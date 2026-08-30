MMA cria AI4M Summit Brasil para discutir uso de inteligência artificial no marketing

A MMA (Marketing + Media Alliance) anunciou um novo evento, o AI for Marketers Summit Brasil 2026, fórum dedicado a discutir o uso de inteligência artificial no marketing. A ideia é reunir executivos, especialistas e marcas que já aplicam a tecnologia para conversas sobre inovação, eficiência e crescimento.

O evento acontece de forma presencial, e é exclusivo para membros e convidados. Segundo a organização, a programação abordará aplicações da IA em diferentes etapas do marketing, da mídia e criatividade à estratégia e ao desenvolvimento de produtos.

Entre os painelistas já confirmados estão Alexandre Kavinski, AI & Innovation lead na WPP Media; Gisele Pavin, head de comunicação em nutrition, health & wellness na Nestlé Brasil; Tatiana Duarte, CEO e cofundadora da Alia Inclui; e Marcelo Ferronato, CEO e fundador da Media Hero.

A proposta do encontro é discutir aplicações práticas da inteligência artificial e seus impactos nas decisões de negócios.

IA aplicada ao marketing

Além de insights aplicáveis para fortalecer o papel da inteligência artificial na tomada de decisão estratégica e na criação de campanhas, o MMA IA4M Summit Brasil pretende promover a troca de experiências entre líderes da comunidade da MMA e do mercado. A iniciativa também busca contribuir para decisões mais consistentes em um cenário de rápida evolução.

" O IA4M Summit Brasil é mais um passo fundamental para munir nossos membros que querem liderar essa mudança de forma ética, eficiente e estratégica. Quem souber integrar dados e algoritmos ao pensamento criativo alcançará um novo patamar de conexão com os consumidores", comenta Fabiano Lobo, CEO Latam da MMA.

Mais informações sobre a programação completa e outros detalhes estão no site do evento.