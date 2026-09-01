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Dyson lança escova de dente de quase R$ 3 mil com IA e câmera

Produto integra o crescente grupo de dispositivos que colocam inteligência artificial e vídeo em lugares pouco convencionais — mas que ainda não conquistaram o público em geral

Dyson: empresa lançou escova de dente de alta tecnologia (Dyson /Divulgação)

Dyson: empresa lançou escova de dente de alta tecnologia (Dyson /Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 14h01.

Última atualização em 1 de setembro de 2026 às 14h22.

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A Dyson, marca conhecida por seus aspiradores de pó potentes e secadores de cabelo viralizados no TikTok, lançou seu mais novo produto nesta terça-feira, 1º: uma escova de dentes equipada com inteligência artificial (IA) e uma câmera embutida, vendida por US$ 499 (cerca de R$ 2.750, na cotação atual).

O aparelho integra um grupo crescente de dispositivos que tentam levar IA e captura de vídeo para objetos do dia a dia pouco associados a esse tipo de tecnologia — um nicho que, até agora, ainda não conseguiu conquistar o interesse do público em geral.

A empresa, mais conhecida por aspiradores de pó e secadores de cabelo, não divulgou detalhes técnicos completos sobre como a câmera e a IA funcionam dentro da escova, nem uma data específica de disponibilidade mais ampla no mercado.

Um padrão que ainda busca seu público

O lançamento da Dyson reflete uma tendência mais ampla entre fabricantes de eletrônicos: embutir sensores, câmeras e processamento de IA em produtos que tradicionalmente nunca precisaram desse tipo de recurso, na aposta de que a tecnologia pode agregar valor mesmo a itens simples do cotidiano.

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Apesar do esforço crescente de diferentes empresas nessa direção, esse tipo de produto ainda enfrenta dificuldade para se tornar mainstream — e o preço elevado da escova da Dyson, quase dez vezes o valor de um aparelho elétrico comum, deve reforçar esse desafio.

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