Os 5 melhores apps para organizar contas e nunca mais esquecer um boleto

App para organizar contas: cinco opções que ajudam a controlar boletos e vencimentos pelo celular (Magnific)
Colaboradora
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08h00.
Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 16h17.
Administrar as contas de casa, de um escritório, de uma loja ou de um consultório é lidar com vários boletos por mês. Perder o prazo de um único pagamento já gera multa e juros, e em alguns casos pode resultar em corte de serviço.
Porém, em 2026, só o celular já dá conta de todo esse processo: enquanto os apps de bancos lidam com o pagamento e transferências, na parte da organização, entram os apps de controle de contas, que cadastram vencimentos, disparam alertas e mostram o que já foi pago. Nossa seleção levou em conta quatro critérios:
O Mobills reúne cadastro de contas, controle de cartões de crédito, orçamento mensal e alertas de vencimento em um único painel. A versão gratuita permite acompanhar despesas e receitas com limite de uma conta cadastrada. Quem assina o Premium desbloqueia integração bancária via Open Finance, metas de economia, relatórios detalhados e importação de extratos.
Para boletos, o app permite lançar cada conta com data de vencimento e configurar lembretes. O diferencial frente a apps mais simples está na visão consolidada: o usuário enxerga se o conjunto de boletos e faturas ainda cabe no orçamento antes de pagar. A versão web complementa o celular e permite consultar as contas no computador.
O Money Lover é um gerenciador financeiro com interface visual bem resolvida e suporte a português. O app permite registrar despesas, criar orçamentos por categoria, configurar lembretes de contas e gerenciar múltiplas carteiras — uma para gastos pessoais e outra para o trabalho, por exemplo. O recurso de transações recorrentes avisa sobre pagamentos fixos sem precisar relançar a conta todo mês.
A versão gratuita funciona para uso básico, mas impõe limite de dez transações por carteira a cada mês e exibe anúncios. O Premium é cobrado como compra única (sem mensalidade), o que torna o custo-benefício atrativo para quem pretende usar o app por mais de um ano.
O Organizze tem interface mais enxuta e prioriza a clareza na organização de receitas, despesas, cartões e transferências. O app oferece alertas de vencimento, categorias personalizáveis e relatórios por mês. Não há versão gratuita permanente — o teste dura sete dias, sem exigência de cartão de crédito.
O plano Manual atende quem aceita lançar as contas por conta própria e quer uma visão organizada do mês. O plano Conectado importa movimentações bancárias via Open Finance. Para boletos recorrentes como aluguel, condomínio e internet, a criação de lançamentos recorrentes com alerta configurado alguns dias antes do vencimento resolve o problema.
O Minhas Economias é a opção com menor barreira de entrada entre os gerenciadores completos. O cadastro é gratuito e dá acesso a orçamento, metas, categorização de gastos e painel de acompanhamento financeiro. A conexão com contas bancárias via Open Finance também está disponível.
É indicado para quem quer criar o hábito de registrar despesas e prever pagamentos antes de investir em uma assinatura. Para usar o app como sistema de alerta, basta cadastrar os boletos fixos como despesas futuras assim que o valor for conhecido e revisar a agenda financeira uma vez por semana. O app tem plano pago ("Meu Clube") com funcionalidades extras, mas o acesso básico já cobre o essencial.
O Minhas Contas é uma funcionalidade gratuita dentro do app da Serasa. Ao habilitar o recurso, o app puxa boletos registrados no CPF do usuário e os organiza por data de vencimento. Alertas são enviados antes do prazo, e o pagamento pode ser feito ali mesmo — via Pix, cartão de crédito ou Carteira Digital Serasa. O app também notifica quando um boleto novo é emitido no CPF, o que ajuda a identificar cobranças indevidas ou fraude.
Não é um gerenciador financeiro completo — não há orçamento por categoria nem relatórios de gastos. Mas para quem precisa de uma central que reúna boletos e avise sobre vencimentos sem custo, o Minhas Contas resolve o problema com pouco esforço de configuração.