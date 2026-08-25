A comida é bonita, mas a foto ficou feia? Conheça 5 recursos que podem ajudar com o clique

Fotos de comida com celular: apps e acessórios que melhoram cor e textura nas imagens de pratos (Magnific)
Colaboradora
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 09h54.
Há alguns anos, tirar fotos de comida com o celular não passava de um registro casual — o prato bonito ou diferente que ia direto para o story sem muita edição. Porém, para além do usuário comum, as redes sociais viraram uma espécie de vitrine de restaurantes e confeitarias, sem contar os criadores de conteúdo, que transformaram experiências gastronômicas em formato de publicação.
A foto de comida deixou de ser esse registro informal e agora é um produto, com valor comercial próprio. Com isso, pede recursos como luz, ângulo e edição, todos fatores que separam uma imagem amadora de uma publicação com aspecto profissional. Pensando nisso, a seleção abaixo reúne seis recursos — entre apps e acessórios — voltados a quem fotografa comida com celular, seja para redes sociais, cardápios digitais, matérias gastronômicas ou catálogos de delivery, a partir de quatro pontos:
O Foodie é o app mais direto para quem quer fotografar pratos e publicar em seguida. Desenvolvido pela SNOW Corporation, ele se diferencia dos editores genéricos por oferecer filtros criados para alimentos, com prévia ao vivo na tela — o usuário vê o efeito aplicado antes de tirar a foto.
A interface é enxuta e dispensa curva de aprendizado. Para quem administra um restaurante pequeno ou precisa de uma foto rápida de um prato sem montar edição elaborada, o Foodie resolve com poucos toques. A limitação fica por conta da edição pós-captura, que é básica e não substitui um editor dedicado.
O Snapseed é o recurso gratuito mais completo para quem quer uma foto de comida com aparência natural e controle real sobre cada ajuste. Diferente de apps baseados em filtros, ele permite editar áreas específicas da imagem — recuperar sombras de um molho escuro ou reduzir o brilho excessivo de louça branca sem alterar o fundo.
Desenvolvido pelo Google, o app não tem anúncios e não bloqueia recursos atrás de versão paga. É a escolha mais indicada para perfis de restaurantes e criadores de conteúdo de receitas que precisam de edição precisa sem custo. A curva de aprendizado é um pouco maior que a do Foodie, mas o ganho em controle compensa.
A Ulanzi VL49 RGB é o acessório com maior impacto visível na qualidade da foto de comida. Ela substitui a luz fraca ou amarelada do ambiente por uma fonte portátil com reprodução de cor fiel, o que faz diferença para mostrar o tom de carnes, folhas, molhos e sobremesas. Para quem produz fotos com frequência e não pode depender de luz natural — cozinhas sem janela ou restaurantes à noite —, é o item que mais muda o resultado.
O painel tem 60 LEDs com CRI superior a 95, temperatura de cor ajustável de 2.500 K a 9.000 K e fixação magnética, além de rosca padrão de 1/4 de polegada para uso em tripés. A bateria interna de 2.000 mAh entrega cerca de duas horas no brilho máximo e até dez horas no mínimo. No Brasil, o preço varia conforme o vendedor: há ofertas em marketplaces como Shopee, Mercado Livre e Amazon a partir de R$ 120, enquanto lojas especializadas podem chegar a R$ 290.
O MT-16 resolve um problema pouco visível, mas decisivo: tremido e dificuldade de repetir o mesmo enquadramento entre uma foto e outra. É um minitripé extensível que também funciona como pegador de mão, útil em fotos de mesa e imagens verticais para Reels ou Stories.
Ele é indicado para quem fotografa sozinho e precisa das mãos livres — seja para usar o temporizador ou organizar o prato enquanto a câmera permanece fixa. Com 170 g e extensão de 22 cm a 44 cm, cabe em qualquer bolsa. O preço varia conforme o kit acompanhar suporte de celular, cabeça esférica ou acessórios adicionais.
A Apexel Macro 100 mm é uma compra de nicho, mas eficiente para fotografar detalhes que a câmera principal do celular não reproduz com proximidade suficiente: gotas sobre frutas, crosta de pão, grãos de sal, bolhas de café, queijo derretido e textura de sobremesas. Ela usa um clipe universal que encaixa sobre a lente do celular e custa menos que trocar de smartphone.
É indicada para criadores de receitas e pequenos negócios de confeitaria que fotografam detalhes de acabamento. O resultado funciona melhor como segunda imagem de um carrossel — uma foto ampla para mostrar a apresentação e outra fechada para destacar textura e frescor. A macro não substitui a câmera principal para fotos do prato inteiro. Antes de comprar, confirme se o clipe encaixa sobre a câmera do seu modelo, já que capas grossas podem causar desalinhamento.