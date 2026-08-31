Tecnologia

Os 5 melhores apps para organizar contas e nunca mais esquecer um boleto

Aplicativos ajudam a centralizar vencimentos, configurar alertas e registrar pagamentos no celular para evitar juros e multas por atraso

App para organizar contas: cinco opções que ajudam a controlar boletos e vencimentos pelo celular (Magnific)

App para organizar contas: cinco opções que ajudam a controlar boletos e vencimentos pelo celular (Magnific)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08h00.

Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 16h17.

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Administrar as contas de casa, de um escritório, de uma loja ou de um consultório é lidar com vários boletos por mês. Perder o prazo de um único pagamento já gera multa e juros, e em alguns casos pode resultar em corte de serviço.

Porém, em 2026, só o celular já dá conta de todo esse processo: enquanto os apps de bancos lidam com o pagamento e transferências, na parte da organização, entram os apps de controle de contas, que cadastram vencimentos, disparam alertas e mostram o que já foi pago. Nossa seleção levou em conta quatro critérios:

  • Capacidade de cadastrar contas com data de vencimento e enviar lembretes antes do prazo;
  • Organização visual dos compromissos financeiros do mês, com separação entre o que já foi pago e o que ainda está pendente;
  • Disponibilidade no Brasil, com preços em reais e suporte em português;
  • Variedade de perfis atendidos, de quem busca um gerenciador financeiro completo a quem precisa de uma agenda simples de vencimentos.

Apps de controle financeiro com lembrete de boletos

Mobills

Aplicativo Mobills

O Mobills reúne cadastro de contas, controle de cartões de crédito, orçamento mensal e alertas de vencimento em um único painel. A versão gratuita permite acompanhar despesas e receitas com limite de uma conta cadastrada. Quem assina o Premium desbloqueia integração bancária via Open Finance, metas de economia, relatórios detalhados e importação de extratos.

Para boletos, o app permite lançar cada conta com data de vencimento e configurar lembretes. O diferencial frente a apps mais simples está na visão consolidada: o usuário enxerga se o conjunto de boletos e faturas ainda cabe no orçamento antes de pagar. A versão web complementa o celular e permite consultar as contas no computador.

  • Plataformas: Android, iOS e web;
  • Versão gratuita: sim, com limite de uma conta e funcionalidades básicas;
  • Plano Premium: a partir de R$ 8,40/mês no plano anual (valores variam conforme plataforma e campanha — há também o plano PRO, com assistente de IA via WhatsApp);
  • Integração bancária: sim, via Open Finance (no plano Premium);
  • Alertas de vencimento: sim, configuráveis por conta.

Money Lover

O Money Lover é um gerenciador financeiro com interface visual bem resolvida e suporte a português. O app permite registrar despesas, criar orçamentos por categoria, configurar lembretes de contas e gerenciar múltiplas carteiras — uma para gastos pessoais e outra para o trabalho, por exemplo. O recurso de transações recorrentes avisa sobre pagamentos fixos sem precisar relançar a conta todo mês.

A versão gratuita funciona para uso básico, mas impõe limite de dez transações por carteira a cada mês e exibe anúncios. O Premium é cobrado como compra única (sem mensalidade), o que torna o custo-benefício atrativo para quem pretende usar o app por mais de um ano.

  • Plataformas: Android e iOS;
  • Versão gratuita: sim, com limite de 10 transações por carteira/mês e anúncios;
  • Premium: compra vitalícia — referências públicas de 2026 indicam valores entre R$ 99,90 e R$ 109,90 (o preço pode variar conforme a loja e o momento da compra);
  • Lembretes de contas: sim, com recorrência configurável;
  • Idioma: português (tradução parcial em algumas telas secundárias).

Organizze

Organizze

O Organizze tem interface mais enxuta e prioriza a clareza na organização de receitas, despesas, cartões e transferências. O app oferece alertas de vencimento, categorias personalizáveis e relatórios por mês. Não há versão gratuita permanente — o teste dura sete dias, sem exigência de cartão de crédito.

O plano Manual atende quem aceita lançar as contas por conta própria e quer uma visão organizada do mês. O plano Conectado importa movimentações bancárias via Open Finance. Para boletos recorrentes como aluguel, condomínio e internet, a criação de lançamentos recorrentes com alerta configurado alguns dias antes do vencimento resolve o problema.

  • Plataformas: Android, iOS e web;
  • Versão gratuita: não (teste de 7 dias sem cartão);
  • Plano Manual: R$ 35/mês;
  • Plano Conectado: R$ 45/mês (importação bancária via Open Finance, até 3 contas);
  • Parceria Serasa Premium: assinantes recebem o plano Manual incluso e desconto de 20% no Conectado;
  • Alertas de vencimento: sim, por conta e categoria.

Minhas Economias

O Minhas Economias é a opção com menor barreira de entrada entre os gerenciadores completos. O cadastro é gratuito e dá acesso a orçamento, metas, categorização de gastos e painel de acompanhamento financeiro. A conexão com contas bancárias via Open Finance também está disponível.

É indicado para quem quer criar o hábito de registrar despesas e prever pagamentos antes de investir em uma assinatura. Para usar o app como sistema de alerta, basta cadastrar os boletos fixos como despesas futuras assim que o valor for conhecido e revisar a agenda financeira uma vez por semana. O app tem plano pago ("Meu Clube") com funcionalidades extras, mas o acesso básico já cobre o essencial.

  • Plataformas: Android, iOS e web;
  • Versão gratuita: sim, com funcionalidades básicas de controle e orçamento;
  • Plano pago (Meu Clube): opcional, com recursos adicionais;
  • Integração bancária: sim, via Open Finance;
  • Cadastro: por e-mail, sem exigência de dados bancários para começar.

Minhas Contas (Serasa)

O Minhas Contas é uma funcionalidade gratuita dentro do app da Serasa. Ao habilitar o recurso, o app puxa boletos registrados no CPF do usuário e os organiza por data de vencimento. Alertas são enviados antes do prazo, e o pagamento pode ser feito ali mesmo — via Pix, cartão de crédito ou Carteira Digital Serasa. O app também notifica quando um boleto novo é emitido no CPF, o que ajuda a identificar cobranças indevidas ou fraude.

Não é um gerenciador financeiro completo — não há orçamento por categoria nem relatórios de gastos. Mas para quem precisa de uma central que reúna boletos e avise sobre vencimentos sem custo, o Minhas Contas resolve o problema com pouco esforço de configuração.

  • Plataformas: Android, iOS e web (dentro do app ou site da Serasa);
  • Custo: gratuito;
  • Detecção de boletos: automática, via CPF cadastrado (DDA);
  • Alertas de vencimento: sim, com notificação antes do prazo;
  • Formas de pagamento: Pix, cartão de crédito, Carteira Digital Serasa, banco ou lotérica;
  • Benefício extra: alerta de boletos novos emitidos no CPF (prevenção de fraude).
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