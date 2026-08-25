A comida é bonita, mas a foto ficou feia? Conheça 5 recursos que podem ajudar com o clique

Há alguns anos, tirar fotos de comida com o celular não passava de um registro casual — o prato bonito ou diferente que ia direto para o story sem muita edição. Porém, para além do usuário comum, as redes sociais viraram uma espécie de vitrine de restaurantes e confeitarias, sem contar os criadores de conteúdo, que transformaram experiências gastronômicas em formato de publicação.

A foto de comida deixou de ser esse registro informal e agora é um produto, com valor comercial próprio. Com isso, pede recursos como luz, ângulo e edição, todos fatores que separam uma imagem amadora de uma publicação com aspecto profissional. Pensando nisso, a seleção abaixo reúne seis recursos — entre apps e acessórios — voltados a quem fotografa comida com celular, seja para redes sociais, cardápios digitais, matérias gastronômicas ou catálogos de delivery, a partir de quatro pontos:

Disponibilidade no Brasil: todos os itens podem ser obtidos em lojas nacionais ou nas lojas de aplicativos sem restrição regional;

Custo acessível: a seleção combina opções gratuitas com acessórios de investimento moderado;

Facilidade de uso: nenhum dos recursos exige conhecimento técnico avançado para entregar resultado visível;

Impacto real na imagem: cada item resolve um problema específico — cor, luz, estabilidade, edição ou detalhe — que a câmera do celular sozinha não resolve.

Apps para captura e edição de fotos de comida

Foodie

Foodie - Câmera para a vida (Reprodução/Linecorp.com)

O Foodie é o app mais direto para quem quer fotografar pratos e publicar em seguida. Desenvolvido pela SNOW Corporation, ele se diferencia dos editores genéricos por oferecer filtros criados para alimentos, com prévia ao vivo na tela — o usuário vê o efeito aplicado antes de tirar a foto.

A interface é enxuta e dispensa curva de aprendizado. Para quem administra um restaurante pequeno ou precisa de uma foto rápida de um prato sem montar edição elaborada, o Foodie resolve com poucos toques. A limitação fica por conta da edição pós-captura, que é básica e não substitui um editor dedicado.

Desenvolvedora: SNOW Corporation;

Plataformas: Android e iOS;

Preço: gratuito para download, com eventuais recursos pagos dentro do app;

Filtros: mais de 30 ao vivo, incluindo séries como Yum, Fresh, BBQ, Crispy e Chewy;

Melhor uso: fotografe de cima pratos planos — pizza, massas, bowls, sobremesas e mesas postas.

Snapseed

O Snapseed é o recurso gratuito mais completo para quem quer uma foto de comida com aparência natural e controle real sobre cada ajuste. Diferente de apps baseados em filtros, ele permite editar áreas específicas da imagem — recuperar sombras de um molho escuro ou reduzir o brilho excessivo de louça branca sem alterar o fundo.

Desenvolvido pelo Google, o app não tem anúncios e não bloqueia recursos atrás de versão paga. É a escolha mais indicada para perfis de restaurantes e criadores de conteúdo de receitas que precisam de edição precisa sem custo. A curva de aprendizado é um pouco maior que a do Foodie, mas o ganho em controle compensa.

Desenvolvedora: Google;

Plataformas: Android, iPhone e iPad;

Preço: gratuito, sem anúncios e sem versão Pro;

Formatos aceitos: JPEG e RAW compatíveis;

Ferramentas-chave: Ajustar imagem, Seletivo, Pincel, Curvas, Correção e Perspectiva;

Recurso para comida: "Seletivo" — permite clarear ou saturar apenas o prato, sem mexer no restante da foto.

Acessórios para fotos de comida com celular

Painel de LED Ulanzi VL49 RGB

Ulanzi VL49 RGB

A Ulanzi VL49 RGB é o acessório com maior impacto visível na qualidade da foto de comida. Ela substitui a luz fraca ou amarelada do ambiente por uma fonte portátil com reprodução de cor fiel, o que faz diferença para mostrar o tom de carnes, folhas, molhos e sobremesas. Para quem produz fotos com frequência e não pode depender de luz natural — cozinhas sem janela ou restaurantes à noite —, é o item que mais muda o resultado.

O painel tem 60 LEDs com CRI superior a 95, temperatura de cor ajustável de 2.500 K a 9.000 K e fixação magnética, além de rosca padrão de 1/4 de polegada para uso em tripés. A bateria interna de 2.000 mAh entrega cerca de duas horas no brilho máximo e até dez horas no mínimo. No Brasil, o preço varia conforme o vendedor: há ofertas em marketplaces como Shopee, Mercado Livre e Amazon a partir de R$ 120, enquanto lojas especializadas podem chegar a R$ 290.

Marca: Ulanzi;

Modelo: VL49 RGB;

Tipo: painel de luz LED portátil;

LEDs: 60 (20 brancos, 20 quentes e 20 RGB);

Temperatura de cor: 2.500 K a 9.000 K;

CRI: superior a 95;

Brilho: até 800 lux a 0,5 m;

Bateria: 2.000 mAh, recarregável via USB-C;

Autonomia: de 2 horas (brilho máximo) a 10 horas (brilho mínimo);

Montagem: rosca 1/4", sapatas frias laterais e fixação magnética;

Peso: cerca de 100 g;

Preço: entre R$ 120 e R$ 160.

Tripé Ulanzi MT-16

O MT-16 resolve um problema pouco visível, mas decisivo: tremido e dificuldade de repetir o mesmo enquadramento entre uma foto e outra. É um minitripé extensível que também funciona como pegador de mão, útil em fotos de mesa e imagens verticais para Reels ou Stories.

Ele é indicado para quem fotografa sozinho e precisa das mãos livres — seja para usar o temporizador ou organizar o prato enquanto a câmera permanece fixa. Com 170 g e extensão de 22 cm a 44 cm, cabe em qualquer bolsa. O preço varia conforme o kit acompanhar suporte de celular, cabeça esférica ou acessórios adicionais.

Marca: Ulanzi;

Modelo: MT-16;

Tipo: minitripé extensível e pegador;

Material: ABS e alumínio;

Comprimento: de 22 cm (fechado) a 44 cm (estendido);

Peso: 170 g;

Carga máxima: 1,5 kg;

Fixação: rosca padrão 1/4";

Cabeça: articulada com rotação de 360°;

Acessório: sapata fria lateral para LED ou microfone;

Compatibilidade: celulares (com adaptador), câmeras de ação e câmeras leves;

Preço: entre R$ 100 e R$ 120.

Lente Macro Apexel APL-HB100MM

Lente Macro Apexel APL-HB100MM

A Apexel Macro 100 mm é uma compra de nicho, mas eficiente para fotografar detalhes que a câmera principal do celular não reproduz com proximidade suficiente: gotas sobre frutas, crosta de pão, grãos de sal, bolhas de café, queijo derretido e textura de sobremesas. Ela usa um clipe universal que encaixa sobre a lente do celular e custa menos que trocar de smartphone.

É indicada para criadores de receitas e pequenos negócios de confeitaria que fotografam detalhes de acabamento. O resultado funciona melhor como segunda imagem de um carrossel — uma foto ampla para mostrar a apresentação e outra fechada para destacar textura e frescor. A macro não substitui a câmera principal para fotos do prato inteiro. Antes de comprar, confirme se o clipe encaixa sobre a câmera do seu modelo, já que capas grossas podem causar desalinhamento.