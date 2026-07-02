Apps de viagem: o que realmente vale a pena instalar antes de sair de casa?

Mais de 900 milhões de pessoas usaram algum aplicativo de viagem em 2024, segundo o relatório anual da Business of Apps. Além disso, cerca de 68% das buscas por viagens partem de dispositivos móveis, e mais de 70% das reservas acontecem pela internet, de acordo a Trappe Digital. Todos esses dados mostram que viajar, hoje, envolve muito da tecnologia. Por isso, escolher os apps certos antes de embarcar pode ser a chave para evitar improvisos e reduzir custos.

Existem muitas preocupações quando pensamos numa viagem, e as separamos em quatro categorias principais: localização, organização financeira, roteiro e comunicação. Abaixo, os aplicativos que se destacam em cada uma delas.

Os melhores aplicativos para viajar

Localização, navegação e mapas offline

O Google Maps é o app de navegação mais usado por viajantes no mundo. Além de traçar rotas a pé, de carro e por transporte público, ele permite baixar o mapa de uma cidade ou região inteira para uso offline — recurso útil em áreas sem cobertura de dados móveis ou em viagens internacionais sem chip local. Para baixar, basta buscar a cidade, tocar no nome e selecionar "Baixar" na área de mapas offline.

Para quem depende de transporte público em grandes cidades, o Moovit oferece informações de linhas e horários, além de alertas de serviço, em mais de 3.500 cidades. O app funciona como complemento ao Google Maps em metrópoles onde o transporte coletivo é o principal meio de deslocamento.

O Maps.me é voltado a viajantes que exploram trilhas e áreas rurais sem cobertura de dados. Os mapas são baseados no OpenStreetMap e funcionam inteiramente offline, com marcação de pontos de interesse e estradas secundárias que nem sempre aparecem no Google Maps.

Roteiro e itinerário

Reunir passagens aéreas, reservas de hotel, ingressos e horários em um único lugar é o que apps de itinerário fazem de melhor. O TripIt permite ao usuário encaminhar os e-mails de confirmação de reservas para um endereço do app, e ele monta uma linha do tempo organizada com horários de voos e check-ins. O app tem cerca de 20 milhões de usuários e oferece versão gratuita; a versão Pro (US$ 49/ano) adiciona alertas de voo em tempo real e sugestões de voos alternativos. Em abril de 2026, o TripIt ganhou integração com a Apple Intelligence para transformar fotos e PDFs de bilhetes em itens de itinerário pelo iPhone.

O Wanderlog é mais visual e colaborativo. Cada ponto de interesse adicionado ao roteiro aparece em um mapa integrado, com cálculo de distância e tempo entre os locais — o que ajuda a organizar o dia sem desperdício de deslocamento. O app permite edição colaborativa em tempo real, como um documento compartilhado, e funciona bem para viagens em grupo.

Para quem usa iPhone, o Tripsy é um app brasileiro que organiza voos, hospedagens, documentos e gastos em uma interface integrada aos dispositivos Apple. O app sincroniza com Apple Watch, aceita importação de reservas de mais de 700 provedores (Booking.com, Airbnb, companhias aéreas) e funciona offline. O plano gratuito cobre o básico; a assinatura Pro (R$ 19,90/mês ou R$ 99,90/ano) libera alertas de voos, documentos ilimitados, previsão do tempo por destino e rastreamento de gastos. O Tripsy não tem versão para Android.

Organização financeira e câmbio

O controle financeiro em viagem internacional envolve tanto acompanhar o câmbio e quanto dividir as despesas com acompanhantes. O Splitwise resolve essa segunda parte, registrando quem pagou o quê, em qualquer moeda, e calcula o saldo entre os participantes do grupo. Funciona em iOS e Android e não exige que todos os membros do grupo tenham o app instalado — os dados podem ser compartilhados por link.

Para conversão de moedas, o Currency Converter Plus funciona offline e armazena a última cotação atualizada, o que permite calcular valores sem conexão. A versão gratuita cobre as principais moedas; a paga remove anúncios.

Para quem viaja ao exterior com frequência, contas globais como Wise e Nomad permitem comprar moedas estrangeiras com taxas de câmbio mais próximas do comercial e IOF reduzido em relação aos bancos tradicionais. A Wise opera em mais de 40 moedas e permite manter saldo em várias delas ao mesmo tempo; a Nomad oferece conta em dólar com cartão de débito aceito em compras no exterior.

Tradução e comunicação

O Google Tradutor aceita tradução por texto e voz, além de tradução visual pela câmera — e permite baixar pacotes de idiomas para uso offline. O recurso de tradução por câmera é útil para ler cardápios e placas em outros idiomas: basta apontar o celular para o texto e a tradução aparece sobreposta na tela, em tempo real.

Para conversas faladas, o próprio Google Tradutor oferece o modo de conversa, que alterna entre dois idiomas e traduz a fala de cada interlocutor. O Apple Tradutor, pré-instalado em iPhones, tem função semelhante e funciona offline com idiomas baixados antes da viagem.

Para conectividade, apps de eSIM como Airalo e Holafly permitem comprar planos de dados internacionais antes do embarque e ativá-los direto no celular, sem precisar de chip físico. A GSMA estima que conexões via eSIM devem alcançar 2,5 bilhões até 2028.