no crédito, sem depender de loja parceira ou ativação de link. Pelo módulo Nu Viagens, dentro do aplicativo, o retorno sobe para 5% em passagens aéreas e hotéis, com parcelamento em até oito vezes sem juros. O cartão é indicado para quem já concentra gastos relevantes no Nubank ou mantém R$ 50 mil guardados na plataforma — fora desses critérios, a mensalidade de R$ 89 pode não compensar. Para cobrir apenas a tarifa com o cashback de 1,25%, o gasto mensal no cartão precisaria girar em torno de R$ 7.120, sem considerar os demais benefícios do pacote.