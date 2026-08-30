5 apps indispensáveis para planejar viagem em família

Toda família que já tentou planejar uma viagem pelo WhatsApp sabe que a experiência, às vezes, carrega várias mensagens perdidas, links aleatórios, comprovantes espalhados, preços sem confirmação e fotos que tornam o grupo caótico. Mas agora, já existem aplicativos que ajudam a organizar cada função do passeio e evitar estresses.

A seleção abaixo considera um app dedicado para cada ponto da viagem, a partir de quatro critérios:

Disponibilidade no Brasil com versão em português ou interface compreensível;

Plano gratuito funcional para o uso principal;

Possibilidade de colaboração entre membros da família em dispositivos diferentes;

Custo-benefício do plano pago, quando ele existe.

Melhores aplicativos para organizar viagens em família

Wanderlog

Wanderlog

O Wanderlog ajuda a montar o roteiro do dia a dia em uma interface que combina mapa interativo e cronograma. Cada membro da família pode sugerir restaurantes e passeios, enquanto uma ou duas pessoas reorganizam a versão final. O layout facilita, pois em vez de uma lista solta de nomes, todos veem os pins no mapa e conseguem avaliar distâncias entre um ponto e outro antes de fechar o dia.

O plano gratuito já permite criar roteiros, salvar locais, convidar colaboradores e importar dados básicos de viagem. A limitação fica nos recursos de conveniência — mapas offline, otimização de rota, exportação para outros apps e importação automática de reservas a partir do e-mail exigem a assinatura Pro. Para famílias com crianças, vale criar categorias como "dia de chuva" e "plano B": em viagens com imprevistos frequentes, a alternativa costuma ser mais útil do que a lista principal.

Disponibilidade: aplicativo para celular (Android e iPhone) e versão web;

Preço: gratuito para roteiros, colaboração e salvamento de locais; Pro por cerca de US$ 39,99/ano;

Colaboração: convite por link, edição em tempo real por todos os participantes;

No Pro: mapas offline, otimização de rota, exportação para Google Maps, anexos sem limite e importação automatizada de reservas do Gmail.

Google Maps

O Google Maps dispensa apresentação como navegador, mas a função menos conhecida — listas compartilhadas — resolve um dos gargalos de viagens em grupo. Em vez de enviar links soltos, a família cria listas temáticas ("Comer com crianças", "Passeios confirmados", "Hospedagem", "Farmácia e emergência") e convida os demais a editar, em que cada sugestão vira um pin no mapa.

Como a maioria das pessoas já tem o Google Maps instalado ou vinculado à conta Google, não há uma curva de aprendizado muito grande ou cadastro em plataforma nova. A desvantagem é que o app não organiza cronograma — ele mostra onde as coisas ficam, mas não quando fazer cada uma. Para famílias que dispensam um roteiro minuto a minuto e preferem um mapa com pins claros, é suficiente.

Disponibilidade: Android, iPhone, navegador e integração nativa com contas Google;

Preço: gratuito;

Colaboração: listas de locais editáveis por link, com notas curtas;

Recursos extras: rotas de carro, transporte público e a pé; download de mapas offline por região.

TripIt

Tripit

O TripIt é o app mais eficiente para reunir tudo o que já foi comprado — voos, hotéis, aluguel de carro, ingressos — em uma linha do tempo da viagem. O usuário encaminha os e-mails de confirmação para plans@tripit.com, e o app monta o itinerário com horários e números de reserva organizados, o que elimina a necessidade de procurar comprovantes em caixas de entrada diferentes no meio do deslocamento.

A versão gratuita cria e sincroniza itinerários, com inclusão manual de atividades e acesso em dispositivos diferentes. O TripIt Pro acrescenta alertas de voo em tempo real, monitoramento de mudanças de portão, rastreamento de assento e monitoramento de tarifa — recursos voltados a quem viaja de avião com frequência. Para viagens terrestres ou com poucos trechos, o plano gratuito dá conta.

Disponibilidade: aplicativo móvel (Android e iPhone) e web;

Preço: gratuito para criação de itinerários; Pro por US$ 49/ano, com período de teste antes da cobrança;

Colaboração: compartilhamento do itinerário por link;

No Pro: alertas de voo em tempo real, rastreamento de assento, monitoramento de tarifa e informações extras sobre deslocamentos.

PackPoint

Para quem tem dificuldade em montar mala, o PackPoint é a alternativa mais indicada. Nele, o usuário informa destino, data, duração e atividades previstas; o app gera uma sugestão de itens com base no clima e no tipo de viagem. A lista pode ser compartilhada com outros integrantes da família, o que distribui a responsabilidade de conferência — em vez de uma pessoa centralizar tudo, cada um sabe o que precisa levar.

A versão gratuita cobre a criação e o compartilhamento de listas. A edição Premium acrescenta integração com o TripIt, sincronização com Evernote, criação de atividades personalizadas e backup na nuvem. Uma dica operacional: não use uma única lista para toda a família. Duplique a estrutura para "mala da criança", "mala dos adultos", "bolsa de mão" e "itens compartilhados" (adaptador de tomada, carregador múltiplo, protetor solar, kit de primeiros socorros), marcando quem levará cada item.

Disponibilidade: Android e iPhone;

Preço: gratuito para criação e organização de listas; edição Premium paga, com valor variável por loja;

Colaboração: listas compartilháveis entre membros da família;

Recursos: sugestões automáticas por destino, clima, duração e atividades; listas salvas para reutilização.

Splitwise

O Splitwise resolve a prestação de contas de viagem: quem pagou o quê e quanto cada pessoa deve. O app permite criar um grupo da viagem, registrar cada gasto e dividir de formas diferentes — em partes iguais, por valores específicos, por porcentagem ou apenas entre quem participou daquela despesa. No fim da viagem, o saldo consolidado mostra quem deve a quem, sem planilha nem cálculo manual.

A limitação do plano gratuito é o número de lançamentos diários — cerca de três por dia, segundo relatos de usuários — além de anúncios entre as telas. Para viagens longas com muitas despesas compartilhadas, o plano pago pode compensar. A alternativa é consolidar: em vez de registrar cada cafezinho, a família combina um piso (gastos compartilhados acima de R$ 30, por exemplo) e nomeia as despesas de forma objetiva ("Mercado – jantar de terça", "Uber aeroporto"), o que torna a prestação de contas legível semanas depois.