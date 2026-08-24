5 aplicativos que melhoram suas fotos de viagem antes de postar

Quem viaja apenas com o celular para tirar fotos pode pensar que uma câmera dedicada faria um registro melhor. No entanto, a diferença entre uma fotografia comum e uma imagem que vale o post tem mais a ver com a edição do que com o equipamento.

Em 2026, tanto os editores nativos dos sistemas operacionais quanto os aplicativos de edição de fotos para celular evoluíram a ponto de entregar controles que antes exigiam software de desktop. A seleção abaixo reúne cinco opções disponíveis no Brasil, com versões gratuitas que funcionam de verdade e planos pagos que só entram na lista quando o custo-benefício vale a pena. Nossa lista levou em conta os seguintes critérios:

Disponibilidade para Android e iOS no Brasil;

Facilidade de uso para edição de paisagens, arquitetura e cenas urbanas;

Capacidade de remover distrações do enquadramento;

Processamento de fotos em lote para agilizar a curadoria pós-viagem;

Qualidade do arquivo final para publicação ou arquivamento.

Os melhores aplicativos para editar fotos de viagem

Snapseed

Snapseed (Reprodução/Apple Store)

Há anos, o Snapseed está entre as melhores escolha gratuitas para a maioria dos viajantes. O aplicativo do Google não exibe anúncios, não adiciona marca-d'água, não tem compras internas nem exige assinatura. Funciona bem para quem quer ajustar fotos de praia, trilha, cidade e restaurante sem depender de inteligência artificial generativa ou de uma conta paga.

O diferencial está nos ajustes localizados, em que o usuário pode clarear só o rosto num retrato contra a luz, controlar a exposição do céu sem afetar o restante da cena, reduzir a saturação de uma área específica ou aumentar a nitidez de um detalhe arquitetônico. A ferramenta de correção apaga elementos pequenos — fios, placas, pessoas ao fundo — com resultados melhores em superfícies simples como céu, areia ou parede. Para quem edita muitas fotos de uma mesma viagem, o recurso de salvar ajustes e aplicar o mesmo visual em lote economiza tempo.

Disponibilidade: Android e iPhone/iPad;

Preço no Brasil: gratuito;

Ferramentas de edição: mais de 30 opções, incluindo exposição, cor, balanço de branco, curvas, HSL, nitidez, desembaçar, perspectiva, recorte e rotação;

Edição localizada: máscaras, pincel e ajuste seletivo para modificar apenas parte da cena;

Limpeza de imagem: ferramenta "Correção" para retirar objetos pequenos, fios e pessoas ao fundo;

Fotos avançadas: abre e ajusta formatos RAW, incluindo DNG, ARW, RAF, NEF, CR3 e ORF;

Edição em lote: permite salvar um visual e replicar a mesma edição em várias fotos.

Google Fotos

Google Fotos (Reprodução/Apple Store)

O Google Fotos é o aplicativo mais prático para quem quer editar e, ao mesmo tempo, organizar e fazer backup de centenas de imagens acumuladas durante a viagem. No Android, a integração é nativa; no iPhone, funciona como app independente. Ele resolve bem correções cotidianas em poucos toques: apagar distrações com a Borracha Mágica e ajustar luz de retratos, além de recuperar foco de imagens com leve desfoque.

Para alguém que volta de uma viagem com o rolo de câmera cheio, o maior ganho é centralizar galeria, busca, compartilhamento e edição num mesmo lugar, sem precisar importar arquivos para outro editor. A limitação aparece em cenas mais complexas: a remoção por IA pode recriar texturas de forma imperfeita em áreas com padrões repetidos, como calçamento, janelas ou vegetação. Conferir o resultado em zoom antes de salvar evita surpresas.

Disponibilidade: Android, iPhone/iPad e navegador;

Preço no Brasil: uso e edição básica gratuitos, com 15 GB compartilhados entre serviços Google; Google One Lite de 30 GB por R$ 4,50/mês ou R$ 44,99/ano; Básico de 100 GB por R$ 9,99/mês ou R$ 99,99/ano; Padrão de 200 GB por R$ 14,99/mês ou R$ 149,99/ano; Premium de 2 TB por R$ 49,99/mês ou R$ 499,99/ano;

Ferramentas de edição: Borracha Mágica para remover distrações, "Foco" para recuperar imagens com leve desfoque e Luz de retrato para ajustar brilho em retratos;

Organização: reúne fotos e vídeos com busca por termos, facilitando a montagem de álbuns da viagem;

Melhor uso: pessoas que fotografam pelo celular e querem editar sem trocar de aplicativo.

Adobe Lightroom

Adobe LightRoom (Reprodução/Apple Store)

O Lightroom é muito conhecido entre fotógrafos profissionais e o aplicativo mobile é a sugestão para quem quer se arriscar mais e ir além da edição casual. O app traz um resultado consistente em fotos de paisagem, arquitetura, pôr do sol e imagens feitas em RAW. A versão para celular permite começar de graça com ajustes essenciais — exposição, sombras, temperatura, claridade, geometria —, e o investimento em assinatura passa a fazer sentido para quem precisa de máscaras avançadas, predefinições premium, remoção de ruído e sincronização entre dispositivos.

O fluxo mais eficiente para viajantes é editar uma foto "referência" — uma cena ensolarada de rua, por exemplo —, salvar os ajustes como predefinição e aplicar o mesmo tratamento às imagens com luz semelhante. Isso mantém unidade visual no álbum sem transformar fotos feitas em horários diferentes em imagens com aspecto uniforme e artificial. O ponto de atenção é o preço: o plano antigo de Fotografia com 20 GB foi descontinuado para novas adesões, embora clientes existentes paguem R$ 71/mês no contrato anual com cobrança mensal ou R$ 564/ano no pré-pago.

Disponibilidade: Android, iPhone/iPad, Windows, macOS e web;

Preço no Brasil: recursos iniciais gratuitos no celular; plano de Fotografia de 20 GB, descontinuado para novos assinantes, permanece para clientes elegíveis por R$ 71/mês (anual com cobrança mensal) ou R$ 564/ano (pré-pago);

Ajustes úteis em viagem: exposição, altas luzes, sombras, cor, temperatura, textura, claridade, desembaçar, geometria e corte;

Fluxo avançado: edição de RAW, criação de predefinições e aplicação em lote;

Recursos pagos: máscaras de seleção de assunto, remoção de ruído, desfoque de lente e centenas de predefinições premium;

Indicação: viajantes que usam câmera dedicada ou modo RAW do celular, criadores de conteúdo e quem quer padronizar um álbum inteiro.

VSCO

VSCO (Reprodução/Apple Store)

O VSCO é a melhor opção para quem quer que as fotos de viagem tenham uma estética de filme — tons suaves, grão, desbotamento e simulações inspiradas em películas analógicas — em vez do visual saturado que muitos filtros de rede social entregam. É indicado para viajantes que publicam ensaios, carrosséis ou diários visuais e preferem uma identidade autoral.

A versão gratuita já oferece dez presets e ferramentas básicas de edição, o que basta para uso esporádico. Os planos Plus e Pro fazem sentido para uso frequente, pois liberam mais de 200 presets — incluindo referências Kodak, Fuji e Agfa — além de HSL e controles avançados. O recurso "Recipes" salva combinações de ajustes e permite replicar o mesmo visual em várias fotos, o que ajuda a manter coerência num álbum de viagem. A atenção fica por conta da privacidade: a declaração da App Store indica que o aplicativo pode usar dados como informações de contato, identificadores e conteúdo do usuário.

Disponibilidade: Android e iPhone/iPad (requer iOS 15 ou posterior nos dispositivos Apple compatíveis);

Preço no Brasil: versão gratuita; VSCO Plus por R$ 39,90/mês ou R$ 149,90/ano; VSCO Pro por R$ 399,90/ano (valores consultados na App Store brasileira);

Recursos gratuitos: dez presets, importação e edição de RAW, contraste, saturação, grão, fade, recorte, inclinação e salvamento de "Recipes";

Recursos de assinatura: mais de 200 presets com referências de filme analógico, HSL, Split Tone, bordas e recursos avançados para vídeo;

Vídeo: aplica presets a vídeo e permite montagens com camadas de foto, vídeo e formas.

Canva

Canva (Reprodução/Apple Store)

O Canva não é um editor fotográfico com a profundidade do Lightroom ou do Snapseed, mas resolve bem a etapa final: melhorar uma foto, remover fundo, adicionar texto, montar um carrossel, criar capa de álbum ou compor stories de viagem. É indicado para quem fotografa e publica com rapidez — criadores de conteúdo, jornalistas, pequenos negócios e viajantes que querem contextualizar imagens com mapa, data ou legenda.

A versão gratuita já cobre edição básica, filtros, recorte e modelos prontos de posts. O Canva Pro agrega removedor de fundo, redimensionamento de formatos, kit de marca e 100 GB de armazenamento, o que faz diferença para quem produz conteúdo com frequência. A limitação é clara: para recuperação detalhada de luz, cor e trabalho com RAW, o Canva não substitui um editor dedicado. Funciona melhor como ferramenta de acabamento e publicação.