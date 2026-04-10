Apple corrige problemas que atrasariam lançamento do iPhone dobrável

O iPhone dobrável da Apple permanece com lançamento planejado para setembro. A ideia é que o aparelho chegue às lojas simultaneamente com o iPhone 18 Pro e também o iPhone 18 Pro Max, mas com um valor de US$ 2 mil — sendo o mais caro da empresa até então. A notícia vem pouco após rumores de um possível adiamento potencialmente causado por desafios técnicos para um produto satisfatório em padrões Apple.

A publicação japonesa havia indicado que a Apple poderia adiar o lançamento do primeiro dispositivo móvel dobrável da marca em alguns meses, alegando dificuldades no desenvolvimento da tela e problemas em estoque de suprimentos. Conforme o texto, o adiamento atrasaria a chegada do produto, chamado de iPhone Ultra de modo extraoficial, em alguns meses. Os engenheiros da Apple, entretanto, teriam conseguido corrigir os principais problemas que estavam impossibilitando a entrega no tempo desejado.

Para se diferenciar da concorrência, a empresa desenvolveu uma tela que é supostamente mais ampla do que a de telefones dobráveis rivais. A intenção é atrair um público que prefere assistir a filmes ou jogar com maior espaço para elementos visuais. Fatores adicionais, como durabilidade e visibilidade do vinco enquanto a tela está aberta, foram apontados como melhorias em relação aos principais rivais de mercado.

Linha Ultra é passo importante para reformulação

Após lançar produtos de entrada como o colorido MacBook Neo, a empresa estuda reformular sua série de dispositivos mais caros a partir do nome Ultra. Um dos produtos que iniciaria tal onda é o iPhone dobrável, informou o analista da Bloomberg Mark Gurman. Internamente, o produto é tratado como prioridade, mas a fabricação dos novos aparelhos precisa acelerar o ritmo para conseguir atender à demanda inicial e manter o calendário esperado.

Pensado para chegar com uma nova linha de produtos também categorizados como Ultra, o celular representa menos de 10% do volume de produção total — entre 7 e 8 milhões de unidades — planejado para a série em questão. Entretanto, a fabricante está esperançosa que o fator novidade e os recursos exclusivos do modelo o deixarão atrativo para consumidores, sendo um chamariz da linha premium.

Essa é considerada uma etapa importante para a estratégia de "reinventar" o design dos celulares da marca, apontou a Bloomberg; a reformulação inclui um visual inédito para os iPhones que chegarão a partir de 2027 como resposta ao aniversário de dois anos da linha. Ainda que o mercado de dobráveis apresente concorrência significativa à maçã com destaques como Samsung e Motorola, analistas da consultoria International Data Corporation (IDC) acreditam que a chegada da Apple, se bem-sucedida, pode mudar o mercado que deve ter um crescimento de 30% ao longo deste ano.