Elon Musk volta atrás e retoma planos para SUV barato da Tesla

A Tesla tem estudado a criação de um SUV compacto com preço abaixo do Model 3, definido em US$ 34 mil no mercado da China e US$ 37 mil nos Estados Unidos. Uma reportagem da Reuters indica que o veículo, ainda sem nome, seria produzido na fábrica da empresa em Xangai e chegaria a outros mercados numa etapa posterior.

Nas especificações levantadas pelo texto, o carro teria cerca de 4,28 metros de comprimento — quase meio metro a menos do que o Model Y — e pesaria aproximadamente 1,5 tonelada. Para viabilizar o preço mais baixo, a Tesla usaria um pacote de bateria menor, com autonomia reduzida e apenas um motor elétrico.

Mudança de rotas — de novo

A movimentação contraria a aposta que Elon Musk fez em 2024, quando descartou o programa de carro popular de codinome NV9, com meta de US$ 25 mil. Na época, a intenção era substituir a produção para priorizar o negócio de robotáxi. O CEO teria ignorado análises internas que apontavam riscos econômicos no modelo autônomo. Em vez do carro popular, a Tesla lançou versões simplificadas do Model 3 e do Model Y com preços bem acima da faixa prometida originalmente.

No anúncio feito em janeiro, o executivo comentou que o robotáxi Cybercab e o robô humanoide Optimus dominariam os esforços da Tesla nos próximos anos porque a empresa desejava se tornar referência com produtos que promovam autonomia para o dia a dia.

Ele reforçou que a expectativa era que mais da metade dos residentes dos EUA adquirissem um robô da linha até o final deste ano. Uma das razões apontadas para a mudança foi a queda de US$ 3,3 bilhões na receita anual, somada com rápida virada da indústria de tecnologia para inteligência artificial; mas a alteração de planos não aliviou a situação da Tesla.