Canais e comunidades do WhatsApp: o que são, como criar e quando usar cada um

Há muito tempo o WhatsApp não é mais só um app de conversas entre dois contatos. Com mais de dois bilhões de usuários no mundo, o mensageiro da Meta agora tem recursos voltados para comunicação em escala: canais e comunidades do WhatsApp.

Os dois formatos ajudam a alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo, mas funcionam de formas diferentes— e confundi-los pode comprometer a organização de quem administra e a experiência de quem participa.

O que são canais do WhatsApp?

Os canais do WhatsApp são espaços de comunicação unilateral, lançados no Brasil em 2023. Nos canais, apenas os administradores publicam mensagens. Os seguidores, por sua vez, recebem o conteúdo na aba "Atualizações" e podem reagir com emojis, mas não enviam mensagens nem visualizam quem mais segue o canal.

O número de seguidores é ilimitado. Além disso, o WhatsApp não exibe o telefone de nenhum participante, nem do administrador, o que torna o formato seguro para quem quer distribuir conteúdo sem expor dados pessoais. Por outro lado, as mensagens dos canais não contam com criptografia de ponta a ponta — diferente das conversas e grupos comuns do app.

O que são comunidades do WhatsApp?

As comunidades do WhatsApp, lançadas em janeiro de 2023 no Brasil, funcionam como um agrupador de subgrupos relacionados a um mesmo tema. Pense nelas como um "guarda-chuva": uma comunidade escolar, por exemplo, pode reunir grupos separados para pais do 1º ano, comissão de formatura, professores de educação física e organização de eventos.

Cada comunidade comporta até 50 grupos, com um limite de 1.024 membros por grupo e até 5.000 pessoas no grupo de avisos, onde apenas os administradores enviam comunicados para todos os participantes de uma vez. As mensagens trocadas nos subgrupos têm criptografia de ponta a ponta, mas os números de telefone ficam visíveis dentro de cada grupo.

Qual a diferença entre canal e comunidade no WhatsApp?

Os canais funcionam como um boletim, em que o administrador publica e os seguidores apenas leem. Já as comunidades permitem interação entre os membros nos subgrupos, com troca de mensagens em via dupla.

Em relação à privacidade, os canais ocultam o telefone de todos os participantes, enquanto as comunidades mantêm os números visíveis nos grupos. Quanto à criptografia, apenas as comunidades contam com proteção de ponta a ponta nas mensagens.

Em capacidade, canais não têm limite de seguidores. Comunidades aceitam até 50 grupos e 5.000 pessoas no grupo de avisos.

Para quem é indicado cada recurso?

Os canais funcionam bem para veículos de imprensa, marcas, criadores de conteúdo, órgãos públicos e qualquer perfil que precise distribuir informação para um público amplo sem abrir espaço para debate. O formato é ideal para boletins, lançamentos de produtos, alertas e coberturas em tempo real.

As comunidades atendem melhor estruturas que precisam de interação segmentada: escolas com subgrupos por turma, empresas com divisões por setor, condomínios com grupos para manutenção e eventos, ou projetos que combinam avisos centralizados com discussões temáticas.

Como criar um canal no WhatsApp?

Abra o WhatsApp e vá até a aba Atualizações; Toque no ícone de "+" e selecione Criar canal; Leia os avisos e toque em Continuar; Defina nome, descrição e imagem do canal; Toque em Criar canal para finalizar.

Depois de criado, o administrador pode compartilhar o link de convite em conversas, status ou redes sociais. É possível adicionar até 16 administradores para ajudar na gestão. A criação é gratuita e funciona no WhatsApp pessoal e no WhatsApp Business, tanto em celulares Android e iPhone quanto no WhatsApp Web.

Como criar uma comunidade no WhatsApp

Abra o WhatsApp e vá até a aba Comunidades; Toque em Nova comunidade; Insira nome, descrição e imagem; Adicione grupos existentes ou crie subgrupos do zero; Confirme a criação.

O app gera um grupo de avisos de forma automática. Esse grupo é o único em que apenas administradores podem publicar, e as mensagens enviadas nele chegam a todos os membros da comunidade, independente do subgrupo a que pertencem.

Como manter um fluxo saudável de mensagens

O excesso de notificações é o principal motivo pelo qual as pessoas silenciam grupos e deixam de acompanhar canais. Em ambos os casos, mensagens curtas e diretas têm mais chance de serem lidas do que blocos longos de texto — o próprio formato do WhatsApp favorece a leitura rápida em tela de celular. Mas algumas práticas específicas para cada formato ajudam a manter a comunicação organizada:

Para canais:

definir uma frequência previsível de publicação (como um boletim diário ou um resumo semanal) evita que os seguidores desativem as notificações;

usar enquetes com regularidade funciona como termômetro de engajamento, já que o formato não permite respostas em texto aberto por padrão;

manter coerência no tipo de conteúdo publicado — tom e periodicidade — reduz a perda de seguidores.

Para comunidades: