Dyson lança escova de dente de quase R$ 3 mil com IA e câmera

Dyson: empresa lançou escova de dente de alta tecnologia (Dyson /Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 14h01.
Última atualização em 1 de setembro de 2026 às 14h22.
A Dyson, marca conhecida por seus aspiradores de pó potentes e secadores de cabelo viralizados no TikTok, lançou seu mais novo produto nesta terça-feira, 1º: uma escova de dentes equipada com inteligência artificial (IA) e uma câmera embutida, vendida por US$ 499 (cerca de R$ 2.750, na cotação atual).
O aparelho integra um grupo crescente de dispositivos que tentam levar IA e captura de vídeo para objetos do dia a dia pouco associados a esse tipo de tecnologia — um nicho que, até agora, ainda não conseguiu conquistar o interesse do público em geral.
A empresa, mais conhecida por aspiradores de pó e secadores de cabelo, não divulgou detalhes técnicos completos sobre como a câmera e a IA funcionam dentro da escova, nem uma data específica de disponibilidade mais ampla no mercado.
O lançamento da Dyson reflete uma tendência mais ampla entre fabricantes de eletrônicos: embutir sensores, câmeras e processamento de IA em produtos que tradicionalmente nunca precisaram desse tipo de recurso, na aposta de que a tecnologia pode agregar valor mesmo a itens simples do cotidiano.O amor na era dos tokens: por que tanta gente se apaixona, namora e até casa com IAs
Apesar do esforço crescente de diferentes empresas nessa direção, esse tipo de produto ainda enfrenta dificuldade para se tornar mainstream — e o preço elevado da escova da Dyson, quase dez vezes o valor de um aparelho elétrico comum, deve reforçar esse desafio.