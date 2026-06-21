Organize sua rotina com estes 6 aplicativos essenciais de produtividade

A tecnologia está tão integrada ao trabalho e ao estudo que é comum pensar que basta instalar o aplicativo certo para ficar mais organizado, mas os números sugerem outra coisa. Apesar dos apps de produtividade estarem entre os mais baixados no Brasil em 2025, menos de 4% dos usuários permanecem ativos nessas plataformas nos 30 dias após a instalação, segundo a Sensor Tower.

Um dos fatores por trás dessa evasão é o modelo de negócio dos próprios apps, visto que a maioria oferece versões gratuitas com recursos ou tempo de uso limitados, e as assinaturas que liberam o acesso completo variam de US$ 5 a US$ 20 por mês — um custo que nem sempre se justifica para quem precisa de serviços mais básicos.

Porém, existem apps gratuitos de produtividade que dão conta de processos inteiros. Veja seis opções que funcionam por tempo indeterminado, sem travas que forcem o upgrade.

Os seis melhores aplicativos gratuitos de produtividade

Notion

O Notion é parecido com um caderno digital, em que cada página pode virar uma lista de tarefas, um banco de dados, um wiki ou um planejamento de projeto, dependendo de como o usuário monta a estrutura. O plano gratuito oferece páginas e blocos ilimitados para uso individual, sem prazo de expiração.

As limitações da versão sem custo se concentram no upload de arquivos (máximo de 5 MB por arquivo) e no histórico de versões, que cobre apenas sete dias. O número de convidados com acesso ao workspace é de até dez pessoas, em modo leitura. A IA integrada do Notion, que gera textos e preenche tabelas, é um recurso pago à parte.

É uma alternativa que faz sentido para estudantes que precisam reunir cronogramas e links de referência em um só lugar; freelancers que gerenciam prazos e clientes sem depender de planilhas separadas.

Trello

O Trello organiza tarefas em quadros com colunas que representam etapas. Ele imita o formato Kanban, em que cada cartão se move de "a fazer" para "em andamento" até chegar a "concluído". O plano gratuito permite até dez quadros por workspace, com cartões ilimitados e até dez colaboradores.

A versão sem custo inclui ainda 250 execuções de automação por mês com o Butler, o motor de regras do Trello que move cartões ou envia alertas com base em gatilhos definidos pelo usuário. O limite de anexo por cartão é de 10 MB. Visualizações como calendário e linha do tempo ficam restritas aos planos pagos (a partir de US$ 5 por usuário ao mês).

Faz sentido para profissionais que pensam de forma visual e precisam enxergar o fluxo de trabalho de um projeto; estudantes que dividem entregas em grupo.

TickTick

O TickTick tem várias funções interessantes de produtividade: lista de tarefas, calendário, rastreador de hábitos e cronômetro Pomodoro. A versão gratuita permite até nove listas e 99 tarefas por lista, com sincronização entre celular e computador.

O Pomodoro nativo divide o tempo em blocos de foco (25 minutos, por padrão) com pausas curtas entre eles, e o rastreador de hábitos monitora metas diárias como horas de estudo e exercícios. A versão paga (US$ 35,99 por ano) libera mais listas, estatísticas detalhadas, visualizações de calendário expandidas e assinatura de agendas externas.

É uma ótima ferramenta para quem tem dificuldade de se organizar e perde prazos. Com ele, é possível criar lembretes diretos com blocos de tempo, além de separar blocos de foco com o Pomodoro, sem precisar de um app dedicado só para isso.

Google Agenda

O Google Agenda é o app de calendário mais usado no mundo e não tem versão paga individual — todos os recursos são gratuitos para quem tem uma conta Google.

A plataforma aceita múltiplos calendários com cores diferentes, lembretes por notificação push e por e-mail, compartilhamento de agendas e integração nativa com o Google Meet (reuniões de até 60 minutos com cem participantes).

A ausência de paywall faz do Google Agenda a base mais estável para a técnica de time blocking, a tecnologia de reservar blocos fixos no calendário para cada tipo de tarefa e impedir que reuniões e demandas avulsas ocupem o tempo de trabalho concentrado. A sincronização funciona em Android, iOS, navegador e desktop, e a integração com apps de terceiros (Notion e Trello, por exemplo) é ampla.

Qualquer pessoa que concilie trabalho e estudo em uma rotina que muda com frequência se beneficia das ferramentas do Google Agenda. Por exemplo, é possível criar blocos de faixa de cor fixa para estudo e trabalho, sincronizar convites de reunião e acionar alertas para não perder prazos de entrega.

Google Keep e Todoist

O Keep é o bloco de notas do Google, que tem aplicativo para celular e extensão para o navegador. O app aceita texto, listas, fotos e gravações de áudio, tudo sincronizado com a conta Google sem limite de armazenamento próprio (o espaço compartilha os 15 GB gratuitos do Google Drive, Gmail e Fotos).

No Google Keep, os lembretes podem ser programados por horário ou por localização — o app avisa quando o usuário chega ao escritório, por exemplo, sendo todos esses recursos gratuitos.

O Todoist também é uma lista, mas mais focada em tarefas. O usuário cria a tarefa com data e horário, sem ter que criar vários campos para isso. A versão gratuita permite até cinco projetos ativos e até 25 colaboradores por projeto, com histórico de atividade de uma semana.

As limitações do Todoist gratuito são mais apertadas que as dos outros apps da lista. Não há filtros personalizados além dos três inclusos, o upload de arquivos é limitado a 5 MB e lembretes são exclusivos do plano Pro (US$ 5 por mês). Para quem precisa de listas simples com entrada rápida e não depende de filtros avançados, o plano gratuito funciona.