Tecnologia

A comida é bonita, mas a foto ficou feia? Conheça 5 recursos que podem ajudar com o clique

De apps gratuitos a acessórios de luz e estabilidade, um kit acessível para fotografar pratos com o smartphone

Fotos de comida com celular: apps e acessórios que melhoram cor e textura nas imagens de pratos (Magnific)

Fotos de comida com celular: apps e acessórios que melhoram cor e textura nas imagens de pratos (Magnific)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 09h54.

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Há alguns anos, tirar fotos de comida com o celular não passava de um registro casual — o prato bonito ou diferente que ia direto para o story sem muita edição. Porém, para além do usuário comum, as redes sociais viraram uma espécie de vitrine de restaurantes e confeitarias, sem contar os criadores de conteúdo, que transformaram experiências gastronômicas em formato de publicação.

A foto de comida deixou de ser esse registro informal e agora é um produto, com valor comercial próprio. Com isso, pede recursos como luz, ângulo e edição, todos fatores que separam uma imagem amadora de uma publicação com aspecto profissional. Pensando nisso, a seleção abaixo reúne seis recursos — entre apps e acessórios — voltados a quem fotografa comida com celular, seja para redes sociais, cardápios digitais, matérias gastronômicas ou catálogos de delivery, a partir de quatro pontos:

  • Disponibilidade no Brasil: todos os itens podem ser obtidos em lojas nacionais ou nas lojas de aplicativos sem restrição regional;
  • Custo acessível: a seleção combina opções gratuitas com acessórios de investimento moderado;
  • Facilidade de uso: nenhum dos recursos exige conhecimento técnico avançado para entregar resultado visível;
  • Impacto real na imagem: cada item resolve um problema específico — cor, luz, estabilidade, edição ou detalhe — que a câmera do celular sozinha não resolve.

Apps para captura e edição de fotos de comida

Foodie

Foodie - Câmera para a vida (Reprodução/Linecorp.com)

O Foodie é o app mais direto para quem quer fotografar pratos e publicar em seguida. Desenvolvido pela SNOW Corporation, ele se diferencia dos editores genéricos por oferecer filtros criados para alimentos, com prévia ao vivo na tela — o usuário vê o efeito aplicado antes de tirar a foto.

A interface é enxuta e dispensa curva de aprendizado. Para quem administra um restaurante pequeno ou precisa de uma foto rápida de um prato sem montar edição elaborada, o Foodie resolve com poucos toques. A limitação fica por conta da edição pós-captura, que é básica e não substitui um editor dedicado.

  • Desenvolvedora: SNOW Corporation;
  • Plataformas: Android e iOS;
  • Preço: gratuito para download, com eventuais recursos pagos dentro do app;
  • Filtros: mais de 30 ao vivo, incluindo séries como Yum, Fresh, BBQ, Crispy e Chewy;
  • Melhor uso: fotografe de cima pratos planos — pizza, massas, bowls, sobremesas e mesas postas.

Snapseed

O Snapseed é o recurso gratuito mais completo para quem quer uma foto de comida com aparência natural e controle real sobre cada ajuste. Diferente de apps baseados em filtros, ele permite editar áreas específicas da imagem — recuperar sombras de um molho escuro ou reduzir o brilho excessivo de louça branca sem alterar o fundo.

Desenvolvido pelo Google, o app não tem anúncios e não bloqueia recursos atrás de versão paga. É a escolha mais indicada para perfis de restaurantes e criadores de conteúdo de receitas que precisam de edição precisa sem custo. A curva de aprendizado é um pouco maior que a do Foodie, mas o ganho em controle compensa.

  • Desenvolvedora: Google;
  • Plataformas: Android, iPhone e iPad;
  • Preço: gratuito, sem anúncios e sem versão Pro;
  • Formatos aceitos: JPEG e RAW compatíveis;
  • Ferramentas-chave: Ajustar imagem, Seletivo, Pincel, Curvas, Correção e Perspectiva;
  • Recurso para comida: "Seletivo" — permite clarear ou saturar apenas o prato, sem mexer no restante da foto.

Acessórios para fotos de comida com celular

Painel de LED Ulanzi VL49 RGB

Ulanzi VL49 RGB

A Ulanzi VL49 RGB é o acessório com maior impacto visível na qualidade da foto de comida. Ela substitui a luz fraca ou amarelada do ambiente por uma fonte portátil com reprodução de cor fiel, o que faz diferença para mostrar o tom de carnes, folhas, molhos e sobremesas. Para quem produz fotos com frequência e não pode depender de luz natural — cozinhas sem janela ou restaurantes à noite —, é o item que mais muda o resultado.

O painel tem 60 LEDs com CRI superior a 95, temperatura de cor ajustável de 2.500 K a 9.000 K e fixação magnética, além de rosca padrão de 1/4 de polegada para uso em tripés. A bateria interna de 2.000 mAh entrega cerca de duas horas no brilho máximo e até dez horas no mínimo. No Brasil, o preço varia conforme o vendedor: há ofertas em marketplaces como Shopee, Mercado Livre e Amazon a partir de R$ 120, enquanto lojas especializadas podem chegar a R$ 290.

  • Marca: Ulanzi;
  • Modelo: VL49 RGB;
  • Tipo: painel de luz LED portátil;
  • LEDs: 60 (20 brancos, 20 quentes e 20 RGB);
  • Temperatura de cor: 2.500 K a 9.000 K;
  • CRI: superior a 95;
  • Brilho: até 800 lux a 0,5 m;
  • Bateria: 2.000 mAh, recarregável via USB-C;
  • Autonomia: de 2 horas (brilho máximo) a 10 horas (brilho mínimo);
  • Montagem: rosca 1/4", sapatas frias laterais e fixação magnética;
  • Peso: cerca de 100 g;
  • Preço: entre R$ 120 e R$ 160.

Tripé Ulanzi MT-16

O MT-16 resolve um problema pouco visível, mas decisivo: tremido e dificuldade de repetir o mesmo enquadramento entre uma foto e outra. É um minitripé extensível que também funciona como pegador de mão, útil em fotos de mesa e imagens verticais para Reels ou Stories.

Ele é indicado para quem fotografa sozinho e precisa das mãos livres — seja para usar o temporizador ou organizar o prato enquanto a câmera permanece fixa. Com 170 g e extensão de 22 cm a 44 cm, cabe em qualquer bolsa. O preço varia conforme o kit acompanhar suporte de celular, cabeça esférica ou acessórios adicionais.

  • Marca: Ulanzi;
  • Modelo: MT-16;
  • Tipo: minitripé extensível e pegador;
  • Material: ABS e alumínio;
  • Comprimento: de 22 cm (fechado) a 44 cm (estendido);
  • Peso: 170 g;
  • Carga máxima: 1,5 kg;
  • Fixação: rosca padrão 1/4";
  • Cabeça: articulada com rotação de 360°;
  • Acessório: sapata fria lateral para LED ou microfone;
  • Compatibilidade: celulares (com adaptador), câmeras de ação e câmeras leves;
  • Preço: entre R$ 100 e R$ 120.

Lente Macro Apexel APL-HB100MM

Lente Macro Apexel APL-HB100MM

A Apexel Macro 100 mm é uma compra de nicho, mas eficiente para fotografar detalhes que a câmera principal do celular não reproduz com proximidade suficiente: gotas sobre frutas, crosta de pão, grãos de sal, bolhas de café, queijo derretido e textura de sobremesas. Ela usa um clipe universal que encaixa sobre a lente do celular e custa menos que trocar de smartphone.

É indicada para criadores de receitas e pequenos negócios de confeitaria que fotografam detalhes de acabamento. O resultado funciona melhor como segunda imagem de um carrossel — uma foto ampla para mostrar a apresentação e outra fechada para destacar textura e frescor. A macro não substitui a câmera principal para fotos do prato inteiro. Antes de comprar, confirme se o clipe encaixa sobre a câmera do seu modelo, já que capas grossas podem causar desalinhamento.

  • Marca: Apexel;
  • Modelo: APL-HB100MM;
  • Tipo: lente macro para smartphone com clipe;
  • Ampliação: 10x;
  • Material óptico: vidro óptico HD com múltiplas camadas;
  • Corpo: alumínio;
  • Distância de foco: de 4 cm a 7 cm do objeto;
  • Compatibilidade: universal para a maior parte dos smartphones, desde que o clipe centralize sobre a lente principal;
  • Espessura aceita pelo clipe: de 6 mm a 10 mm;
  • Itens incluídos: lente, clipe, bolsa ou estojo, tampa e pano de limpeza;
  • Preço: até R$ 200.
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